Egalité professionnelle : du nouveau chez Eramet

Actualité du 2 mars 2021

Depuis plusieurs mois, les ressources humaines d'Eramet travaillent à faire progresser la diversité dans l'entreprise, et notamment la mixité. Cet engagement, inscrit dans la feuille de route RSE du Groupe, fait l'objet d'actions concrètes au niveau du recrutement, de la formation, de la rémunération ou encore de la promotion professionnelle.

En décembre 2020, un nouvel accord sur l'égalité professionnelle pour les femmes et les hommes a été signé entre Eramet S.A., siège du Groupe, et les partenaires sociaux. Valable pour une durée de quatre ans, cet accord vient compléter les mesures déjà en place et renforcer la démarche :

'Les nouvelles mesures entérinées dans cet accord se concentrent sur quatre grands thèmes : la promotion professionnelle ; l'égalité en matière de rémunération effective ; l'articulation entre l'activité professionnelle et la vie personnelle et familiale ; et les conditions de travail. Ce sont non seulement des sujets d'actualité, mais également des sujets incontournables pour être une entreprise attractive et fidéliser les talents,' explique Solenn Huguen, Chargée de ressources humaines chez Eramet SA.

Parmi ces mesures on trouve quelques nouveautés, notamment sur la parentalité comme la prise en charge à 100 % du congé paternité depuis janvier 2021, un partenariat avec un réseau de crèches dès 2022, des aménagements des conditions de travail pour les femmes enceintes et allaitantes (places de parking dédiées, local dédié à l'allaitement) ou aussi des études plus précises sur les éventuels écarts de rémunération entre les hommes et les femmes, analysés par catégorie de métier.

Ce type de mesures permet de faire progresser l'égalité femmes-hommes dans le Groupe. En 2020, avec des index se situant entre 85 et 93 (sur 100) pour les sociétés du périmètre France, Eramet enregistre une bonne progression.