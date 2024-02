L'agence américaine de protection de l'environnement (EPA) a délivré jeudi un permis au titre de la loi sur la qualité de l'air (Clean Air Act) à la société new-yorkaise Empire Offshore Wind LLC, détenue par Equinor.

Le permis a été accordé après qu'une analyse de la qualité de l'air a montré que les normes fédérales de qualité de l'air ne seraient pas compromises pendant la construction et l'exploitation du projet, a déclaré l'agence.

"Une fois construit, ce projet devrait générer plus de 2 000 mégawatts d'électricité pour l'État de New York, soit suffisamment pour alimenter un million de foyers, a déclaré l'administratrice régionale Lisa F. Garcia dans le communiqué.

Le projet Empire Wind comprendra deux parcs éoliens offshore, Empire Wind 1 (816 MW) et Empire Wind 2 (1 260 MW), situés à environ 12 miles nautiques (nm) au sud de Long Island et à environ 17 nm à l'est de Long Branch, dans le New Jersey.

Ensemble, les 147 turbines pourront produire de l'énergie renouvelable pour plus de 700 000 foyers chaque année, selon les estimations du Bureau of Ocean Energy Management (Bureau de gestion de l'énergie océanique).

En vertu de la loi sur la qualité de l'air (Clean Air Act), l'EPA est chargée d'approuver les plans d'autorisation des États visant à réduire la pollution dans les zones polluées par l'ozone aux États-Unis. L'ozone est un élément clé du smog, qui peut aggraver l'asthme et d'autres problèmes de santé.

Ce projet est l'un des nombreux projets d'éoliennes en mer dont les coûts de construction et de financement ont explosé et qui, selon l'industrie en difficulté, ne seraient pas couverts par les contrats de vente d'électricité existants, mais il pourrait bénéficier d'une nouvelle vente aux enchères prévue par l'État de New York. (Reportage de Daksh Grover à Bengaluru ; Rédaction de David Gregorio)