Eramet : Chiffre d’affaires ajusté de 761 M€ au 1er trimestre 2024

Chiffre d’affaires ajusté1 de 761 M€ (- 19 %) reflétant, comme attendu, un fort effet prix négatif (- 24 %), tandis que l’effet volume positif est limité (+ 2 %), pénalisé par le recul des volumes vendus par la SLN

Bonne performance opérationnelle des principales activités minières du Groupe par rapport à la base de comparaison défavorable du T1 2023 : + 27 % de volumes de minerai de manganèse vendus au Gabon + 52 % de volumes de minerai de nickel produits en Indonésie mais - 17 % de volumes vendus reflétant l’absence de ventes sur le trimestre de saprolites basse teneur dont le permis de commercialisation pour 2024 est en cours de revue par le gouvernement indonésien + 52 % de volumes de zircon et + 36 % d’ilménite 2 vendus au Sénégal

des principales activités minières du Groupe par rapport à la base de comparaison défavorable du T1 2023 :

Forte contraction des prix de ventes par rapport au T1 2023

Neutralisation de la dette de la SLN dans les comptes consolidés du Groupe 3

dans les comptes consolidés du Groupe Révision à la hausse des ressources minières du Groupe au 1 er janvier 2024 4 : + 52 % à 15,1 Mt-LCE en Argentine + 19 % à 2 193 Mth de nickel en Indonésie

du Groupe au 1 janvier 2024 : Des perspectives 2024 qui s’inscrivent comme attendu dans un environnement de marché peu porteur mais avec des niveaux de prix en amélioration en ce début de T2

qui s’inscrivent comme attendu dans un mais avec Compte tenu de l’arrêt prolongé des exports de minerai haute teneur en provenance d’Australie, les prix du minerai de manganèse haute teneur devraient fortement augmenter avec un impact significatif sur la performance financière d’Eramet en 2024 (une variation du prix de 1 $/dmtu en moyenne sur l’année correspond à un impact de 255 M€ sur l’EBITDA ajusté du Groupe 5 ) Confirmation des objectifs de croissance des volumes en 2024 pour les principales activités minières du Groupe : Minerai de manganèse transporté au Gabon : entre 7,0 et 7,7 Mt Minerai de nickel commercialisé à Weda Bay : entre 40 et 50 Mth , en fonction du calendrier des autorisations, dont un tiers de latérites Carbonate de lithium produit à Centenario : entre 5 et 7 kt-LCE Performance financière au S1 attendue nettement en-dessous de celle du S2 , compte tenu de la saisonnalité défavorable et du scénario sur les prix Poursuite du strict contrôle des coûts et confirmation du plan de capex maitrisé incluant la poursuite des projets de croissance (de l’ordre de 700 M€ à 750 M€ 6 financés par le Groupe en 2024)

avec un impact significatif sur la performance financière d’Eramet en 2024 (une variation du prix de 1 $/dmtu en moyenne sur l’année correspond à un impact de 255 M€ sur l’EBITDA ajusté du Groupe )

Christel BORIES, Présidente-Directrice Générale du Groupe :





"En ce début de second trimestre, nous restons concentrés sur notre performance opérationnelle, la stricte gestion de nos coûts et nos investissements de croissance, notamment en Argentine.

Notre production minière est en hausse, en particulier en Indonésie et au Gabon, traduisant l’amélioration continue de notre efficacité opérationnelle. Nous avons également poursuivi les travaux de maintenance du Transgabonais afin de pouvoir augmenter la capacité de transport de cette voie ferrée.

Le contexte de marché reste peu porteur, avec cependant des signes d’amélioration, et la perspective d’une forte tension sur l’offre de minerai de manganèse."

Engagements RSE

Sécurité

Au T1 2024, la performance en matière de sécurité est en amélioration par rapport à la même période l’année dernière (ainsi que par rapport au T4 2023). Le TF27 s’établit ainsi à 0,9 au niveau Groupe (vs. 1,1 au T1 2023), en ligne avec l’objectif de la nouvelle feuille de route RSE (<1,0). Néanmoins, le Groupe déplore le décès de trois sous-traitants lors d’un accident d’hélicoptère sur l’île d’Halmahera. L’enquête des autorités indonésiennes sur les causes de l’accident est toujours en cours.

Décarbonation

Dans le cadre de la nouvelle feuille de route RSE, des tests industriels de substitution partielle du coke métallurgique par les bio-réducteurs ont démarré dans notre usine d’alliages de manganèse au Gabon.

Relations Communautaires

Au cours du trimestre, le Groupe a par ailleurs lancé deux projets dans le cadre de son programme d’investissement à impact en faveur des communautés « Eramet Beyond », notamment « Lire pour l’Avenir » au Gabon. Ce projet éducatif, en partenariat avec Bibliothèques sans frontières et le Ministère de l’Education Nationale gabonais, vise à mettre des ressources pédagogiques à disposition des élèves de six lycées situés dans cinq communes le long du Transgabonais.

Notation extra-financière

En mars 2024, l’agence Moody’s (Vigeo) a revu à la hausse la notation de performance extra-financière attribuée à Eramet avec un score de 69/100 (vs. 66/100 en 2021), bien au-dessus de la moyenne globale qui s’élève à 54/100, tous secteurs confondus.

Financement

Le prêt à terme (« term loan »), qui avait été renouvelé l’année dernière avec un pool de banques, a été intégralement tiré au T1 2024 pour un montant de 500 M€.

Chiffre d’affaires ajusté du groupe Eramet par activité (IFRS 5)

(Millions d’euros)1 T1 20241 T1 20232 Variation (M€) Variation3 (%) Manganèse 448 440 + 8 + 2 % Activité Minerai de Manganèse4,5 254 209 + 45 + 22 % Activité Alliages de Manganèse4 193 231 - 38 - 16 % Nickel ajusté4 259 459 - 200 - 44 % Weda Bay (quote-part de 38,7 % - hors contrat d’off-take) 106 169 - 63 - 37 % Weda Bay (activité de négoce, contrat d’off-take) 32 47 - 15 - 32 % SLN6 121 243 - 122 - 50 % Sables Minéralisés 52 44 + 8 + 20 % GCO 52 40 + 12 + 30 % Eliminations intra-groupe7 0 - 12 +12 n.a. ETI 0 16 -16 n.a. Lithium 0 0 0 n.a. Holding et Eliminations 2 1 + 1 + 100 % GROUPE ERAMET ajusté4 761 944 - 183 - 19 %

1 Données arrondies au million le plus proche.

2 Hors Aubert & Duval, Sandouville, et Erasteel, qui, en application de la norme IFRS 5 – « Actifs non courants détenus en vue de la vente et activités abandonnées », sont présentées comme des activités en cours de cession sur 2023.

