Equity Residential a relevé ses prévisions de croissance du chiffre d'affaires annuel lundi, misant sur une forte demande locative et une offre relativement stable sur ses marchés de la côte Est tels que New York et Boston.

La société d'investissement immobilier, qui possède et gère des appartements à travers les États-Unis, s'attend à ce que les revenus de l'année 2024 augmentent de 2,9 % à 3,5 % par rapport à l'année dernière, par rapport à ses attentes antérieures de croissance de 2 % à 3 %.

Alors que l'offre locative reste élevée à travers les États-Unis, la pression de l'offre par rapport à la demande est moins forte sur la côte Est que dans la région de la Sunbelt, qui comprend des villes comme Austin et Los Angeles.

La société a déclaré lors de précédents appels de résultats qu'environ 95 % de son revenu net provenait de ses marchés établis où les niveaux d'offre sont plus stables, ses clients ne dépensant en moyenne pas plus de 20 % de leur revenu pour le loyer. "Notre portefeuille continue de bénéficier d'une demande régulière de la part de notre population de locataires bien employés et aux revenus plus élevés", a déclaré Mark Parrell, PDG de la société, dans un communiqué.

Les taux d'occupation physique des appartements de la société ont augmenté pour atteindre 96,4 % au cours du deuxième trimestre clos le 30 juin, contre 95,9 % l'année dernière.

Equity Residential a déclaré des fonds provenant des opérations (FFO) de 94 cents par action pour le deuxième trimestre, par rapport aux estimations des analystes de 96 cents par action, selon les données de LSEG.

Son chiffre d'affaires trimestriel à magasins comparables a augmenté de 2,9 % par rapport à l'année précédente pour atteindre environ 718 millions de dollars.

Les actions de la société sont restées stables dans les échanges après la cloche.