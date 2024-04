Les gouvernements et les entreprises qui font preuve de laxisme en matière d'action climatique devraient s'inquiéter, car l'arrêt rendu cette semaine par la Cour européenne des droits de l'homme à l'encontre du gouvernement suisse augmente les chances que d'autres affaires de ce type soient jugées par la Cour suprême, ont déclaré des experts juridiques.

L'affaire du climat - l'une des trois jugées mardi - était la première à être examinée par la Cour régionale des droits de l'homme de l'Union européenne. Les procès intentés au cours de la dernière décennie devant des tribunaux du monde entier ont pour la plupart abouti ou échoué au niveau national ou à un niveau inférieur.

Une victoire devant la Cour européenne des droits de l'homme (CEDH) crée un précédent pour les tribunaux de toute la région. Compte tenu des similitudes avec les arguments avancés par les Suissesses qui ont obtenu gain de cause, cette victoire a également des répercussions directes sur sept autres affaires liées au climat que la Cour européenne des droits de l'homme avait mises en suspens dans l'attente des arrêts de mardi, ont déclaré des experts juridiques.

Les deux autres affaires jugées mardi ont été jugées irrecevables, et ces échecs pourraient également avoir un impact sur les affaires en cours.

L'arrêt suisse de mardi, dans lequel la Cour a statué que le gouvernement suisse avait violé les droits de l'homme de plus de 2 000 femmes âgées en ne faisant pas assez pour lutter contre le changement climatique, a rappelé que même les tribunaux des droits de l'homme sont ouverts aux arguments qui remettent en cause les engagements pris en matière de lutte contre le changement climatique, ont déclaré des juristes.

Cette décision "aura un impact significatif sur les autres affaires pendantes devant la Cour européenne", a déclaré Tom Cummins, associé du cabinet d'avocats britannique Ashurst.

Sept actions en justice en cours devant la Cour européenne des droits de l'homme reposent sur la même violation des droits que celle invoquée avec succès dans l'affaire suisse, dont deux pourraient toucher l'industrie pétrolière en Norvège.

D'autres contestent les politiques et les pactes climatiques en Allemagne, en Italie et dans des dizaines d'autres États européens. D'autres encore se concentrent sur les préjudices spécifiques que l'inaction des gouvernements leur a causés, comme dans le cas d'un homme souffrant d'une maladie qui poursuit l'Autriche parce qu'il souffre de problèmes de mobilité lorsque les températures dépassent les 30 degrés Celsius.

"Toutes ces affaires s'appuient sur les mêmes dispositions et les mêmes théories juridiques concernant la responsabilité de l'État et du gouvernement", a déclaré l'avocat Sam Hunter-Jones, du cabinet d'avocats à but non lucratif ClientEarth.

EFFET DE REFROIDISSEMENT

Sur les sept affaires en cours, deux sont dirigées contre le gouvernement norvégien. Ils affirment que la décision prise par le pays en 2016 d'accorder des licences d'exploration pétrolière dans l'Arctique viole les droits de l'homme en s'engageant davantage dans la libération d'émissions contribuant au réchauffement de la planète.

Une victoire dans l'un ou l'autre cas pourrait créer "des obstacles et des coûts plus élevés pour les nouveaux projets d'exploration/extraction", a déclaré Laura Houët, associée et coresponsable des questions environnementales, sociales et de gouvernance (ESG) au sein du cabinet d'avocats international CMS. Cela pourrait en fin de compte limiter les nouveaux projets pétroliers et gaziers dans toute l'Europe, a-t-elle ajouté.

"Il est essentiel de comprendre ce qui pourrait se passer avec l'affaire norvégienne et les autres affaires en cours", a déclaré Mme Houët.

Le ministre norvégien du climat, Andreas Bjelland Eriksen, a déclaré que son gouvernement examinait la décision de la Cour contre la Suisse. En 2022, la Norvège avait demandé à la Cour européenne des droits de l'homme de rejeter le procès intenté par des ONG concernant le pétrole de l'Arctique, citant son rôle de fournisseur d'énergie stable dans le contexte de la guerre en Ukraine.