3 Données arrondies au % supérieur ou inférieur.

4 Cf. définition en Annexe 5.

5 CA liés aux ventes externes de minerai de manganèse uniquement, y compris 17 M€ liés à l’activité de transport de Setrag autre que celui du minerai de Comilog (13 M€ au T1 2023).

6 Sociétés SLN et autres.

7 Chiffre d’affaires correspondant aux ventes d’ilménite produit par GCO à ETI jusqu’à la date de cession de l’usine norvégienne.

Nota 1 : l’ensemble des chiffres du T1 2024 et du T1 2023 commentés correspondent aux chiffres en application de la norme IFRS 5 tels que présentés dans les états financiers consolidés du Groupe, sauf mention contraire.

Nota 2 : l’ensemble des variations commentées du T1 2024 sont calculées par rapport au T1 2023, sauf indication contraire.

Nota 3 : les mentions T1, T2, T3 et T4 font référence aux quatre trimestres de l’année ; les mentions S1 et S2 aux deux semestres.

Le chiffre d’affaires ajusté1 du Groupe au T1 2024 s’élève à 761 M€ en intégrant la contribution proportionnelle de Weda Bay, en baisse de 19 % (- 22 % à périmètre et change constants8, avec + 2% d’effet change). Ceci reflète principalement un effet prix défavorable (- 24 %) dans un environnement de marché dégradé, en particulier pour le manganèse et le nickel. L’effet volume est quasi neutre (+ 2 %), l’impact positif liés à la croissance des volumes des activités manganèse et sables minéralisés est largement compensé par l’impact négatif du fort recul des ventes à la SLN.

Les coûts des intrants sont en nette baisse sur le trimestre par rapport au T1 2023. Les prix spot du coke métallurgique et de l’Ultra Low Phos Coke colombien affichent un recul de respectivement environ 20 %9 et environ 30 %9 par rapport au T1 2023. En revanche, les prix du fret maritime ont augmenté par rapport au T1 2023 (environ + 22 % pour le minerai de manganèse exporté du Gabon vers la Chine).

Manganèse

Le chiffre d’affaires des activités Manganèse est en hausse de 2 % à 448 M€ au T1 2024 :

Les ventes de l’activité minerai sont en hausse de 22 % à 254 M€, tirées par la hausse des volumes vendus à l’externe (+ 27 % vs T1 2023 impacté par des incidents logistiques non-récurrents) mais affectées par un impact prix défavorable,

Les ventes de l’activité alliages sont en baisse de 16 % à 193 M€, en raison d’un fort recul des prix (entre – 5 % et – 25 % pour les indices en Europe), compensé en partie par une hausse des volumes vendus (+ 7 %).

Tendances de marché10 & prix11

La production mondiale d’acier au carbone, principal débouché du manganèse, est restée quasi-stable (+ 0,6 %) à 479 Mt au T1 2024.

La Chine, qui représente plus de la moitié de la production d’acier mondiale, affiche une production en recul de 2 %, tandis que le reste du monde est en hausse de près de 4 %. La production affiche un léger recul en Amérique du Nord et en Europe (respectivement – 1 % et – 2 %), tandis qu’elle continue d’augmenter en Inde (+ 10 %).

Sur le trimestre, la consommation de minerai de manganèse reste stable à 5,1 Mt ; l’offre mondiale est quant à elle en baisse de 7 % à 4,9 Mt. La production est en fort recul au Brésil (- 74 %), reflétant notamment la fermeture de mines illégales, et, du fait des prix défavorables, elle baisse également au Gabon (- 9 %) malgré la croissance des volumes produits par Comilog. L’Afrique du Sud est la seule région affichant une hausse sur le trimestre (+ 12 %). La production en Australie a par ailleurs été impactée par le passage du cyclone Megan en mars, ce qui va peser fortement sur l’offre mondiale de minerai haute teneur dans les prochains mois.

Dans ce contexte, le bilan offre/demande affiche un déficit au T1 2024. Les stocks de minerai aux ports chinois s’établissent en légère baisse à 5,8 Mt fin mars, représentant 10 semaines de consommation. La baisse de la production de minerai au T1 devrait se faire sentir sur les stocks au T2.

L’indice de prix moyen du minerai de manganèse CIF Chine 44 % s’élève à 4,3 $/dmtu sur le trimestre, en baisse de 21 % par rapport au T1 2023, mais en très légère hausse par rapport au T4 2023.

Par rapport à une base de comparaison élevée au T1 2023, l’indice de prix des alliages affinés en Europe (MC Ferromanganèse) est en baisse de 21 % sur le trimestre (à 1 419 €/t en moyenne), tout comme celui des alliages standards (Silico-manganèse) en baisse de 5 % (à 1 097 €/t). Les indices sont cependant en nette progression par rapport au T4 2023, supportés par les tensions sur l’offre compte tenu de la crise du transport maritime en Mer Rouge ayant entrainé un retard des livraisons venues d’Asie.

Activités

Au Gabon, la mine de Moanda affiche une production de 1,9 Mt de minerai, niveau record pour un premier trimestre, en hausse de + 76 % par rapport au T1 2023, pénalisé par le glissement de terrain fin 2022. Les volumes de minerai de manganèse transportés et vendus à l’externe augmentent dans une moindre mesure (respectivement + 21 % et + 27 %) pour s’établir à 1,6 Mt et 1,5 Mt sur la période, compte tenu des travaux de maintenance de la voie entrepris sur le trimestre afin de pouvoir augmenter la capacité de transport du Transgabonais.

Le cash cost FOB12 de l’activité minerai de manganèse s’établit à 2,4 $/dmtu en moyenne sur le trimestre, en baisse de 14 % par rapport au T1 2023. Cette variation reflète principalement l’impact positif de la hausse des volumes.

