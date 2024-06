Equitable Holdings, Inc. est la société holding d'une organisation de services financiers diversifiés. Les segments de la société comprennent la retraite individuelle, la retraite collective, la gestion des investissements et la recherche, les solutions de protection, la gestion de patrimoine et l'héritage. Le secteur de la retraite individuelle offre une gamme diversifiée de produits de rentes variables qui sont principalement vendus à des personnes aisées et fortunées. Le segment Retraite collective offre des services ou des produits d'investissement et de retraite à imposition différée. Le secteur de la gestion des investissements et de la recherche fournit des services diversifiés de gestion des investissements, de recherche et des solutions connexes à l'échelle mondiale. Le segment des solutions de protection comprend les activités d'assurance-vie et de prévoyance collective. Le segment Wealth Management propose des comptes de conseil en investissement discrétionnaires et non discrétionnaires, des services de planification et de conseil financiers, des produits d'assurance-vie et de rente. Le segment Legacy se compose principalement de son activité GMxB à taux fixe à forte intensité de capital.

Secteur Services de placements diversifiés