Eramet : Oddo ajuste sa cible mais reste positif

Oddo BHF réaffirme son opinion 'surperformance' sur Eramet tout en abaissant son objectif de cours de 143 à 140 euros, un ajustement des estimations étant en partie compensé par la baisse du coût moyen pondéré du capital, grâce à l'amélioration des conditions de marché.



Malgré un momentum jugé moins porteur, le bureau d'études considère que le groupe minier et métallurgique 'bénéficie toujours d'une valorisation attractive avec une décote de plus de 50% des multiples d'EBITDA 2024-2025 sur le secteur'.



Oddo met aussi en avant une amélioration du profil opérationnel d'Eramet, qui selon lui 'devrait s'accélérer avec la cession imminente d'Aubert & Duval et le démarrage début 2024 du projet de lithium de Centenario en Argentine'.