Les coûts de transport maritime à la tonne sont en hausse de 24 % à 1,1 $/dmtu par rapport au T1 2023, sous l’effet d’un marché du fret plus dynamique sur la période.

La production d’alliages a atteint 154 kt au T1 2024 (+ 2 % vs. T1 2023). Les ventes s’élèvent à 149 kt (+ 7 % par rapport à un niveau bas au T1 2023) avec un mix plus favorable sur la période.

La marge des alliages s’est très fortement contractée au T1 2024, principalement sous l’effet de la baisse continue des prix de vente (en Europe et de manière encore plus significative aux Etats-Unis).

Perspectives

La production mondiale d’acier carbone devrait légèrement augmenter en 2024. Seule l’Inde, où Eramet est bien implanté, devrait continuer à afficher une nette croissance de sa production, grâce à des investissements de l’Etat dans les infrastructures et un secteur automobile toujours en forte hausse.

La demande de minerai pourrait s’inscrire en léger recul sur l’année, compte tenu d’un déstockage attendu d’alliages de manganèse en Chine. L’offre est quant à elle attendue en net retrait compte tenu de l’arrêt prolongé des exports de minerai de manganèse haute teneur en provenance d’Australie.

Le consensus de marché actuel anticipe une baisse d’environ 3 % de l’indice de prix moyen du minerai de manganèse (CIF Chine 44 %) par rapport à 2023, soit environ 4,7 $/dmtu pour 2024, avec un S1 inférieur au S2. Ce niveau n’intègre pas le récent rebond du prix (autour de 5 $/dmtu actuellement) qui devrait fortement augmenter en 2024.

La demande pour les alliages devrait être relativement stable tandis que l’offre pourrait repartir à la hausse, notamment en Europe compte tenu de la forte baisse des prix spot de l’électricité constatée depuis février, ce qui pourrait peser à court terme sur les prix.

Après avoir rebondi en Europe au T1, compte tenu notamment du conflit en Mer Rouge (qui a également impacté les coûts logistiques), les prix de ventes des alliages de manganèse, pourraient se normaliser dans les prochains mois sans pour autant atteindre les niveaux très bas du T4 2023. Toutefois, le récent rebond du prix du minerai de manganèse pourrait également inciter les producteurs d’alliages à refléter rapidement la hausse du coût de cette matière première clé dans leurs prix de vente.

Au Gabon, les volumes annuels de minerai transporté sont estimés entre 7,0 Mt et 7,7 Mt. La production de minerai sera ajustée au transport afin de limiter les stocks sur mine.

La production d’alliages devrait atteindre environ 700 kt sur l’année, et pourra être ajustée en fonction des conditions de marché.

Nickel

Le chiffre d’affaires ajusté1 des activités Nickel s’élève à 259 M€ au T1 2024 en intégrant la contribution proportionnelle de PT Weda Bay Nickel (« PT WBN ») :

Les ventes de la SLN 13 affichent une baisse de 50 % à 121 M€, reflétant un fort effet volume négatif couplé à un effet prix défavorable,

La quote-part de chiffre d’affaires de PT WBN (hors contrat d’off-take) contribue à hauteur de 106 M€, en recul de 37 % compte tenu de la forte baisse des prix du minerai,

L’activité de négoce du ferroalliage de nickel produit à Weda Bay (contrat d’off-take sur la production de l’usine) contribue à hauteur de 32 M€ au chiffre d’affaires.





Tendances de marché14 & prix

La production mondiale d’acier inoxydable, principal débouché du nickel, est en hausse de 6 % à 14,2 Mt au T1 2024.

La production en Chine, qui représente près de 60 % de la production mondiale, affiche une croissance de 7 % par rapport au T1 2023. Dans le reste du monde, la production a augmenté de 4 % avec une forte hausse en Indonésie (+ 35 %).

La demande mondiale de nickel primaire progresse de 8 % par rapport au T1 2023, bénéficiant d’une reprise de la demande dans l’acier inoxydable (+ 8 %) et d’une demande toujours soutenue dans le secteur des batteries (+ 14 %).

En parallèle, la production mondiale de nickel primaire est en hausse de 6 % sur le trimestre. Elle est soutenue par l’offre de NPI15 en Indonésie (+ 15 %), mais aussi par la montée en puissance des nouveaux projets, notamment HPAL16 (+ 57 %) en Indonésie également. La production de produits d’intermédiaires continue de croitre en raison du développement de capacités de raffinage en nickel de classe 1 en Chine, mais aussi en Indonésie. La production de NPI en Chine ainsi que la production traditionnelle de ferronickel sont quant à elles en net recul (respectivement – 14 % et – 7 %), avec un ralentissement ou une fermeture des capacités de production dont les profils de coûts ne sont plus compétitifs dans le contexte de prix actuel.

Le bilan offre/demande du nickel (classe I et II17) affiche ainsi de nouveau un léger excédent sur le trimestre. Les stocks de nickel au LME et SHFE18 ont fortement augmenté atteignant 99 kt-Ni à fin mars.

Au T1 2024, la moyenne des cours au LME (cotation du nickel de classe I), s’établit à

16 611 $/t, en baisse de 36 % par rapport au T1 2023 et de 3 % par rapport au T4 2023 avec une reprise depuis le début de l’année, après avoir touché un point bas.

En parallèle, les cours du NPI19 (nickel de classe II) ont continué à baisser et s’établissent à 11 673 $/t en moyenne sur le trimestre (- 31 % vs. T1 2023 et – 7 % vs. T4 2023).

Le prix spot du ferronickel tel que produit par la SLN (nickel de classe II également) s’est situé à un niveau légèrement au-dessus du prix du NPI, affichant une chute de 19 % par rapport au T1 2023 (+ 3 % vs. T4 2023).

Le prix du minerai de nickel (1,8 % CIF Chine), tel qu’exporté par la SLN, s’établit en moyenne à 69 $/th sur le trimestre, en baisse de 33 % par rapport au T1 2023 (- 20 % vs. T4 2023).

En Indonésie, l’indice officiel pour les prix domestiques du minerai de nickel haute teneur

(« HPM Nickel ») s’établit à 36 $/th20 en moyenne, en baisse de – 42 % par rapport au T1 2023 (- 14 % vs. T4 2023). L’indice de prix a suivi la tendance du prix du nickel au LME, la formule de prix étant liée à l’indice londonien, avec un décalage d’environ un mois.

