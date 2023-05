Un tribunal américain remet en question un autre permis d'Equitrans pour le gazoduc Mountain Valley

Le gazoduc Mountain Valley, d'une valeur de 6,6 milliards de dollars, qui relie la Virginie-Occidentale à la Virginie, a fait l'objet d'une nouvelle décision de justice négative de la part de la société énergétique américaine Equitrans Midstream Corp.

La Cour d'appel du district de Columbia a jugé que la Commission fédérale de régulation de l'énergie (FERC) "n'avait pas suffisamment expliqué sa décision de ne pas préparer une déclaration d'impact environnemental supplémentaire".

Cette déclaration porterait sur "la gravité inattendue de l'érosion et de la sédimentation le long de l'emprise du gazoduc".

La Cour a renvoyé l'affaire à la FERC pour qu'elle "prépare une déclaration d'impact sur l'environnement supplémentaire ou qu'elle explique mieux pourquoi une telle déclaration n'est pas nécessaire".

L'affaire a été introduite par le Sierra Club et d'autres groupes de défense de l'environnement opposés au projet.

"Nous considérons que cette décision crée un obstacle supplémentaire au redémarrage de la construction lorsque (Mountain Valley) récupérera ses permis en cours cette année, car elle pourrait imposer un examen plus long [...] et repousser l'achèvement du projet à 2024", a déclaré l'analyste de ClearView Energy Partners, une société de recherche.

Equitrans a déclaré qu'elle examinait la décision, sans fournir de détails supplémentaires. Son action a augmenté d'environ 4 % pour atteindre son plus haut niveau en 12 semaines, soit 6,14 dollars par action, à la fin de la journée de vendredi.

Au début du mois de mai, l'entreprise a déclaré qu'elle pourrait achever la canalisation d'ici à la fin de 2023, mais qu'il subsistait "des risques et des incertitudes importants, notamment en ce qui concerne les litiges en cours et probables".

La Cour d'appel du quatrième circuit des États-Unis, qui a annulé plusieurs permis fédéraux et étatiques du projet - certains plus d'une fois - est toujours saisie d'actions en justice, notamment d'une contestation des autorisations du Service américain de la pêche et de la faune (U.S. Fish and Wildlife Service).

Equitrans attend de nouvelles autorisations du ministère de la protection de l'environnement de Virginie occidentale, du corps des ingénieurs de l'armée américaine et de la FERC.

Outre la poursuite de la procédure normale d'obtention des autorisations, Equitrans a déclaré qu'elle "continue à soutenir l'adoption éventuelle d'une législation fédérale sur la réforme des autorisations en matière d'infrastructures énergétiques qui exige spécifiquement l'achèvement du projet (Mountain Valley)".

Lorsque la construction de Mountain Valley a commencé en février 2018, Equitrans a estimé que le projet de 303 miles (488 km) et de 2 milliards de pieds cubes par jour (bcfd) coûterait environ 3,5 milliards de dollars et entrerait en service à la fin de l'année 2018.

Mountain Valley est détenu par des unités d'Equitrans, NextEra Energy Inc, Consolidated Edison Inc, AltaGas Ltd et RGC Resources Inc. (Reportage de Scott DiSavino, édition de Marguerita Choy).