La société d'investissement immobilier Equity Residential, qui possède et gère des appartements à travers les États-Unis, a dépassé les estimations de FFO du premier trimestre mardi, en raison d'une forte demande de location et d'une offre relativement plus faible sur les marchés de la côte Est, tels que New York et Boston.

Alors que l'offre locative reste élevée à travers les États-Unis, la pression de l'offre par rapport à la demande est moins forte sur la côte Est que dans la région de la Sunbelt, qui comprend des villes comme Austin et Los Angeles.

Environ 95 % du revenu net d'Equity Residential provient de ses marchés établis, où les niveaux d'offre sont plus stables, les clients de la société consacrant en moyenne 20 % de leur revenu au loyer.

"La dynamique positive de la demande au sein de notre population de locataires aisés, l'offre limitée de nouveaux appartements sur nos marchés existants, principalement côtiers, et l'attention particulière que nous portons à la gestion des dépenses continuent de produire de bons résultats", a déclaré le PDG Mark Parrell.

Le pourcentage de résidents ayant renouvelé leur bail au premier trimestre est tombé à 4,7 %, contre 6,2 % l'année dernière, tandis que le taux d'occupation physique a légèrement augmenté pour atteindre 96,3 %.

Equity Residential a déclaré des fonds provenant des opérations (FFO) de 93 cents par action pour le trimestre se terminant le 31 mars, par rapport à l'estimation des analystes de 91 cents par action, selon les données de LSEG.

Le chiffre d'affaires trimestriel de la société a augmenté d'environ 4 % par rapport à l'année précédente (rapports d'Ananta Agarwal et de Nathan Gomes à Bengaluru ; rédaction d'Alan Barona).