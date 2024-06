Entech : Air Liquide, Eramet, Trigano... les valeurs à suivre demain à Paris

Le 24 juin 2024 à 18:33 Partager

Air Liquide

Air Liquide annonce qu'il prévoit d'investir jusqu'à 850 millions de dollars américains pour construire, "détenir et exploiter quatre grandes unités modulaires" de séparation des gaz dans le cadre d'un accord "engageant à long terme" avec ExxonMobil. Le groupe précise qu'il s'agit de contribuer au projet d'hydrogène bas carbone du géant américain des hydrocarbures prévu à Baytown au Texas. Ce projet permettrait à Air Liquide d'augmenter ses capacités de production d'oxygène de 50 % dans cet Etat, précise le groupe français.



Entech

La société de technologie spécialisée dans le stockage et le pilotage intelligent des énergies renouvelables publiera ses résultats annuels.



Eramet

Eramet et BASF décident de ne pas investir dans une usine commune de raffinage de nickel et de cobalt à Weda Bay en Indonésie. Eramet continuera à évaluer de potentiels investissements dans la chaîne de valeur des batteries au nickel pour véhicules électriques en Indonésie et tiendra le marché informé en temps voulu. En 2020, Eramet et BASF avaient signé un accord pour évaluer le potentiel de développement et de construction en commun d'une usine de raffinage de nickel et de cobalt à Weda Bay en Indonésie.

Maat Pharma

Maat Pharma a annoncé la nomination de Gianfranco Pittari, docteur en médecine, au poste de directeur médical (chief medical officer). Cette biotech spécialiste du développement de Microbiome Ecosystem Therapies(MET) pour améliorer la survie des patients atteints de cancers souligne que le Dr Pittari lui apporte ses plus de 15 ans d'expérience dans la recherche clinique et le développement de candidats-médicaments en hématologie, oncologie et immunologie. Il rejoindra l'équipe de direction et supervisera les programmes cliniques des candidats-médicaments.



Medincell

La biotech spécialiste des médicaments injectables à action prolongée publiera ses résultats annuels.



Partouche

Le spécialiste des jeux présentera ses résultats du premier semestre.



Prismaflex

Le Groupe Prismaflex International a réalisé sur l'exercice 2023-2024, clos fin mars, un résultat net, part du groupe, de 0,6 million d'euros contre une perte du même ordre au cours de l'exercice précédent. Le redressement du taux de marge brute et la bonne maîtrise des charges opérationnelles ont profité à l'Ebitda courant, qui a bondi de 80% à 3,6 millions d'euros, soit 7% du chiffre d'affaires. Le chiffre d'affaires du spécialiste de la fabrication industrielle de panneaux d'affichage et de l'impression numérique grand format a reculé de 9,8% à 51,7 millions d'euros.



Trigano

Trigano annonce que son chiffre d'affaires a progressé de 10,8% au troisième trimestre à 1,146 milliard d'euros, "dynamisé par une croissance des ventes de camping-cars toujours solide" (+20,3%), et ce "sur un comparable élevé". Le spécialiste des véhicules de loisirs précise que son chiffre d'affaires atteint 3,1 milliards d'euros sur les neuf premiers mois de l'exercice (+15,4%). "Les livraisons de camping-cars de la fin de la saison 2024 devraient permettre une bonne progression du chiffre d'affaires sur l'exercice en conservant une marge de qualité", conclut-il.



Wendel

Wendel Growth va réaliser sa première cession dans le cadre de discussions exclusives avec Safran en vue d’acquérir Preligens, l’un des spécialistes de l'intelligence artificielle pour les secteurs de l'aérospatiale et de la défense. L’opération se fera sur la base d’une valeur d’entreprise estimée à 220 millions d’euros. Début 2023, Wendel avait investi environ 10,2 millions d'euros sous forme d’obligations convertibles et de warrants dans Preligens.