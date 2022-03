Les États-Unis se préparent à un éventuel pic de franchissement des frontières, alors que les autorités envisagent de lever les restrictions du COVID.

Le département américain de la sécurité intérieure (DHS) se prépare à accueillir jusqu'à 18 000 migrants par jour dans les semaines à venir, mais se prépare également à une augmentation plus faible à 12 000 arrivées par jour ou à des arrivées similaires aux niveaux actuels, a déclaré un responsable de l'agence lors d'un appel mardi avec des journalistes, requérant l'anonymat pour discuter de questions internes.

Le fonctionnaire n'a pas fourni le nombre actuel de rencontres de migrants à la frontière chaque jour. À la mi-mars, environ 5 000 migrants arrivaient en moyenne par jour, avaient alors déclaré à Reuters deux sources distinctes du gouvernement américain.

Un autre responsable du DHS présent au même appel a déclaré qu'il n'était pas certain que la levée de l'ordonnance de l'ère COVID augmente la migration, mais que les préparatifs étaient de toute façon en cours.

Les responsables sanitaires américains ont une date limite cette semaine pour renouveler, modifier ou mettre fin à l'ordonnance sanitaire COVID-19 dite Title 42. L'ordre a été mis en œuvre en mars 2020 par les Centres américains de contrôle et de prévention des maladies (CDC) sous l'administration de l'ancien président républicain Donald Trump pour limiter la propagation du virus. Le président américain Joe Biden, un démocrate, l'a jusqu'à présent maintenu en place.

En vertu du titre 42, les agents frontaliers américains peuvent "expulser" les migrants vers le Mexique en quelques heures ou les envoyer rapidement vers d'autres pays sans possibilité de demander l'asile aux États-Unis.

Les experts en santé, les défenseurs des droits des immigrants et les principaux démocrates soutiennent que cette politique coupe illégalement l'accès à l'asile et met les migrants en danger au Mexique, et que les preuves scientifiques ne soutiennent pas son objectif déclaré de contribuer à freiner la propagation du virus. Ils ont fustigé M. Biden pour avoir maintenu cette politique en place malgré ses promesses de revenir sur les politiques d'immigration les plus restrictives de M. Trump.

Les républicains de tout le pays ont fait de la hausse de l'immigration illégale à la frontière entre les États-Unis et le Mexique une ligne d'attaque majeure à l'approche des élections législatives du 8 novembre, où les démocrates risquent de perdre le contrôle du Congrès, ce qui entraverait le programme législatif de Biden.

Reuters a rapporté au début du mois que les responsables de Biden penchaient pour mettre fin à l'ordre après que des décisions de justice aient compliqué son utilisation et que les responsables de la santé américains aient décidé d'assouplir plus largement les restrictions en cas de pandémie à l'échelle nationale. Le DHS a déclaré lundi qu'il avait commencé à administrer les vaccins COVID-19 aux migrants en détention à la frontière.

L'administration Biden a déclaré que la décision de lever l'ordonnance revient au CDC, qui a refusé de commenter.

AUGMENTATION DU PERSONNEL FÉDÉRAL

Les responsables du DHS ont déclaré aux bureaux du Congrès au début du mois que des dizaines de milliers de migrants qui se trouvent déjà près de la frontière pourraient arriver dans les heures qui suivent la levée du Titre 42 et que plus d'un million de migrants du sud du Mexique et d'autres pays pourraient arriver dans les semaines qui suivent, selon un assistant informé sur la question.

Le DHS n'a pas répondu à une demande de commentaire sur ces estimations.

L'effort de planification implique la construction d'installations de détention temporaire supplémentaires le long de la frontière, dont certaines seront prêtes à être utilisées début avril, a déclaré l'un des responsables du DHS lors de l'appel de mardi. Le DHS s'efforce également d'ajouter du personnel et des moyens de transport, dans un effort qui implique plusieurs agences fédérales qui travaillent avec les immigrants, a déclaré la personne.

L'Agence fédérale de gestion des urgences (FEMA), une agence d'urgence qui répond habituellement aux inondations, tempêtes et autres catastrophes majeures, participe à l'effort de planification, bien que l'administration n'ait pas officiellement émis une déclaration de catastrophe.

Le DHS travaille sur un système qui permettrait aux migrants demandant l'asile de s'enregistrer électroniquement et de fixer un moment pour s'approcher d'un port d'entrée légal dans le cadre d'un "processus plus ordonné", a déclaré l'un des responsables du DHS.

Certains demandeurs d'asile sont bloqués au Mexique depuis des mois en attendant que les restrictions soient levées. Reuters a interviewé cinq demandeurs d'asile LGBTQ de la Jamaïque bloqués à Tijuana, au Mexique, ces dernières semaines. Certains d'entre eux ont déclaré avoir eu recours à la prostitution parce qu'ils ne pouvaient pas travailler légalement et qu'ils étaient victimes de discrimination au Mexique.