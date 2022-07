Eramet : EBITDA à 982 M€, poursuite du désendettement du Groupe au 1er semestre 2022 27/07/2022 | 18:31 Envoyer par e-mail :

pour l’ensemble des marchés du Groupe, en particulier pour les alliages de manganèse (de + 45 % à + 70% en Europe par rapport au S1 2021) et le minerai de manganèse haute teneur (+ 34 %), conjugués à un . Forte croissance des volumes , dans la poursuite des plans de développement : + 16 % de minerai de manganèse produit et transporté au Gabon (par rapport au S1 2021), + 31 % de volume d’exports de minerai de nickel depuis la Nouvelle-Calédonie + 33 % de minerai de nickel produit à Weda Bay

, dans la poursuite des plans de développement : Au nouveau périmètre d’Eramet, excluant les activités cédées ou en cours de cession 1 : EBITDA semestriel du Groupe multiplié par plus de 3 à 98 2 M € Free cash-flow en très forte hausse à 4 29 M€ , y compris 86 M€ lié à la cession de Sandouville en février

: Poursuite du désendettement du Groupe avec un levier de 0,4x

du Groupe avec un levier de 0,4x Résultat net part du Groupe de 677 M€ Démarrage de la construction de l’usine de lithium en Argentine, en ligne avec le calendrier initial

Poursuite des études dans le cadre du partenariat avec BASF pour la production de nickel et cobalt qualité batterie

Signature du contrat de cession d’Aubert & Duval en juin ; finalisation attendue d’ici la fin d’année marquant le recentrage sur les activités Mines et Métaux



Perspectives 2022 : Objectifs de volumes de production confirmés , excepté à la SLN Saisonnalité favorable au S2, conduisant à une performance intrinsèque positive sur l’année P rix prévus en baisse au S2 :



Nette inflexion au S2 des prix de vente facturés des alliages de manganèse comme anticipé Consensus 2 de prix moyen du minerai de manganèse à 6,4 $/dmtu sur l’année (6 $/dmtu au S2) et de cours du nickel au LME à 25 600 $/t (24 500 $/t au S2) ; prix du ferronickel à un niveau très en dessous du cours du nickel au LME Maintien du c o ût des intrants à des niveaux élevés Impact fortement négatif de l’ensemble des facteurs externes sur le S2 Dans un contexte inflationniste et qui reste incertain, et sur la base des consensus de prix mentionnés ci-dessus, prévision d’ EBITDA revue à la hausse autour de 1, 6 Md s € 3 en 2022





: Christel BORIES, Présidente-Directrice Générale du Groupe :



Nous avons réalisé un très bon premier semestre, qui se distingue par la hausse de nos volumes de production dans un environnement de prix particulièrement favorable. Nous abordons le second semestre en renforçant notre mobilisation sur l’excellence opérationnelle et l’optimisation du cash, dans un contexte macro-économique plus incertain. Eramet poursuit son recentrage sur un portefeuille d’actifs miniers et métallurgiques compétitifs et générateurs de cash et dispose désormais d’une structure financière plus solide. Cette position renforcée permet de soutenir notre croissance future, supportée par une approche toujours plus exemplaire en matière de responsabilité sociétale. Engagements RSE Le Groupe poursuit avec succès la mise en œuvre de sa feuille de route RSE. La sécurité est en amélioration constante et régulière. Le taux d’accidents affiche une baisse de 19 % au S1 2022 vs fin 2021 (TF24 Groupe à 1,8), sans accident grave depuis le mois d’avril 2021. Avec la certification des sites miniers et industriels du Gabon en juin, l’ensemble des sites miniers et métallurgiques d’Eramet est désormais certifié ISO 50001, attestant de la mise en œuvre d'un management efficace de l'énergie. Le Groupe a également développé ses programmes contributifs auprès des populations locales situées à proximité de ses opérations : Au Sénégal, le semestre a été marqué par la mise en service de l’extension d’un pipeline sur 8 km, permettant désormais l’accès à l’eau de 7 quartiers de la ville de Mékhé,

En Argentine, un programme d’amélioration des conditions d’élevage en haute altitude a été démarré avec les éleveurs locaux ainsi que l’installation de chauffages solaires sur les habitations permettant l’accès à l’eau en période hivernale pour près de 25 familles du village de Santa Rosa de los Pastos Grandes,

Au Gabon, les travaux d’amélioration des infrastructures et de soutien éducatif se poursuivent dans les villes limitrophes de la mine de Moanda. Les réalisations du semestre comprennent notamment la finalisation des travaux de rénovation de l’éclairage public de Bakoumba et de construction de forages et bornes fontaines dans cinq villages voisins, ainsi que le démarrage d’un nouveau programme de formation aux métiers du numérique dans le nouveau FabLab de Moanda inauguré au printemps. Ces travaux répondent aux priorités identifiées avec l’ensemble des parties prenantes locales et sont financés par les deux fonds CSR créés en 2021 avec l’Etat gabonais, En Nouvelle-Calédonie, une convention signée par la SLN en février 2022 avec le gouvernement prévoit que les efforts de RSE soient accrus et régulièrement partagés site par site avec l’ensemble des institutions. Par ses partenariats avec les mairies et les provinces, la SLN vise des impacts positifs contribuant au rééquilibrage territorial en particulier entre communes des côtes Est et Ouest.