Activités

En Indonésie, suite à une campagne de nouveaux sondages, les ressources de la mine de Weda Bay s’établissent à 2 193 Mth de nickel4,21 au 1er janvier 2024, pour une teneur moyenne de 1,23 %. Elles sont en hausse de 19 % par rapport à 2023, avec pour objectif la certification de 2 800 Mth de nickel à court terme.

Au T1 2024, la mine a produit 11,1 Mth (pour 100 %) de minerai commercialisable (+ 52 % vs. T1 2023), dont 8,6 Mth de saprolites (environ 6,3 Mth haute teneur et 2,2 Mth basse teneur) et 2,5 Mth de latérites.

La consommation interne de l’usine de NPI de PT WBN s’est élevée à 0,7 Mth et les ventes externes de minerai (aux autres usines présentes sur le site industriel) affichent 6,1 Mth dont 5,5 Mth de saprolites haute teneur et 0,6 Mth de latérites. Ces ventes n’incluent pas de saprolites basse teneur (3,8 Mth au T1 2023), dont le permis de commercialisation pour 2024 est en cours d’examen.

La production de l’usine a atteint 7,4 kt-Ni sur le T1 2024 (base 100 %), en baisse de 5 %, en raison de l’entretien programmé d’un four. Dans le cadre du contrat d’off-take, le Groupe a vendu 2,8 Kt-Ni sur le trimestre, en baisse de près de 10 %.





En Nouvelle-Calédonie, la production minière a atteint 1,0 Mth au T1 2024, en baisse de 32 % par rapport au T1 2023. Cette baisse est due à des problèmes sociétaux et à des difficultés persistantes pour obtenir certains permis d’exploitation. C’est particulièrement le cas à Poum, où les activités sont en suspens depuis août 2023, mais également sur le site de Nepoui dont la production est en baisse de près de 40 % sur la période.

En conséquence, et compte tenu de niveau de prix très bas ayant entrainé des annulations de ventes, les exports de minerai de nickel à faible teneur sont en recul à 0,2 Mth sur le trimestre (- 62 % vs. T1 2023). La production et les volumes vendus de ferronickel sont également en baisse à respectivement 9,1 kt-Ni (- 14 %) et 8,7 kt-Ni (- 15 %).

Le cash cost22 de la production de ferronickel s’est élevé à 8,8 $/lb en moyenne au T1 2024 (vs. 8,3 $/lb au T1 2023), reflétant l’impact de la baisse des volumes ainsi qu’un effet prix et change défavorables, partiellement compensés par une baisse des prix de l’énergie.

Perspectives

La demande de nickel primaire est attendue en hausse au T2 par rapport au trimestre précédent grâce à une amélioration de l’industrie inox en Chine et une reprise amorcée en mars par le secteur des batteries dans le pays.

L’offre primaire devrait également progresser au T2 avec l’augmentation de la production indonésienne de NPI et la poursuite de la montée en puissance des nouveaux projets (MHP et NPI-to-matte). Compte tenu du faible montant des autorisations délivrées jusqu'à présent par le gouvernement indonésien, l’offre domestique de minerai est actuellement sous tension en Indonésie, ce qui entraine une prime sur le minerai vendu par PT WBN.

La situation excédentaire du marché du nickel devrait ainsi se poursuivre en 2024, bien que dans une moindre mesure par rapport à 2023.

Les cours du nickel au LME ont rebondi récemment (autour de 19 000 $/t) notamment suite aux sanctions américaines et britanniques prises en avril contre la Russie en matière d’imports et d’échanges de nickel dans les bourses des métaux23. L’impact de ces sanctions sur les prochains mois reste toutefois incertain.

En Indonésie, sous réserve de l’obtention des permis en cours d’examen, les volumes de ventes externes de minerai de nickel produit à Weda Bay (base 100%), devraient atteindre entre 40 Mth et 50 Mth, dont environ un tiers de latérite basse teneur à destination des usines HPAL et une teneur moyenne légèrement inférieure à celle de 2023.

En Nouvelle Calédonie, la SLN continue à rencontrer des défis majeurs et sa situation financière reste critique. De plus, l’activité des sites miniers qu’elle exploite en Province Nord est suspendue depuis mi-avril. Le processus administratif permettant la reprise est en cours.

Afin d’aider la SLN à trouver des solutions plus pérennes lui permettant de préserver la continuité de son activité, tout en préservant le bilan du Groupe, l’Etat français et Eramet ont conclu un accord, signé en avril. Celui-ci porte notamment sur la conversion de la dette existante de la SLN sous la forme d’un instrument assimilé à des capitaux propres (obligations subordonnées à durée indéterminée à taux fixe, « TSDI ») permettant de neutraliser la dette de l’entité dans les comptes consolidés du Groupe (soit 320 M€ au total au 31 mars 2024).

Par ailleurs, Eramet réitère sa décision de ne pas apporter de nouveau financement à la SLN.

Sables Minéralisés

Le chiffre d’affaires de l’activité Sables minéralisés s’établit à 52 M€ en hausse de 20 % au T1 2024, reflétant une croissance des volumes vendus.

Tendances de marché & prix24

Dans un contexte macroéconomique qui reste défavorable au secteur de la céramique, principal débouché du zircon, la demande mondiale pour ce produit affiche une baisse sur le trimestre par rapport au T1 2023, malgré un restockage chez les céramistes européens. La production de zircon est également en recul en raison d’ajustements de certains acteurs, conduisant à un bilan offre/demande en léger excédent.

Le prix de marché du zircon est en baisse de 10 % à 1 900 $/t FOB au T1 2024 (stable par rapport au T4 2023).

La demande mondiale de pigments TiO 2 25, principal débouché de produits titanifères26, a repris au T1 2024, portée notamment par la fin du déstockage chez les producteurs occidentaux. L’offre de produits titanifères a continué de croître, avec en conséquence un marché qui reste en situation de surplus.

Le prix de marché de l’ilménite telle que produite par Grande Côte Operations (« GCO ») s’établit à 300 $/t FOB au T1 2024, en baisse de 9 % par rapport au T1 2023 (stable par rapport au T4 2023).

