Equitas Holdings va céder sa participation dans ETPL avant de fusionner avec Equitas Small Finance Bank.

Equitas Holdings Limited (BSE:539844) va céder la totalité de sa participation dans sa filiale Equitas Technologies Pvt Ltd. (ETPL) dans le cadre des conditions requises pour la fusion avec Equitas Small Finance Bank (ESFB). Selon ce schéma, tous les actifs détenus par Equitas Holdings, y compris ses investissements dans ETPL, doivent être transférés à ESFB et lui être dévolus. "Puisque ETPL n'est pas engagée dans les services financiers, la société est tenue de céder entièrement son investissement dans ETPL. En conséquence, le conseil d'administration, lors de sa réunion du 7 janvier 2022, a approuvé la vente de la totalité de sa participation dans la filiale de la société, ETPL", a déclaré Equitas Holdings dans un dépôt réglementaire le 8 janvier 2022. Equitas Holdings a déclaré qu'elle a nommé SBI Capital Markets Limited (SBICAPS) pour la conseiller sur le rachat stratégique et/ou la vente de la participation dans ETPL. SBICAPS est en train d'entreprendre un processus d'enchères publiques pour identifier le ou les acheteurs potentiels et réaliser la transaction, a-t-elle ajouté.