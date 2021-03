Eramet : Oddo relève son objectif de cours

Oddo BHF réitère son opinion 'surperformance' sur Eramet et relève son objectif de cours de 75 à 86 euros, notant que la valorisation du groupe minier et métallurgique en termes de VE/EBITDA ressort à 2,8 fois 2022 (contre 5,6 fois en moyenne sur 10 ans).



'Nous estimons que la situation financière et opérationnelle d'Eramet est stabilisée et que l'engagement des parties prenantes (SLN, Aubert & Duval) devrait se concrétiser, tandis que les fondamentaux du nickel et du manganèse restent solides', estime l'analyste.



Ayant révisé à la hausse ses attentes pour les alliages de manganèse, Oddo BHF anticipe désormais un EBITDA de 805 millions d'euros en 2021, 975 millions en 2022 et 1,1 milliard en 2023, et estime qu'Eramet devrait générer un FCF positif en 2021.