Activités

Au Sénégal, la production de sables minéralisés à GCO connait une hausse significative et s’établit à 192 kt sur le trimestre (+ 71 %), compte tenu d’une base de comparaison favorable suite à la panne majeure d’un équipement ayant affecté le T1 2023. Cette progression reflète ainsi la meilleure disponibilité des équipements sur le trimestre, mais également une forte hausse de la teneur moyenne de la zone exploitée sur la période.

Les volumes produits d’ilménite s’établissent à 116 kt, en hausse de 51 %, en ligne avec l’évolution de la production de sables minéralisés. Les ventes externes d’ilménite ont atteint 75 kt, y compris les volumes liés au contrat d’approvisionnement long-terme signé avec ETI27, désormais considérée comme un client externe. A périmètre comparable (y compris les ventes à ETI), les ventes d’ilménite progressent de 36 %2 par rapport au T1 2023.

Les volumes produits de zircon ont augmenté de 49 % à 14 kt par rapport au T1 2023, avec des volumes de vente en hausse de 52 % à 13 kt.

Perspectives

La demande de zircon pourrait afficher une hausse en 2024, portée notamment par les mesures gouvernementales de soutien au secteur de la rénovation en Chine. Le marché devrait cependant rester en surplus du fait de l’arrivée de nouvelles capacités de production en Australie, maintenant ainsi la pression sur les prix initiée fin 2023.

La demande de produits titanifères, notamment d’ilménite, pourrait également augmenter, tirée par la Chine, et compte tenu d’un niveau de stocks bas chez les producteurs de pigments TiO 2 . L’offre devrait cependant rester excédentaire compte tenu de l’ajout de capacités en Chine, conduisant à un niveau de prix plus faible en moyenne sur l’année.

Au Sénégal, la production de sables minéralisés en 2024 reste attendue en hausse à plus de 800 kt-HMC.

Lithium

Tendances de marché & prix28

Les prix du carbonate de lithium (qualité batterie, CIF Asie) sont en baisse de près de 80 % sur le premier trimestre par rapport au T1 2023 s’établissant à 13 971 $/t-LCE en moyenne (- 30 % par rapport au T4 2023). Ce recul s’explique notamment par le ralentissement des ventes de véhicules électriques dans le monde hors Chine, couplé à une situation de déstockage chez les producteurs de cathodes et de batteries.

Activités

En Argentine, les ressources de lithium du salar de Centenario-Ratones ont été réévaluées et affichent une progression de 52 % à 15,1 Mt-LCE4,21 au 1er janvier 2024 (vs. 1er janvier 2023). La teneur moyenne de ces ressources est en hausse de 16 % à 407 mg/L.





La construction de l’usine de lithium de Centenario (phase 1), lancée en 2022, est désormais réalisée à près de 95 %.

A pleine capacité, la production de la Phase 1 est attendue à 24 kt-LCE avec un cash cost12 positionné sur le premier quartile de la courbe des coûts de l’industrie (estimé à environ 4,5 à 5,0 $/kt-LCE). L’EBITDA annuel (à 100%) est estimé entre 210 et 315 M$, sur la base d'une hypothèse de prix long terme comprise entre 15 et 20 k$/t-LCE.

Perspectives

La croissance de la demande devrait se poursuivre en 2024 (estimée à environ + 25 %), portée par la progression des ventes de véhicules électriques en Chine et le marché émergent du stockage de l’énergie.

Une forte progression de l’offre est également attendue en 2024, tirée par l’arrivée de nouveaux projets sur le marché ainsi que par l’entrée en production d’expansion de mines existantes, toutefois conditionnée à l‘évolution des prix. Dans le contexte actuel, bien que les marges de la majorité des producteurs restent positives, certains acteurs aux coûts élevés ont été contraints de stopper leur production (spodumène en Australie et en Chine), de mettre leur usine en maintenance ou encore de retarder leurs projets d’expansion.

Le consensus de marché (carbonate de lithium qualité batterie, CIF Asie), qui se positionne actuellement à environ 15 200 $/t-LCE en moyenne en 2024 anticipe une amélioration dès le T2.

En 2024, les volumes produits de lithium carbonate (qualité batterie) restent estimés entre 5 et 7 kt-LCE (à 100%) au S2.

Perspectives

Malgré une inflation en recul en Europe, les fondamentaux macroéconomiques restent détériorés en ce début de second trimestre. L’économie européenne souffre des taux directeurs élevés tandis que l’économie américaine fait preuve de plus de résilience. En Chine, la production industrielle est en hausse significative mais ne suffit pas encore à compenser la crise de la construction qui continue de s’aggraver. Ce contexte macroéconomique difficile, auquel s’ajoutent les instabilités géopolitiques et les incertitudes liées aux nombreuses élections, va continuer à peser sur la demande et sur les prix dans l’ensemble de nos marchés. L’offre est cependant attendue en net retrait sur le marché du minerai de manganèse en 2024, compte tenu de l’arrêt prolongé des exports de minerai haute teneur en provenance d’Australie.

En 2024, les prix du fret devraient atteindre des niveaux plus élevés qu'en 2023, d’autant que des incertitudes persistent quant à la situation en Mer Rouge. Les prix des réducteurs, en baisse par rapport à 2023, restent à des niveaux élevés.

Les objectifs de croissance de volumes sur l’année sont confirmés et affichent :

Entre 7,0 et 7,7 Mt de minerai de manganèse transporté au Gabon,

et de minerai de manganèse transporté au Gabon, Entre 40 et 50 Mth de minerai de nickel commercialisé à Weda Bay, en fonction du calendrier des autorisations, dont un tiers de latérites,

Entre 5 et 7 kt-LCE de carbonate de lithium produit à Centenario.

Les consensus de prix moyen29 et de taux de change30 pour l’année s’élèvent actuellement à :





4,7 $/dmtu pour le minerai de manganèse (CIF Chine 44%) ; ce niveau n’intègre pas le récent rebond du prix (autour de 5 $/dmtu actuellement) qui devrait fortement augmenter en 2024,

pour le minerai de manganèse (CIF Chine 44%) ; ce niveau n’intègre pas le récent rebond du prix (autour de 5 $/dmtu actuellement) qui devrait fortement augmenter en 2024, 16 800 $/t pour le nickel au LME,

15 200 $/t-LCE pour le carbonate de lithium (qualité batterie, CIF Asie),

pour le carbonate de lithium (qualité batterie, CIF Asie), 1,09 pour le taux de change €/$.

