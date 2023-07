Equitable Holdings, Inc. est la société holding d'une organisation de services financiers diversifiés. La société opère à travers quatre segments : Retraite individuelle, Retraite collective, Gestion des investissements et recherche, et Solutions de protection. Le segment Retraite individuelle propose une gamme diversifiée de produits à rente variable, qui sont principalement vendus à des personnes aisées et fortunées qui épargnent en vue de leur retraite ou qui recherchent un revenu de retraite. Le segment Retraite collective propose des services ou des produits de placement et de retraite à imposition différée à des régimes parrainés par des établissements d'enseignement, des municipalités et des organismes sans but lucratif, ainsi que par des petites et moyennes entreprises. Le segment Gestion des placements et recherche offre des services diversifiés de gestion des placements, de recherche et des solutions connexes à une gamme de clients. Le secteur Solutions de protection comprend les activités d'assurance vie et d'assurance collective des employés de la société.

Secteur Services de placements diversifiés