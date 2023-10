Equitrans Midstream Corporation est un collecteur de gaz naturel aux États-Unis. La société fournit des services intermédiaires à ses clients en Pennsylvanie, en Virginie occidentale et en Ohio. Elle exerce ses activités dans trois secteurs : La collecte, le transport et l'eau. Le secteur de la collecte comprend principalement des réseaux de collecte de gaz sec de lignes de collecte à haute pression. Le secteur du transport comprend les gazoducs interétatiques et les systèmes de stockage réglementés par la Federal Energy Regulatory Commission (FERC). Le secteur de l'eau comprend principalement des canalisations d'eau et d'autres installations qui soutiennent les activités de complétion de puits et de traitement de l'eau produite. La société a fourni la majorité de ses services de collecte, de transport et de stockage de gaz naturel et de ses services d'eau dans le cadre de contrats à long terme. Les activités de la société se concentrent principalement sur le sud-ouest de la Pennsylvanie, le nord de la Virginie-Occidentale et le sud-est de l'Ohio.