Par ailleurs, le Groupe porte une attention particulière à la réhabilitation des sites et à la préservation de la biodiversité, avec un engagement de ratio supérieur à 1 entre surfaces réhabilitées et surfaces défrichées sur la période 2019-2023. Il s’élève à 0,98 au S1 2022, en nette amélioration par rapport au S1 2021 (0,71), et à 1,09 sur la période 2019-S1 2022. Afin d’aider la nature à se régénérer en préservant la biodiversité, des pépinières locales ont été développées sur chaque implantation minière, accompagnées de la mise en place de méthodes de re-végétalisations performantes. En matière de performance extra-financière, le Groupe s’est vu attribué le score de 73/100 par Ecovadis au titre de 2022. Eramet conserve ainsi le niveau Gold et reste classé parmi les 3 % des entreprises les mieux notées du secteur. Enfin, en préparation de son adhésion à l’initiative IRMA, standard international de la mine responsable, une mission d’auto-évaluation a été conduite en juin sur le site du projet Lithium en Argentine. Les résultats de cette mission ont confirmé l’appropriation des équipes à la démarche, ainsi qu’un niveau de performance actuelle vis-à-vis des 400 critères d’exigence du référentiel qui valide une avancée vers la prochaine étape d’un audit externe, nécessaire à l’obtention de la certification IRMA. Chiffres clés du groupe Eramet2 (Millions d’euros)1 S1 20222 S1 2021

Retraité2 Var. (M€) Var.3 (%) Chiffre d’affaires 2 635 1 471 1 164 + 79 % EBITDA 982 301 681 + 226 % Résultat opérationnel courant (ROC) 853 175 677 + 386 % Résultat net des activités poursuivies 783 123 660 + 537 % Résultat net des activités en cours de cession (13) (53) 39 n.a. Résultat net part du Groupe 677 53 624 n.a. Free Cash-Flow du Groupe 429 166 264 + 159 % 30/06/222 31/12/212 Var. (M€) Var.3 (%) Endettement net (748) (936) 188 - 20 % Capitaux propres 2 155 1 335 820 + 61 % Levier (Endettement net / EBITDA)4 0,4 0,9 -0,5pts n.a Gearing (Endettement net / capitaux propres) 35 % 70 % -35pts n.a Gearing au sens des covenants bancaires5 21 % 51 % -30pts n.a ROCE (ROC / capitaux employés6 de l’année n-1) 57 % 30 % +27pts n.a. 1 Données arrondies au million le plus proche.

2 Hors Aubert & Duval, Sandouville, et Erasteel, qui, en application de la norme IFRS 5 – "Actifs non courants détenus en vue de la vente et activités abandonnées", sont présentées comme des activités en cours de cession sur 2022 et 2021. Cf. tableaux de passage en annexe 1.

3 Données arrondies au % supérieur ou inférieur.

4 Calculé sur 12 mois roulants au 30 juin.

5 Ratio endettement net sur capitaux propres, hors impact IFRS 16 et hors prêt de l’Etat français à la SLN.

6 Somme des capitaux propres, de l’endettement financier net, des provisions pour remise en état des sites, pour restructuration et autres risques sociaux, diminuée des immobilisations financières, hors capitaux employés Weda Bay Nickel. Le ROCE au 30 juin 2022 est calculé sur une base de 12 mois glissants. Nota 1 : l’ensemble des variations commentées du 1er semestre 2022 (« S1 2022 ») sont calculées par rapport au 1er semestre 2021 (« S1 2021 »), sauf indication contraire. Nota 2 : l’ensemble des chiffres du S1 2022 et du S1 2021 commentés correspondent aux chiffres en application de la norme IFRS 5 tels que présentés dans les états financiers consolidés du Groupe, sauf mention contraire. Nota 3 : les mentions T1, T2, T3 et T4 font référence aux quatre trimestres de l’année Le chiffre d’affaires du Groupe s’élève à 2 635 M€ au S1 2022, en très forte hausse de 79 % (dont + 67 % à périmètre et change constants5, et + 12 % d’effet change). Cette croissance a été tirée par un environnement de prix particulièrement favorable (notamment pour l’activité alliages de manganèse) ainsi que par la croissance des volumes vendus (en particulier pour l’activité minerai de manganèse et les exports de minerai de nickel de Nouvelle-Calédonie). L’EBITDA du Groupe s’élève à 982 M€, en très forte progression (multiplié par plus de 3), dans un contexte de ralentissement de l’activité en Chine, principalement lié aux confinements. Cette progression reflète notamment un impact net positif des facteurs externes (729 M€) : Un effet prix favorable (+ 844 M€), dont + 439 M€ pour les alliages de manganèse, + 187 M€ pour le minerai de manganèse et + 160 M€ pour le nickel,