Les prix de vente facturés des alliages de manganèse devraient rester en moyenne inférieurs à 2023 sur l’année.





Les prix du ferronickel devraient être légèrement supérieurs à l'indice SMM NPI 8-12%. Les prix domestiques du minerai de nickel vendu en Indonésie, indexés sur le LME, évoluent en fonction de celui-ci.

Les sensibilités de l’EBITDA ajusté aux prix des métaux et au taux de change sont présentées en annexe 4. Pour rappel, une variation du prix du minerai de manganèse haute teneur de 1 $/dmtu en moyenne sur l’année correspond à un impact de 255 M€ sur l’EBITDA ajusté du Groupe.

À titre illustratif, sur la base des consensus de prix actuels pour l’année et de la fourchette d’objectifs de volume détaillés ci-dessus, l'EBITDA ajusté devrait se situer entre 750 M€ et 900 M€ en 2024. La performance financière au S1 devrait être par ailleurs nettement inférieure à celle du S2, compte tenu de la saisonnalité défavorable mais également de prix de marché qui sont attendus en amélioration sur le S2.

Le montant des investissements financés par le Groupe6 en 2024 est confirmé entre 700 M€ et 750 M€ dont :

Capex courants : près de 250 M€,

: près de 250 M€, Capex de croissance : près de 500 M€, visant notamment à pérenniser la croissance de la production et du transport de minerai au Gabon (environ 150 M€), ainsi qu’à développer le projet Lithium en Argentine (environ 250 M€).

Calendrier

30.05.2024 : Assemblée Générale des actionnaires

25.07.2024 : Publication des résultats semestriels 2024

24.10.2024 : Publication du chiffre d’affaires du 3e trimestre 2024

À PROPOS D’ERAMET

Eramet transforme les ressources minérales de la Terre pour apporter des solutions durables et responsables à la croissance de l’industrie et aux défis de la transition énergétique.

Ses collaborateurs s’y engagent par leur démarche citoyenne et contributive dans l’ensemble des pays où le groupe minier et métallurgique est présent.

Manganèse, nickel, sables minéralisés, lithium et cobalt : Eramet valorise et développe les métaux indispensables à la construction d’un monde plus durable.

Partenaire privilégié de ses clients industriels, le Groupe contribue à rendre les infrastructures et les constructions robustes et résistantes, les moyens de mobilité plus performants, les outils de santé plus sûrs, les appareils de télécommunications plus efficaces.

Pleinement engagé dans l’ère des métaux, Eramet ambitionne de devenir une référence de la transformation responsable des ressources minérales de la Terre, pour le bien vivre ensemble.

www. eramet .com

Annexe 1 : Chiffre d’affaires trimestriel (IFRS 5)

En millions d’euros1 T1 2024 T4 2023 T3 2023 T2 2023 T1 20235 Manganèse 448 504 528 505 440 Activité Minerai de Mn2 254 288 330 262 209 Activité Alliages de Mn2 193 216 198 244 231 Nickel 153 215 261 228 290 Nickel ajusté3,4 259 356 396 356 459 Sables Minéralisés 52 84 55 93 44 GCO 52 72 48 79 40 Eliminations intragroupe5 0 1 - 11 - 16 - 12 ETI 0 11 18 31 16 Lithium 0 0 0 0 0 Holding, éliminations & autres 2 (1) 0 3 1 Groupe Eramet comptes publiés 655 803 845 828 775 Groupe Eramet ajusté3,4 761 943 980 956 944

1 Données arrondies au million le plus proche.

2 Cf. définition en Glossaire financier en Annexe 5.

3 Le CA ajusté est défini dans le glossaire financier en Annexe 5.

4 Hors Aubert & Duval, Sandouville, et Erasteel, qui, en application de la norme IFRS 5 – "Actifs non courants détenus en vue de la vente et activités abandonnées", sont présentées comme des activités en cours de cession sur 2023.

5 Chiffre d’affaires ajusté retraité au T1 2023, suite à la mise à jour de la définition de l’indicateur (cf. CP Résultats semestriels publiés le 26 juillet 2023)

Annexe 2 : Productions et ventes



En milliers de tonnes T1 2024 T4 2023 T3 2023 T2 2023 T1 2023 MANGANESE Production de minerai et aggloméré de

manganèse 1 926 2 620 2 149 1 543 1 097 Transport de minerai et aggloméré de

manganèse 1 638 1 737 2 038 1 489 1 359 Ventes externes de minerai de manganèse 1 466 1 646 1 830 1 245 1 158 Production d’alliages de manganèse 154 153 171 160 151 Ventes d’alliages de manganèse 149 175 154 170 140 NICKEL Production de minerai de nickel (en milliers de tonnes humides) SLN 1 014 1 422 1 461 1 405 1 482 Weda Bay Nickel (100 %) – production commercialisable (Saprolites haute teneur) 6 342 4 898 4 247 3 802 3 958 Production de ferronickel – SLN 9,1 11,7 12,8 9,7 10,6



Production de ferroalliages de nickel basse

teneur - Weda Bay Nickel (en kt de Ni contenu – 100 %) 7,4 8,7 9,0 7,9 7,8



Ventes de minerai de nickel

(en milliers de tonnes humides) SLN 247 668 675 734 657 Weda Bay Nickel (100 %) 6 079 9 761 8 323 7 753 7 318 dont Saprolites 5 479 8 734 8 323 7 753 7,318 Latérites 600 1 027 - - - Ventes de ferronickel – SLN 8,7 10,9 13,2 10,1 10,2



Ventes de ferroalliages de nickel basse teneur - Weda Bay Nickel / Off-take Eramet (en kt de Ni contenu) 2,8 3,8 3,5 3,9 3,1 SABLES MINERALISES Production de sables minéralisés 192 161 161 194 112 Production d’ilménite 116 113 102 129 77 Production de zircon 14 11 13 15 9 Ventes d’ilménite (externes) 75 132 58 88 20 Ventes de zircon 13 17 8 14 9

