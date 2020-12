ERAMET :, plus forte hausse du SBF 120 à la mi-séance du mercredi 16 décembre 2020

ERAMET (+ 7,86% à 43,36 euros)

BASF et Eramet s'associent pour évaluer le développement d'une production de nickel-cobalt raffinés destiné au marché en croissance des véhicules électriques. Ce développement permettra à BASF d'avoir accès à une source sécurisée supplémentaire de 42 000 tonnes de nickel et de 5 000 tonnes de cobalt par an, provenant de mines exploitées selon des normes sociétales et environnementales reconnues au niveau international.