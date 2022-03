Eramet : AlphaValue relève sa recommandation

AlphaValue a relevé lundi sa recommandation sur le titre Eramet, qu'il fait passer à 'accumuler' contre 'alléger' jusqu'à présent, après un exercice 2021 jugé 'formidable' et au vu des 'saines' perspectives de croissance affichées par le spécialiste des minéraux.



Dans sa note de recherche, le cabinet parisien indique avoir significativement revu à la hausse ses prévisions de résultats pour 2022 compte tenu du niveau élevé des prix du nickel qui profitent de la vigueur de la demande pour l'acier inoxydable et de la transition énergétique.



'Dans l'ensemble, il semble que toutes les planètes soient alignées pour qu'Eramet génère de très bons résultats en 2022', souligne-t-il.



S'il invoque une visibilité relativement faible du fait de la nature cyclique des activités du groupe minier, AlphaValue estime que sa diversification dans des domaines tels que le lithium ou le cobalt va lui permettre d'améliorer son profil de risque, tout en bénéficiant d'une exposition limitée (10% de la production) au nickel russe.



Son objectif de cours reste de 142 euros.



