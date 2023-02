Powell avoue : "Cette fois, c'est différent".

Jerome Powell a calmé les chevaux, un peu.

En tentant d'analyser le formidable rapport sur l'emploi de janvier de la semaine dernière, le président de la Réserve fédérale a réitéré mardi son point de vue lors de la réunion de politique générale de mercredi dernier, à savoir que deux autres hausses des taux de la Fed étaient probablement nécessaires pour juguler complètement l'inflation, mais qu'après cela, tout le monde pouvait deviner.

Toute crainte d'une remise en question radicale de la Fed à la suite des chiffres de l'emploi semble avoir été écartée.

Après avoir douté des orientations de la Fed toute l'année, les marchés financiers ont jeté un coup d'œil à la force du marché de l'emploi le mois dernier et ont cessé de se battre contre la banque centrale. Ils s'accordent désormais sur le fait que deux autres hausses d'un quart de point, pour atteindre un peu plus de 5 %, sont prévues d'ici juillet - ce qui a secoué les marchés boursiers et obligataires pendant quelques jours, mais pas beaucoup plus.

Malgré l'attitude belliqueuse de ses collègues - dont plusieurs s'exprimeront mercredi - M. Powell a semblé rassurer les investisseurs en faisant preuve d'une honnêteté élémentaire quant à la particularité de ce cycle économique et aux dangers d'extrapoler trop à partir de quelques points de données ou de trop s'engager sur les futures mesures politiques.

"Ce cycle est différent des autres cycles... il a tout simplement déconcerté toutes sortes de tentatives de prédiction", a admis M. Powell.

Il ne fait aucun doute que le fait de remettre en question les probabilités de récession au cours des derniers mois ou de rester trop longtemps attaché à des hypothèses fixes a été moins que gratifiant. Et beaucoup pensent que le rapport sur l'emploi de la semaine dernière doit également être traité avec précaution.

"Nous pensons que les données de la semaine dernière ne reflètent pas fidèlement l'économie américaine. Elle n'est pas en plein essor, mais elle n'est clairement pas non plus au bord de la récession", a écrit mercredi Steven Bell, économiste chez Columbia Threadneedle Investments.

Le résultat est que les marchés sont de nouveau en mode attentiste. Les contrats à terme de Wall St ont un peu perdu de leur envolée de mardi. Les rendements du Trésor à deux et dix ans et le dollar sont repartis à la baisse.

L'indicateur VIX de la volatilité des actions américaines reste inhabituellement bas, inférieur à 19 et à sa moyenne des 30 dernières années.

Ailleurs, les investisseurs ont digéré le discours sur l'état de l'Union du président Joe Biden, dans lequel il a mis au défi les républicains de relever le plafond de la dette américaine et de soutenir des politiques fiscales plus favorables aux Américains de la classe moyenne.

M. Biden a reproché aux entreprises de profiter de la pandémie et a énuméré une liste de propositions économiques, dont la plupart ont peu de chances d'être adoptées par le Congrès. Elles comprennent un impôt minimum pour les milliardaires et un quadruplement de la taxe sur les rachats d'actions des entreprises.

Mais le président américain s'est montré particulièrement critique à l'égard des bénéfices réalisés par les compagnies pétrolières à la suite de l'invasion de l'Ukraine. "Je pense que c'est scandaleux", a déclaré M. Biden.

Et l'ampleur de la manne de "Big Oil" l'année dernière a été mise en évidence dans le monde entier une fois de plus mercredi.

La société norvégienne Equinor a affiché un bénéfice d'exploitation ajusté record de 74,9 milliards de dollars pour 2022, soit plus du double de son précédent record, en raison de la flambée des prix du gaz - ce qui a fait grimper le cours de son action de 7 %. La major pétrolière française TotalEnergies a affiché un bénéfice net record de 36,2 milliards de dollars, soit également le double de l'année précédente.

Dans le domaine de la technologie, Microsoft Corp a déclaré qu'elle modernisait son moteur de recherche Bing et son navigateur Web Edge grâce à l'intelligence artificielle, signalant ainsi son ambition de reprendre la tête des marchés de la technologie grand public où elle a pris du retard.

Et dans les banques centrales mondiales, les faucons de la Fed n'étaient pas seuls. La Reserve Bank of India a augmenté son taux directeur d'un quart de point de pourcentage et a surpris les marchés en laissant la porte ouverte à un resserrement supplémentaire, en déclarant que l'inflation de base restait élevée.

Les principaux développements qui pourraient orienter les marchés américains plus tard dans la journée de mercredi :

* Ventes du commerce de gros de décembre aux États-Unis

* Le président de la Réserve fédérale de New York, John Williams, le gouverneur du conseil de la Fed, Lisa Cook, le gouverneur du conseil de la Fed, Christopher Waller, le vice-président de la Fed pour la supervision, Michael Barr, le chef de la Fed d'Atlanta, Raphael Bostic, le chef de la Fed de Minneapolis, Neel Kashkari.

* Le Trésor américain vend aux enchères des billets de 10 ans

* Résultats des sociétés américaines : Disney, CVS, Fox Corp, Uber, CME, Brookfield AM, Emerson Electric, Dominion Energy, MGM resorts, Everest Re, Equifax, Yum ! Brands, Eaton Corp, etc.