Equity LifeStyle Properties, Inc. est un fonds d'investissement immobilier (FPI) auto-administré et autogéré. La société possède des biens immobiliers axés sur le style de vie, qui consistent en des opérations immobilières et des opérations de vente et de location de maisons dans des communautés de maisons préfabriquées (MH) et de véhicules récréatifs (RV), ainsi que des marinas. Elle opère à travers deux segments : Les opérations immobilières et les opérations de vente et de location de maisons. Le secteur des opérations immobilières possède et exploite des propriétés de location de terrains et le secteur de la vente de maisons. Le secteur de la vente et de la location de maisons achète, vend et loue des maisons dans les propriétés. La société détient des intérêts dans un portefeuille d'environ 449 propriétés situées aux États-Unis et au Canada, contenant environ 171 248 zones développées individuelles. Ces propriétés sont situées dans 35 États et en Colombie-Britannique, avec environ 110 propriétés ayant une façade sur un lac, une rivière ou un océan et environ 120 propriétés dans un rayon de 10 miles de la côte des États-Unis.

Secteur Sociétés de placement immobilier résidentiel