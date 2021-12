Oslo (awp/afp) - Le groupe pétrolier norvégien Aker BP va racheter les actifs pétro-gaziers du suédois Lundin Energy, un mariage à plus de 12 milliards d'euros qui donnera naissance à un nouveau poids lourd en Norvège derrière le géant Equinor. "La compagnie née de la fusion deviendra le second plus gros producteur de pétrole et de gaz sur le socle continental norvégien", ont annoncé mardi les deux entreprises.

afp/vj