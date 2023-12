Equity Metals Corporation est une société d'exploration minière basée au Canada. La société détient 100 % des intérêts, sans redevances sous-jacentes, dans son projet phare Silver Queen, situé le long de l'arc de Skeena dans la division minière d'Omineca, en Colombie-Britannique. La propriété contient des veines à haute teneur en métaux précieux et en métaux de base liées à un système porphyrique enfoui. La société détient également une participation majoritaire (57,49 %) dans le projet Monument Diamond, dans les Territoires du Nord-Ouest (T.N.-O.), stratégiquement situé dans le district du lac de Gras, à moins de 40 kilomètres des mines de diamants Ekati et Diavik. La société détient également des redevances et des participations dans d'autres propriétés canadiennes. Son projet WO est un projet d'exploration diamantifère avancé. Le projet WO est situé dans la région du Lac de Gras, à environ 300 km au nord-nord-est de la ville de Yellowknife dans les Territoires du Nord-Ouest, au Canada. Son projet La Ronge Silica est une concession minière de carrière de silice qui couvre une superficie d'environ 54 acres.

Secteur Sociétés minières intégrées