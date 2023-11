First Equity Modaraba (Modaraba) est une société basée au Pakistan, qui est engagée dans une série d'activités basées sur des fonds et des honoraires. Ces activités comprennent le commerce, la fabrication, l'investissement en actions, le financement et la facilitation. La Modaraba exerce ses activités de courtage à Karachi. Les filiales de la Modaraba comprennent Equity Textiles Ltd, Capital Financial Services (Pvt) Ltd et Apex Financial Services (Pvt) Ltd. Les segments de la Modaraba comprennent la facilité Musharaka, les opérations de courtage, le marché des capitaux et d'autres. Le Modaraba est engagé dans des transactions de fonds de roulement dans le cadre de morabaha/musharaka, à terme et en crédit-bail. Le financement d'entreprise de la Modaraba comprend la structuration du capital et des transactions, les acquisitions, les privatisations, les cessions, les souscriptions, les placements et les arrangements. La gestion de portefeuille de la Modaraba comprend les marchés des actions, des non-actions et des marchés monétaires.