Equinor et Aker BP, les deux plus grands producteurs de pétrole norvégiens, ont tous deux obtenu des permis d'exploration dans la mer de Barents. Aker BP n'a pas répondu immédiatement à une demande de commentaire. Equinor s'est refusé à tout commentaire.

L'Association internationale des producteurs de pétrole et de gaz a déclaré que les poursuites judiciaires liées au climat s'ajoutaient à une série de défis auxquels est confrontée l'industrie européenne, notamment la complexité de la législation et les coûts élevés de l'énergie.

"Lorsque vous ajoutez les litiges climatiques et de telles décisions à la liste, cela ne contribue probablement pas à améliorer l'attractivité de l'Europe pour les investisseurs", a déclaré un porte-parole du groupe industriel.

Les plaignants dans les affaires contre la Norvège ont déclaré qu'ils se sentaient encouragés par la décision de la Cour européenne des droits de l'homme contre le gouvernement suisse, affirmant que le verdict donnait des signes que leurs affaires pouvaient également être gagnées.

Le verdict suisse devrait "donner des frissons à l'industrie internationale du pétrole et du gaz", a déclaré Andrew Kroglund, qui dirige la Campagne norvégienne des grands-parents pour le climat, à l'origine de l'une des actions en justice.

"Nous pensons que notre dossier a été immensément renforcé", a-t-il déclaré.

L'autre plainte contre la Norvège a été déposée par les organisations à but non lucratif Greenpeace Nordic et Young Friends of the Earth Norway.

Le directeur de Greenpeace Norvège, Frode Pleym, a exprimé son soulagement après les verdicts de mardi, notant que leur affaire avait déjà testé toutes les voies juridiques nationales. L'une des deux affaires rejetées mardi - une action intentée par six jeunes Portugais contre 32 gouvernements pour leur incapacité à réduire rapidement les émissions - a été rejetée en partie parce qu'ils n'avaient pas agi de la sorte.

Jürgen Resch, de l'organisation à but non lucratif Deutsche Umwelthilfe, qui a porté plainte au nom de neuf adolescents et adultes, a déclaré qu'un troisième cas de violation des droits de l'homme, selon lequel les plans climatiques de l'Allemagne sont inadéquats, est également basé sur le cas suisse.

NOUVELLES BATAILLES

Les décisions rendues mardi n'ont pas réjoui tous les défenseurs du climat. Le rejet par la Cour européenne de l'affaire portugaise laisse entendre que plusieurs autres affaires en cours pourraient échouer pour des raisons similaires.

Selon Joana Setzer, experte en litiges climatiques à la London School of Economics, deux procès intentés par de jeunes Italiens visent plus de 30 gouvernements et risquent d'être rejetés, comme celui des jeunes Portugais, pour avoir tenté de s'attaquer à un si grand nombre de juridictions.

Dans une affaire en cours déposée en 2022, cinq personnes cherchent à forcer l'Autriche et 11 autres pays européens à se retirer du traité international sur la charte de l'énergie, qui vise à protéger les investissements dans le domaine de l'énergie, y compris les projets liés aux combustibles fossiles.

Le secrétariat du TCE n'a pas répondu à une demande de commentaire.

Les avocats qui ont participé au dépôt de ce dossier ont déclaré qu'ils étaient préoccupés par le fait que la Cour européenne des droits de l'homme s'oppose au fait que les jeunes Portugais n'ont pas encore épuisé toutes les voies de recours au niveau national.

Cela pourrait également être "pertinent pour notre affaire", a déclaré l'avocate principale, Clementine Baldon. Cependant, "nous pouvons faire valoir que les tribunaux nationaux ne sont pas compétents pour contester la participation d'un État à un traité international". (Reportage de Gloria Dickie à Londres, Kate Abnett à Bruxelles et Ali Withers à Copenhague ; Reportage complémentaire de Gwladys Fouche, Nora Buli et Nerijus Adomaitis à Oslo ; Rédaction de Katy Daigle et Deepa Babington)