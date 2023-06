Eramet : Stifel débute avec un conseil d'achat

Stifel initie la couverture du titre Eramet avec une recommandation d'achat et un objectif de cours de 140 E.



'Mal géré pendant des années, le groupe bénéficie aujourd'hui d'une forte dynamique de croissance', estime le broker pour qui 'Eramet se négocie sur des multiples de bas de cycle.'



Toutefois, ces multiples ne tiennent pas compte pour le broker, 'de la nouvelle rentabilité et de la croissance intrinsèques du groupe: Si, comme cela est probable à un horizon de 12 mois, le point bas du cycle est atteint et que les perspectives s'améliorent, la revalorisation du titre pourrait être impressionnante.'



Copyright (c) 2023 CercleFinance.com. Tous droits réservés.

Les informations et analyses diffusées par Cercle Finance ne constituent qu'une aide à la décision pour les investisseurs. La responsabilité de Cercle Finance ne peut être retenue directement ou indirectement suite à l'utilisation des informations et analyses par les lecteurs. Il est recommandé à toute personne non avertie de consulter un conseiller professionnel avant tout investissement. Ces informations indicatives ne constituent en aucune manière une incitation à vendre ou une sollicitation à acheter.