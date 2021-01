Paris, le 12 janvier 2021, 8h30

COMMUNIQUE DE PRESSE

Eramet : Des avancées majeures du plan de sauvetage de la SLN mais une situation critique début 2021 dans un contexte sociétal très perturbé

Au 2ème semestre 2020, les performances de la Société Le Nickel (« SLN »), notamment l’amélioration des coûts de production, démontrent que le plan de sauvetage, qui vise le redressement durable de la filiale calédonienne du Groupe, est pleinement efficace dans des conditions normales d’exploitation.

Pour rappel, le plan de sauvetage de la SLN repose sur trois axes : la mise en place effective d’un nouveau modèle économique qui s’appuie sur la production de ferronickel de l’usine et les exports de minerais à faible teneur, l’amélioration de la productivité et la réduction du prix de l’énergie. Une demande d’autorisation d’exporter 2 Mt de minerai de nickel supplémentaires par an a été déposée à ce titre auprès du gouvernement de Nouvelle-Calédonie et est toujours en attente d’un vote. En ce qui concerne l’énergie, la baisse significative du coût de l’électricité devrait être rendue possible grâce à une nouvelle centrale pour laquelle un appel d‘offres a été dûment engagé, avec des offres attendues pour février.

Cependant, en ce début d’année, la situation de la SLN est devenue très critique car l’ensemble de ses centres miniers subit des blocages perlés depuis plusieurs semaines. L’entreprise est en effet la victime collatérale d’un conflit local, lié à la situation de Vale Nouvelle-Calédonie, dont elle n’est pas partie prenante.

La SLN est contrainte d’ajuster au jour le jour ses activités minières et métallurgiques en fonction des perturbations sur mines qui affectent également le chargement des navires de minerai. Cette marche très dégradée met en danger les fours de l’usine et pèse financièrement sur l’entreprise. Les avancées significatives du plan de sauvetage pourraient être anéanties.

Dans ce contexte, la SLN qui est actuellement en procédure de mandat ad hoc, va solliciter dans les prochains jours une procédure de conciliation auprès du président du Tribunal de Commerce mixte de Nouméa. La société ne peut exclure, en cas de dégradation de sa situation, l’ouverture d’une procédure collective qui pourrait intervenir dans les prochaines semaines.

L’engagement de l’ensemble des parties prenantes concernées est urgent afin de permettre le retour à un fonctionnement normal et la poursuite de la bonne mise en œuvre du plan de sauvetage.

Eramet tiendra le marché informé de l’évolution de la situation.

Calendrier

16/02/2021 : Publication des résultats annuels 2020

26/04/2021 : Publication du chiffre d’affaires du 1er trimestre 2021

À PROPOS D’ERAMET

Eramet, groupe minier et métallurgique mondial, est un acteur clé de l’extraction et de la valorisation de métaux (manganèse, nickel, sables minéralisés) et de l’élaboration et la transformation d’alliages à forte valeur ajoutée (aciers rapides, aciers à hautes performances, superalliages, alliages d’aluminium ou de titane).

Le groupe accompagne la transition énergétique en développant des activités à fort potentiel de croissance, telles que l’extraction et le raffinage du lithium, et le recyclage.

Eramet se positionne comme le partenaire privilégié de ses clients des secteurs de la sidérurgie, l’aciérie inox, l’aéronautique, l’industrie des pigments, l’énergie, et les nouvelles générations de batteries.

En s’appuyant sur l’excellence opérationnelle, la qualité de ses investissements et le savoir-faire de ses collaborateurs, le groupe déploie un modèle industriel, managérial et sociétal vertueux et créateur de valeur. Entreprise citoyenne et contributive, Eramet œuvre pour une industrie durable et responsable.

Eramet compte près de 13 000 collaborateurs dans une vingtaine de pays et a réalisé en 2019 un chiffre d’affaires d’environ 4 milliards d’euros.

Pour plus d’information, rendez-vous sur www.eramet.com



CONTACT INVESTISSEURS



Executive VP Strategy and Innovation - Investor Relations



Philippe Gundermann

T. +33 1 45 38 42 78



Investor Relations Manager



Sandrine Nourry-Dabi

T. +33 1 45 38 37 02











CONTACT PRESSE



Directrice de la Communication



Pauline Briand



T. +33 1 45 38 31 76



pauline.briand@eramet.com









Image 7



Marie Artzner

T. +33 1 53 70 74 31 | M. +33 6 75 74 31 73

martzner@image7.fr







Pièce jointe