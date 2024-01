Equity Residential a annoncé mardi que son fonds d'exploitation annuel serait inférieur aux estimations des analystes, signe que la société d'investissement immobilier pourrait être confrontée à des pressions sur les prix sur son marché de la côte ouest.

Cependant, la pression de l'offre, par rapport à la demande, est plus importante dans la région Sunbelt qui comprend des marchés tels que Austin, Atlanta et San Francisco, par rapport aux marchés de la côte Est tels que New York et Boston.

Mais Equity Residential a déclaré qu'elle restait "bien positionnée" en 2024 malgré les prévisions d'un ralentissement de l'économie.

La société prévoit que le FFO de l'année 2024, une mesure clé de la performance d'une FPI, se situera entre 3,74 et 3,84 dollars par action, contre une estimation des analystes de 3,87 dollars par action, selon les données de LSEG.

Equity Residential a déclaré un FFO par action de 1,00 $ au quatrième trimestre, contre 0,97 $ un an plus tôt et en ligne avec les estimations des analystes.

La FPI, qui possède et gère des appartements à travers les États-Unis, a atteint un taux de croissance mixte des loyers de 0,8 % au quatrième trimestre, en baisse par rapport à 3,1 % au trimestre précédent.

Les taux de location mixtes se réfèrent à un mélange de taux de nouveaux baux et de taux de renouvellement sur une période donnée. (Reportage de Rupali Chaudhary et Ananta Agarwal à Bengaluru ; rédaction de Shilpi Majumdar)