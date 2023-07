Equinox Resources Limited a annoncé les changements suivants au sein de son conseil d'administration à compter du 4 juillet 2023. Equinox a annoncé la nomination de M. Ming Tsen (Vincent) Chye en tant qu'administrateur non exécutif. M. Chye est un cadre expérimenté dans le domaine du développement d'entreprise, avec plus de 17 ans d'expérience auprès de sociétés cotées à l'ASX et à l'international.

M. Chye est actuellement responsable du développement de l'entreprise WA pour une société d'énergie cotée à l'ASX100, qui se concentre sur des projets stratégiques de décarbonisation, d'énergies renouvelables, de raffermissement et de stockage de l'énergie. Auparavant, il a occupé des postes de conseiller principal et des postes internes axés sur les transactions et les projets stratégiques, notamment chez CITIC Ltd, Wesfarmers Ltd. et Ernst & Young. Outre sa grande expérience des acquisitions et des marchés de capitaux, M. Chye possède une expertise spécifique dans le développement de nouvelles activités minières, de traitement et de logistique dans le secteur des minéraux en vrac.

Le conseil d'administration considère M. Chye comme un administrateur indépendant de la société. Equinox a annoncé que M. Mena Habib a démissionné de son poste d'administrateur non exécutif.