Annexe 3 : Prix et index

T1 2024 T4 2023 T1 2023 Var T1 2024 – T1 20238 Var T1 2024 – T4 20238 MANGANESE Mn CIF China 44% (USD/dmtu)1 4,29 4,27 5,44 - 21 % + 1 % Ferromanganèse MC - Europe (EUR/t) 1 1 419 1 350 1 808 - 22 % + 5 % Silico-manganèse - Europe (EUR/t) 1 1 097 934 1 149 - 5 % + 17 % NICKEL Ni LME (USD/t)2 16 611 17 191 26 079 - 36 % - 3 % Ni LME (USD/lb)2 7,53 7,80 11,83 - 36 % - 3 % NPI SMM Index (USD/t)3 11 673 12 576 16 986 - 31 % - 7 % Ni ore CIF China 1,8% (USD/wmt)4 69,4 86,6 103,0 - 32 % - 20 % HPM5 Nickel prices 1,8%/35% (USD/wmt) 36 42 62 - 42 % - 14 % SABLES MINERALISES Zircon (USD/t) 6 1 900 1 900 2 100 - 10 % - Ilménite voie chlorure (USD/t) 7 300 300 302 - 9 % -





Lithium Carbonate de Lithium, qualité batteries, CIF Asie (USD/t LCE)9 13 971 20 096 68 000 - 79 % - 30 %

1 Moyenne trimestrielle des prix de marché, calcul et analyse Eramet

2 Prix LME (London Metal Exchange)

3 NPI SMM 8-12%

4 CNFEOL (China FerroAlloy Online), “Autres pays miniers”

5 Indice officiel pour les prix domestiques du minerai de nickel en Indonésie

6 Analyse marché et Eramet (zircon premium)

7 Analyse marché et Eramet

8 Calcul Eramet arrondi à la décimale la plus proche

9 Indice de prix Lithium carbonate : Fastmarket CIF Asie qualité batterie spot price



Annexe 4 : Sensibilités de l’EBITDA ajusté du Groupe

Sensibilités Variation Impact EBITDA ajusté



Prix du minerai de manganèse

(CIF Chine 44%) + 1$/dmtu c.255 M€1 Prix des alliages de manganèse + 100/$t c.65 M€1 Prix du ferronickel - SLN + 1$/lb c.95 M€1 Prix du minerai de nickel (CIF Chine 1,8%) - SLN + 10$/th c.30 M€1 Prix du minerai de nickel (HPM nickel) – Weda Bay + 10$/th c.160 M€1 Prix du Lithium (carbonate de Lithium, qualité batterie, CIF Asie) +1 000$/t-LCE c. 5 M€ Taux de change - $/€0,1 c.175 M€ Prix du baril de pétrole (Brent) + 10$/bbl c.- 15 M€1

1 Pour un taux de change $/€ de 1,11.

Annexe 5 : Glossaire financier

Indicateurs de performance consolidés

Les indicateurs de performance consolidés utilisés pour la communication financière des résultats et de la performance économique du Groupe et présentés dans ce document sont des données retraitées issues du Reporting du Groupe et suivies par le Comex.

Chiffre d‘affaires à périmètre et change constants

Le chiffre d’affaires à périmètre et change constants correspond au chiffre d’affaires corrigé de l’effet des changements de périmètre et de variation de taux de change d’un exercice à l’autre. L’effet périmètre se calcule : pour les sociétés acquises au cours de l’exercice, en éliminant le chiffre d’affaires sur la période en cours et pour les sociétés acquises au cours de la période précédente, en intégrant, sur la période précédente, le chiffre d’affaires en année pleine ; pour les sociétés cédées, en éliminant le chiffre d’affaires sur la période considérée et sur la période comparable antérieure. L’effet de change se calcule en appliquant au chiffre d’affaires de l’exercice considéré les taux de change de l’exercice précédent.

Chiffre d’affaires ajusté

Le chiffre d’affaires ajusté est présenté afin de permettre une meilleure compréhension de la performance opérationnelle sous-jacente des activités du groupe. Le chiffre d’affaires ajusté correspond au chiffre d’affaires incluant la quote-part d'Eramet dans le chiffre d’affaires des joint-ventures significatives mises en équivalence dans les comptes du Groupe, retraité de l’off-take de toute ou partie de l’activité.

Au 31 décembre 2023, le chiffre d’affaires est ajusté pour inclure la contribution de PT Weda Bay Nickel, société dans laquelle Eramet détient une participation indirecte de 38,7%. Le Groupe détient une participation de 43% dans Strand Minerals Pte Ltd, la holding qui détient 90% de PT Weda Bay Nickel, qui est comptabilisée dans les états financiers consolidés selon la méthode de mise en équivalence. Un accord d’off-take de la production de ferroalliage de nickel (NPI) est en place avec Tsingshan à hauteur de 43% pour Eramet et 57% pour Tsingshan.

Une réconciliation avec le CA du groupe est fournie dans la note 5 des états financiers consolidés du Groupe.

EBITDA (« Earnings before interest, taxes, depreciation and amortisation »)

Résultat avant charges et produits financiers et autres charges et produits opérationnels, impôts sur les résultats, provision pour risques et charges et amortissements et dépréciations des immobilisations corporelles et incorporelles.

EBITDA ajusté

L'EBITDA ajusté est présenté afin de permettre une meilleure compréhension de la performance opérationnelle sous-jacente des activités du groupe. L'EBITDA ajusté correspond à l'EBITDA incluant la quote-part d'Eramet dans l'EBITDA des joint-ventures significatives mises en équivalence dans les comptes du Groupe.

Au 31 décembre 2023, l'EBITDA est ajusté pour inclure l'EBITDA proportionnel de PT Weda Bay Nickel, société dans laquelle Eramet détient une participation indirecte de 38,7%. Le Groupe détient une participation de 43% dans Strand Minerals Pte Ltd, la holding qui détient 90% de PT Weda Bay Nickel, qui est comptabilisée dans les états financiers consolidés selon la méthode de mise en équivalence.

Une réconciliation avec l'EBITDA du groupe est fournie dans la note 5 des états financiers consolidés du Groupe.

Levier ajusté

Le levier ajusté est défini comme la dette nette (sur une base consolidée) rapportée à l'EBITDA ajusté (tel que défini ci-dessus), étant donné que PT Weda Bay ne portait aucune dette externe lors de l’exercice 2022 et 2023.

