Eramet : Capgemini Invent et Eramet remportent le prix "Data & Technologie" du Grand Prix Syntec Conseil pour un programme associant Data et Intelligence Artificielle

Le programme co-développé par Capgemini Invent et Eramet permet d'optimiser grâce à l'IA les procédés industriels du groupe minier et métallurgique et contribuer ainsi à produire mieux pour servir la transition écologique et énergétique. Au cœur de cet accord, l'utilisation optimale des données générées par les systèmes d'information, les drones et les capteurs connectés présents en grand nombre dans les 39 sites industriels du Groupe à travers le monde.

Paris, le 3 décembre 2020 - Capgemini Invent , la marque d'innovation digitale, de conseil et de transformation du groupe Capgemini, et Eramet ont remporté le prix 'Data & Technologie' du Grand Prix Syntec Conseil 2020 1, le 26 novembre dernier. Cette reconnaissance est le fruit du succès de la collaboration entamée en 2017 entre les deux sociétés pour développer l'utilisation de l'Intelligence Artificielle (IA) dans l'ensemble des activités minières et métallurgiques du Groupe Eramet. Les résultats obtenus concernent l'amélioration de la productivité, de la performance commerciale et de la valorisation des métaux pour accélérer la transition énergétique et écologique du Groupe.

au service de la transition écologique, grâce à la construction collective de solutions innovantes pour une production responsable et durable, priorité pour le Groupe.

Ludovic Donati, Directeur Transformation Numérique du Groupe Eramet, déclare : « Depuis 2017, Eramet

se transforme avec une vision claire de l'industrie du futur : des mines et des usines intelligentes, connectées,

sécurisées et responsables envers les hommes et les ressources naturelles. Nous avons inscrit la

transformation digitale et l'intelligence numérique au cœur de notre performance. Les premiers résultats

sont visibles sur la productivité de nos mines et de nos usines. Les équipes partenaires de Capgemini Invent nous accompagnent dans la durée pour déployer en co-construction une stratégie data performante et adaptée aux enjeux de notre industrie en pleine transformation. Notre ambition est d'aller plus loin encore dans la maîtrise de nos données qui donne aux acteurs agiles un avantage compétitif et cette récompense nous y encourage. »

Mathieu Dougados, Directeur exécutif de Capgemini Invent en France, ajoute : « Nous sommes fiers

d'accompagner le Groupe Eramet dans ce programme de transformation ambitieux de ses activités minières et métallurgiques en mettant à profit notre connaissance approfondie du secteur et nos expertises en data et Intelligence Artificielle reconnues à l'échelle mondiale. Ce partenariat avec Eramet, fleuron de l'industrie française, est emblématique de ce que Capgemini Invent veut apporter à ses clients et ses équipes : une transformation numérique de bout-en-bout avec la data comme réacteur et une démarche de co-construction permanente orientée résultats. »

propos d'Eramet

Eramet, groupe minier et métallurgique mondial, est un acteur clé de l'extraction et de la valorisation de métaux (manganèse, nickel, sables minéralisés) et de l'élaboration et la transformation d'alliages à forte valeur ajoutée (aciers rapides, aciers à hautes performances, superalliages, alliages d'aluminium ou de titane).

Le groupe accompagne la transition énergétique en développant des activités à fort potentiel de croissance, telles que l'extraction et le raffinage du lithium, et le recyclage.

Eramet se positionne comme le partenaire privilégié de ses clients des secteurs de la sidérurgie, l'aciérie inox, l'aéronautique, l'industrie des pigments, l'énergie, et les nouvelles générations de batteries.

En s'appuyant sur l'excellence opérationnelle, la qualité de ses investissements et le savoir-faire de ses collaborateurs, le groupe déploie un modèle industriel, managérial et sociétal vertueux et créateur de valeur. Entreprise citoyenne et contributive, Eramet œuvre pour une industrie durable et responsable.

Eramet compte près de 13 000 collaborateurs dans une vingtaine de pays et a réalisé en 2019 un chiffre d'affaires d'environ 4 milliards d'euros.

Plus d'informations sur www.eramet.com

À propos de Capgemini Invent

Capgemini Invent est la marque d'innovation digitale, de conseil et de transformation du groupe Capgemini qui aide les décideurs à concevoir et construire le futur de leurs organisations. Forte de plus de 7 000 collaborateurs, basés dans plus de 30 bureaux et 25 studios de création à travers le monde, Capgemini Invent conjugue une expertise en stratégie, technologies, data science et creative design, avec des connaissances sectorielles approfondies pour bâtir les solutions digitales et business models de demain.

Capgemini Invent fait partie du groupe Capgemini, un leader mondial du conseil, de la transformation numérique, des services technologiques et d'ingénierie. A la pointe de l'innovation, le Groupe aide ses clients

saisir l'ensemble des opportunités que présentent le cloud, le digital et les plateformes. Fort de plus de 50 ans d'expérience et d'une grande expertise des différents secteurs d'activité, il accompagne les entreprises et organisations dans la réalisation de leurs ambitions, de la définition de leur stratégie à la mise en œuvre de leurs opérations. Responsable et multiculturel, avec 265 000 personnes dans près de 50 pays, le Groupe a pour raison d'être de libérer les énergies humaines par la technologie pour un avenir inclusif et durable.

Avec Altran, le Groupe a réalisé un chiffre d'affaires combiné de 17 milliards d'euros en 2019.

Plus d'informations sur www.capgemini.com/invent

