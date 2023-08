Equity Group Holdings Plc figure parmi les principaux groupes bancaires kenyans. L'activité s'organise essentiellement autour de 2 pôles : - banque de détail : vente de services bancaires classiques et spécialisés (crédit à la consommation, crédit automobile, etc.) ; - banque de financement. A fin 2018, le groupe gère 422,7 MdsShs d'encours de dépôts et 297,2 MdsShs d'encours de crédits. La commercialisation des produits et services est assurée au travers d'un réseau de 284 agences implantées en Afrique. La répartition géographique des revenus est la suivante : Kenya (78%), Congo (8,3%), Ouganda (6,2%), Rwanda (4%), Tanzanie (3,4%) et Soudan (0,1%).

Secteur Banques