Un effet change positif (+ 85 M€), compte tenu d’un taux €/$ plus favorable (cours effectif à 1,13 vs 1,23 au S1 2021),

Compensés en partie par une forte hausse des coûts des intrants (- 201 M€), principalement l’énergie, les agents réducteurs et le fret.



Les coûts de l’énergie (notamment l’électricité et le fioul) ont continué à augmenter au S1, dans le contexte de la guerre en Ukraine. Les prix du fret maritime, qui avaient atteint des niveaux historiquement hauts en 2021 dans un contexte de congestion logistique post-covid, se sont quant à eux infléchis sur la période par rapport au S2 2021. Ils restent cependant à des niveaux historiquement hauts (prix spot x 4 pour les containeurs et x 2,5 pour le vrac par rapport à la moyenne des dernières années). La performance intrinsèque bénéficie d’un effet volume favorable. En revanche, afin d’accompagner la croissance et compte tenu de l’inflation, le Groupe a vu ses coûts opérationnels augmenter. Au global, la performance intrinsèque est légèrement négative à 37 M€. Le Résultat opérationnel courant affiche 853 M€, après prise en compte d’une charge d’amortissement des immobilisations de - 130 M€. La perte nette des activités en cours de cession s’élève à - 13 M€. Le résultat net part du Groupe s’établit ainsi à 677 M€ au S1 2022, y compris la quote-part de résultat de Weda Bay (+ 147 M€). Le free cash-flow (« FCF ») s’élève à 429 M€ au nouveau périmètre du Groupe. Il inclut 121 M€ de contribution de Weda Bay ainsi que le produit net de cession de l’usine de Sandouville (86 M€). L’augmentation des prix et de l’activité a entrainé une augmentation du BFR de 324 M€ sur la période. Les investissements décaissés représentent 250 M€, hors activités en cours de cession (21 M€ au S1 2022). Ils comprennent 118 M€ d’investissements de croissance, notamment au Gabon pour accompagner la croissance organique de la production minière et des capacités de transport ferroviaire (101 M€), ainsi que 33 M€ d’investissements liés au projet lithium, intégralement financés par Tsingshan via une augmentation de capital de la filiale Argentine. Les investissements courants sont en hausse et s’élèvent à 100 M€ au S1 2022. La dette nette s’établit à 748 M€6 au 30 juin 2022, en réduction de près de 190 M€7 du fait de la forte génération de trésorerie du Groupe, et compte tenu d’un FCF négatif de - 136 M€ des activités en cours de cession (A&D et Erasteel), fortement affectées par la hausse des prix de l’énergie et des matières premières. La variation de l’endettement net comprend également le versement de dividendes au titre de l’exercice 2021 aux actionnaires d’Eramet (- 72 M€) et aux actionnaires minoritaires de Comilog (- 32 M€). Le ratio de levier est de 0,4x, plus bas niveau atteint sur les 5 dernières années par le Groupe. La liquidité du Groupe augmente, à 2,2 Md€ au 30 juin 2022. En juin, Eramet a procédé au refinancement du crédit syndiqué (« RCF »). La maturité est de cinq ans avec 2 options d’extension successives d’1 an up-front (juin 2023 et juin 2024), conduisant potentiellement à juin 2029. L’accord intègre également un mécanisme incitatif d’atteinte de deux des principaux indicateurs RSE du Groupe. Chiffres clés par activité2 (Millions d’euros)1 S1 20222 S1 2021

Retraité2 Variation (M€) Variation3 (%) ACTIVITES POURSUIVIES BU Manganèse CA 1 647 887 760 + 86 % EBITDA 831 280 551 + 197 % Activité Minerai de Mn4,5 CA 747 432 315 + 73 % EBITDA 343 151 192 + 127 % Activité Alliages de Mn4 CA 901 455 446 + 98 % EBITDA 488 128 360 + 281 % BU Nickel CA 762 438 323 + 74 % EBITDA 118 24 94 + 395 % BU Sables Minéralisés CA 224 138 86 + 62 % EBITDA 97 47 50 + 107 % BU Lithium CA 0 0 0 n.a. EBITDA (8) (2) (6) n.a. Total Activités Mines & Métaux CA 2 633 1 464 1 169 + 80 % EBITDA 1 038 348 689 + 198 % ACTIVITES CEDEES OU EN COURS DE CESSION Aubert & Duval CA 278 244 34 + 14 % EBITDA (30) (15) (15) n.a. Erasteel CA 138 86 52 + 61 % EBITDA 12 3 9 + 300 % Sandouville CA 11 77 (66) - 85 % EBITDA (2) (14) 11 n.a. 1 Données arrondies au million le plus proche.