Néanmoins, à l'avenir, dans le cas où d'autres joint-ventures significatives retraitées dans l'EBITDA ajusté supporteraient une dette externe, la dette nette serait ajustée pour inclure la part d'Eramet dans la dette

externe des joint-ventures (« Dette nette ajustée »). Le levier ajusté serait alors défini comme la dette nette ajustée sur l'EBITDA ajusté, conformément à une approche juste et économique de l'endettement d'Eramet.

Activité minerai de manganèse

L’activité minerai de manganèse correspond aux activités minières de Comilog (hors activité du Complexe Métallurgique de Moanda, « CMM », produisant des alliages de manganèse) et aux activités de transport de Setrag.

Activité alliages de manganèse

L’activité alliages de manganèse correspond aux usines de transformation du minerai de manganèse en alliages de manganèse, et inclut les 3 usines norvégiennes constituant Eramet Norway (« ENO », soit Porsgrunn, Sauda, Kvinesdal), Eramet Marietta (« EMI ») aux Etats-Unis, Comilog Dunkerque (« CDK ») en France et le Complexe Métallurgique de Moanda (« CMM ») au Gabon.

Cash cost FOB du minerai de manganèse

Le cash cost FOB (« Free On Board ») du minerai de manganèse est défini comme l’ensemble des coûts de production et de structure (R&D y compris la géologie d’exploration, frais administratifs, frais sur vente, frais de transport terrestres) qui couvrent toutes les étapes de l’extraction du minerai jusqu’à son acheminement au port d’embarquement et à son chargement et qui impactent l’EBITDA dans les comptes sociaux de cette société, rapporté au tonnage vendu pour une période donnée. Ce cash cost n’inclut ni les coûts du transport maritime, ni les coûts de marketing. Il intègre en revanche les taxes et redevances minières dont bénéficie l’Etat gabonais.

Cash cost de la SLN

Le cash cost de la SLN est défini comme l’ensemble des coûts de production et de structure (R&D y compris la géologie d’exploration, frais administratifs, frais logistiques et commerciaux), net des crédits des sous-produits (dont exports de minerai de nickel) et prestations locales, qui couvrent toutes les étapes d’élaboration industrielle du produit fini jusqu’à la livraison au client final et qui impactent l’EBITDA dans les comptes sociaux de cette société, rapporté au tonnage vendu.

Cash cost Ex-Works du carbonate de lithium

Le cash cost Ex-Works du carbonate de lithium produit par Eramine est défini comme l’ensemble de coûts de production et de structure qui couvrent toutes les étapes d’extraction et de raffinage nécessaires afin d’obtenir le produit final en sortie d’usine, et qui impactent l’EBITDA dans les comptes sociaux de cette société, rapporté au tonnage vendu pour une période donnée. Ce cash cost n’inclut ni les coûts du transport terrestre et du transport maritime, ni les taxes et redevances minières dont bénéficie l’Etat argentin, ni les coûts de marketing.

Annexe 6 : Notes de bas de page

1 Définitions du chiffre d’affaires ajusté et de l’EBITDA ajusté présentées dans le glossaire financier en Annexe 5

2 A périmètre comparable, soit un total de 55 kt au T1 2023, y compris 35 kt de ventes internes à ETI

3 Conversion de la dette existante de la SLN sous la forme d’obligations subordonnées à durée indéterminée à taux fixe (« TSDI »), instrument assimilé à des capitaux propres

4 Total des ressources (mesurées, indiquées et supposées) minérales (nickel) ou drainables (lithium) au 1er janvier 2024 ; cf. Document d’Enregistrement Universel 2023, chapitre 1.3 Résultats d’exploration, ressources minérales et réserves de minerai

5 Cf. Annexe 4 Sensibilités de l’EBITDA ajusté du Groupe

6 Hors apports en capital de Tsingshan pour le projet Centenario

7 TF2 = nombre d’accidents avec et sans arrêt pour 1 million d’heures travaillées (employés et sous-traitants)

8 Cf. Glossaire financier en Annexe 5

9 Source : Resources-net CAMR pour le Nut coke spot price, Europe ; analyse Eramet pour l’Ultra Low phos coke en provenance de Colombie

10 Sauf indication contraire, les données marché correspondent aux estimations Eramet sur la base des données de production World Steel Association

11 Sauf indication contraire, les données de prix correspondent à la moyenne des prix de marché, calculs et analyses Eramet ; indice de prix minerai de manganèse : CRU CIF Chine 44% spot price ; indices de prix des alliages de manganèse : CRU Western Europe spot price

12 Cf. Glossaire financier en Annexe 5

13 Sociétés SLN et autres

14 Sauf indication contraire, les données marché correspondent aux estimations Eramet

15 Nickel Pig Iron (“NPI”), fonte de nickel

16 High Pressure Acid Leach : lixiviation par acide à haute pression

17 Classe I : produit avec un contenu nickel supérieur ou égal à 99 % ; classe II : produit avec un contenu nickel inférieur à 99 %

18 LME : London Metal Exchange ; SHFE : Shanghai Futures Exchange

19 Indice SMM NPI 8-12 %

20 Pour un minerai à 1,8 % de contenu nickel et 35 % de taux d’humidité. Les prix indonésiens sont définis en fonction des conditions du marché domestique, mais avec un prix plancher mensuel basé sur le LME, conformément à une réglementation gouvernementale publiée en avril 2020.

21 Certifiées selon le code JORC

22 Cf. Glossaire financier en Annexe 5

23 LME et CME

24 Sauf indication contraire, les données de prix correspondent à la moyenne des prix de marché, calculs et analyses Eramet ; Source

Zircon premium (prix FOB) : analyse marché et Eramet ; Source CP Slag (prix FOB) : analyse marché et Eramet

25 Environ 90 % des débouchés des produits titanifères

26 Laitier de titane, ilménite, leucoxène et rutile

27 Contrat signé dans le cadre de la cession de la filiale norvégienne à INEOS fin septembre 2023

28 Sauf indication contraire, les données de prix correspondent à la moyenne des prix de marché, calculs et analyses Eramet ; indice de prix Lithium carbonate : Fastmarket CIF Asie qualité batterie spot price

29 Analyse Eramet sur la base d’un panel des principaux analystes sell-side et marché

30 Consensus des prévisions Bloomberg au 31/03/2024 pour l’année 2024





Pièce jointe