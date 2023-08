(Alliance News) - Equita Group Spa a annoncé jeudi avoir signé un accord préliminaire avec Silvia Rovere pour entrer dans le capital de Sensible Capital, une société indépendante de conseil en immobilier, avec une participation initiale de 30% et une série d'étapes futures qui pourraient amener Equita à consolider sa participation.

En effet, à partir de la deuxième année suivant la clôture, Equita pourra acquérir une participation supplémentaire de 40 % dans Sensible Capital et passer ainsi à 70 % en exerçant une option d'achat.

L'accord signé prévoit l'entrée de la société dans Sensible Capital par le biais d'une augmentation de capital dédiée et l'achat et la vente d'une partie des actions existantes, ainsi que la nomination de Silvia Rovere en tant que conseiller principal d'Equita.

La contrepartie de la transaction sera payée à la clôture - prévue pour le 30 septembre - avec une combinaison de liquidités et d'actions propres.

Sensible Capital, une boutique indépendante de conseil en immobilier fondée en 2020, "se distingue par sa spécialisation dans le conseil en immobilier à destination des fonds d'investissement et des grands groupes", souligne Equita.

"Sensible Capital accompagne ses clients dans la définition de plans stratégiques de gestion, de valorisation et de cession d'actifs immobiliers, et les soutient dans des activités de conseil à destination des propriétaires et des investisseurs pour la vente et l'achat d'actifs et le suivi de la performance financière et extra-financière des investissements, de conseil ESG, et de conseil dans le financement et la structuration des opérations précitées".

Avec la participation dans Sensible Capital, "Equita ajoute un nouveau domaine de spécialisation important à son offre de banque d'investissement, cette fois-ci dédié au conseil immobilier, et sera ainsi en mesure d'offrir à ses clients des services de conseil stratégique pour améliorer la valeur de leurs actifs immobiliers", a ajouté la société.

L'action Equita est restée stable à 3,68 euros par action.

