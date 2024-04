Equity Bancshares, Inc. est une société holding bancaire pour Equity Bank (la Banque). La banque fournit une gamme de services financiers principalement aux entreprises et aux propriétaires d'entreprises ainsi qu'aux particuliers par l'intermédiaire de son réseau d'environ 82 succursales situées dans l'Arkansas, le Kansas, le Missouri et l'Oklahoma. Les activités de la banque consistent à proposer des prêts et des dépôts à ses clients. Elle propose des produits bancaires commerciaux et d'autres services, notamment des activités de prêt, des produits de dépôt et d'autres produits et services. La banque offre une suite de solutions bancaires en ligne, y compris l'accès aux soldes des comptes, les transferts en ligne, le paiement des factures en ligne et la livraison électronique des relevés des clients, des solutions bancaires mobiles pour les téléphones iPhone et Android, y compris le dépôt de chèques à distance avec le paiement des factures par téléphone portable. Ses services de gestion de trésorerie commerciale comprennent le reporting des soldes, les transferts entre comptes, l'initiation de virements électroniques, la création de chambres de compensation automatisées (ACH) et les oppositions aux paiements.

Secteur Banques