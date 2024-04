Equita Group SpA est une société holding italienne du groupe bancaire d'investissement Equita. Elle divise ses activités en trois divisions : Global Markets, qui offre des services de courtage aux clients institutionnels nationaux et internationaux sur les actions, les titres à revenu fixe, les produits dérivés et les fonds négociés en bourse (ETF), des activités de tenue de marché et des conseils sur l'évaluation des instruments financiers ; Investment Banking, qui fournit une plateforme de conseil dédiée aux fusions et acquisitions, à la restructuration de la dette, aux marchés des actions et des capitaux d'emprunt, ainsi qu'à d'autres opérations stratégiques et de financement des entreprises, et Alternative Asset Management, qui fournit des services de gestion de portefeuille traditionnels, ainsi que la gestion de portefeuilles de dette privée et de capital-investissement. Toutes les divisions commerciales sont soutenues par des services de recherche sur les capitaux propres et la dette.