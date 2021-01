ERAMET : dans la tempête calédonienne

Eramet chute de 10,3% à 41,72 euros, pénalisé par les déboires de sa filiale calédonienne. Selon le groupe minier, la Société Le Nickel (SLN) pourrait être placée en procédure collective dans les prochaines semaines sans un rapide retour à la normale de son activité. Le fabricant de nickel calédonien, engagé dans un plan de sauvetage depuis près de deux ans, est emporté par le grave conflit social qui secoue actuellement la Nouvelle Calédonie.



Sur le "caillou", les loyalistes et les indépendantistes s'affrontent au sujet de la reprise de l'usine hydrométallurgique du brésilien Vale, situé dans la Province Sud. Ce dernier s'est retiré de ce site, menaçant 3 000 emplois.



Les autorités de la Province Sud, majoritairement loyalistes, ont accepté l'offre de reprise du consortium Prony Ressources, incluant le négociant en matières premières suisse Trafigura (à 50%) et des intérêts calédoniens. Cette décision a suscité la colère des indépendantistes, majoritaires dans la Province Nord.



Ces derniers soutenaient en effet une offre "locale" constituée par la Société financière de la province Nord (Sofinord-56%) en partenariat avec le coréen Korea Zinc. Mais, ce dernier a jeté l'éponge. Les indépendantistes ont vu la main de l'Etat français qui préfèreraient les multinationales aux groupes locaux.



Le mouvement indépendantiste entend imposer sa "doctrine nickel", dont l'un des principes est le contrôle majoritaire par les intérêts publics calédoniens dans les sociétés métallurgiques.



La question du contrôle des ressources minières (la Nouvelle-Calédonie détient un quart des ressources mondiales de nickel) est majeure pour les indépendantistes alors que le processus de décolonisation par étape enclenchée par l'accord de Nouméa du 5 mai 1998 touche à sa fin au plus tard en 2022.



Alors que les négociations se poursuivent entre les parties prenantes au sujet de la reprise de l'usine de Vale, Eramet tire donc le signal d'alarme. La situation de la SLN est devenue très critique car l'ensemble de ses centres miniers subit des blocages perlés depuis plusieurs semaines.



Selon le groupe français, la SLN est contrainte d'ajuster au jour le jour ses activités minières et métallurgiques en fonction des perturbations sur mines qui affectent également le chargement des navires de minerai. Cette marche très dégradée met en danger les fours de l'usine et pèse financièrement sur l'entreprise. Les avancées significatives du plan de sauvetage pourraient être anéanties, prévient Eramet.



"L'engagement de l'ensemble des parties prenantes concernées est urgent afin de permettre le retour à un fonctionnement normal et la poursuite de la bonne mise en œuvre du plan de sauvetage", prévient le groupe français.



La SNL, même en difficulté, constitue un actif clef pour Eramet, et ce alors même que son redressement semblait sur la bonne voie. Grâce à la SNL, le groupe était en 2019 le dixième producteur mondial de nickel.



La SNL rêvet également une importance capitale pour les pouvoirs publics. Selon Eramet, en incluant la masse salariale (plus de 2 200 postes), sa contribution au territoire a atteint 146 millions d'euros en 2019. Sa disparition plongerait donc pour de bon la Nouvelle-Calédonie dans une crise économique et sociale majeure.