Paris, le 22 février 2022, 8h30

COMMUNIQUE DE PRESSE

Cession d’Aubert et Duval : Eramet signe un protocole d’accord avec le consortium Airbus, Safran et Tikehau ACE Capital

Etape majeure du recentrage d’Eramet sur ses activités minières et métallurgiques

Nouvelles perspectives pour Aubert & Duval et ses salariés qui rejoignent des acteurs de référence de la filière aéronautique

Eramet a signé un protocole d’accord non engageant en vue de la cession d’Aubert & Duval à un consortium composé d’Airbus, Safran et Tikehau Ace Capital.

A&D est l’un des leaders mondiaux des aciers de hautes performances, des superalliages, du titane et de l'aluminium, et un fournisseur stratégique pour la filière aéronautique. L’acquisition par le consortium apportera le soutien nécessaire au développement de l’entreprise.

Cette opération, dont la réalisation devrait se concrétiser avant fin 2022, s’inscrit pleinement dans la feuille de route stratégique d’Eramet qui vise à se recentrer sur ses activités amont et se développer dans les métaux pour la transition énergétique.

Selon les termes envisagés, la cession d’A&D s’effectuerait sur la base d’une valeur d’entreprise de 95 M€ et serait assortie d’un ensemble de garanties spécifiques en complément des garanties usuelles. L’impact comptable de la transaction, estimé à -340 M€ 1, sera constaté dans le résultat de l’exercice 2021, et sera sans impact sur l’endettement net du Groupe au 31 décembre 2021.

Dans le cadre de cette opération, une « action spécifique » a été instituée par l’Etat au sein d’Eramet2 avec pour périmètre certains actifs stratégiques détenus par A&D. Cette action spécifique sera remplacée par une action de même nature au sein d’A&D à la réalisation effective de la cession.

L’opération est soumise à l’obtention de l’avis des instances représentatives du personnel et aux autorisations règlementaires nécessaires.

Christel Bories, Présidente-directrice générale d’Eramet, a déclaré :

" L’annonce de cet accord est une très bonne nouvelle. Une fois finalisée, l’opération permettra à Aubert & Duval, entreprise stratégique pour la filière, de s’adosser à des acteurs majeurs de l'industrie aéronautique. Je suis confiante dans les capacités d'Aubert & Duval à se développer de manière durable, dans l'intérêt de ses salariés et de ses clients.

Avec ce projet de cession, Eramet franchit une étape majeure de sa transformation stratégique et s’apprête à écrire un nouveau chapitre de son histoire avec l’ambition de devenir une référence de la transformation responsable des ressources minérales de la Terre, pour le bien vivre ensemble."

Calendrier

23.02.2022 : Publication des résultats annuels 2021 du Groupe

28.04.2022 : Publication du chiffre d’affaires du Groupe au 1er trimestre 2022

À PROPOS D’ERAMET

Eramet transforme les ressources minérales de la Terre pour apporter des solutions durables et responsables à la croissance de l’industrie et aux défis de la transition énergétique.

Ses 13 000 collaborateurs s’y engagent par leur démarche citoyenne et contributive dans l’ensemble des pays où le groupe minier et métallurgique est présent.

Manganèse, nickel, sables minéralisés, lithium et cobalt : Eramet valorise et développe les métaux indispensables à la construction d’un monde plus durable.

Partenaire privilégié de ses clients industriels, le groupe contribue à rendre les infrastructures et les constructions robustes et résistantes, les moyens de mobilité plus performants, les outils de santé plus sûrs, les appareils de télécommunications plus efficaces.

Pleinement engagé dans l’ère des métaux, Eramet ambitionne de devenir une référence de la transformation responsable des ressources minérales de la Terre, pour le bien vivre ensemble.

www . eramet .com

A PROPOS D’AUBERT & DUVAL

Filiale du groupe Eramet, Aubert & Duval est un des leaders mondiaux des aciers de hautes performances, des superalliages, du titane et de l'aluminium. Aubert & Duval conçoit et élabore des solutions métallurgiques de pointe sous forme de pièces ou de produits longs pour les industries les plus exigeantes : aéronautique, défense, énergie, compétition automobile, médical.

www.aubertduval.com

1 Sous réserve des ajustements de closing

2 Par décret en date du 20 février 2022, en application des dispositions de l’ordonnance du 20 août 2014 dans sa rédaction issue de la loi du 22 mai 2019.