2 Hors Aubert & Duval, Sandouville, et Erasteel, qui, en application de la norme IFRS 5 – "Actifs non courants détenus en vue de la vente et activités abandonnées", sont présentées comme des activités en cours de cession sur 2022 et 2021. Cf. tableaux de passage en Annexe 1.

3 Données arrondies au % supérieur ou inférieur.

4 Cf. définition en Glossaire financier en Annexe 8.

5 CA liés au ventes externes de minerai de manganèse uniquement, y compris 41 M€ liés à l’activité de transport de Setrag autre que celui du minerai de Comilog (stable par rapport au S1 2021). Activités poursuivies BU Manganèse Au S1 2022, au Gabon, Moanda confirme son statut de 1ère mine de manganèse à haute teneur au monde avec un positionnement sur le 1er quartile de la courbe des coûts. Les volumes produits augmentent de 17 % à 3,6 Mt. La BU Manganèse affiche un chiffre d’affaires en forte croissance à 1,6 Md€ (+ 86 %) et un EBITDA qui a presque triplé, à plus de 800 M€. L’EBITDA des alliages de manganèse est en très forte hausse à 488 M€ (x 4 environ) tiré par la forte progression des prix de vente, et ce malgré une légère baisse des volumes vendus (- 4 %) et un mix produit moins favorable. L’EBITDA de l’activité minerai de manganèse est également en hausse à 343 M€8 (x 2), reflétant la croissance des volumes de minerai vendus à l’externe (+ 17 %) dans un environnement de prix favorable. Tendances de marché & prix La production mondiale d’acier au carbone, principal débouché du manganèse, a atteint 967 Mt9 au S1 2022, en baisse de près de 5 %9. Cette baisse reflète principalement le recul de la production en Chine (54 % du total mondial) de 6,2 %9. Le recul dans le reste du monde est moins marqué (- 2,5 %9) : la production en Amérique du Nord et en Europe recule respectivement de 2,0 %9 et de 4,1 %9. Seule la production en Inde est en hausse, de 8,5 %9. Dans ce contexte, la consommation de minerai de manganèse diminue de plus de 3 %9 à 10,7 Mt9, alors que l’offre mondiale de minerai reste quasi stable (- 0,1 %9) pour s’établir à 10,3 Mt9. La hausse de la production au Gabon et en Afrique du Sud a contrebalancé le recul, en raison de difficultés opérationnelles, de la production dans le reste du monde, en particulier en Australie et au Brésil (deux des principaux pays producteurs de minerai à haute teneur). Le bilan offre/demande reste déficitaire au S1 2022 et les stocks de minerai aux ports chinois s’établissent à 5,2 Mt9, en léger recul par rapport à fin 2021, représentant environ 9 semaines de consommation. L’indice de prix moyen du minerai de manganèse CIF Chine 44 % s’élève à 6,8 $/dmtu10 au S1 2022, en hausse de + 34 %10 par rapport au S1 2021 (5,1 $/dmtu). Il a atteint un plus haut à 8 $/dmtu en avril. Dans un contexte de hausse des coûts de l’énergie et d’une relative pénurie de l’offre, l’écart de prix entre le minerai de haute teneur (44%), recherché pour ses meilleures performances énergétiques, et le minerai sud-africain de moindre teneur (37%) a ainsi fortement augmenté sur la période. Ces niveaux de prix sont cependant en grande partie la conséquence des coûts élevés du fret sur le semestre. Les prix des alliages de manganèse sont restés à des niveaux élevés sur la période. L’indice de prix (CRU) des alliages affinés en Europe (MC Ferromanganèse) s’est ainsi établi à 3 254 €/t au S1 2022 (+ 73 %10) et celui des alliages standards (silico-manganèse) à 1 739 €/t (+ 46 %10). Ces indices du semestre ne reflètent cependant pas la baisse des prix initiés sur le T2 et qui seront facturés au T3. En effet, face à l’incertitude pesant sur la demande future, les aciéristes ont entamé un processus de déstockage fin T2 et réduit leurs engagements contractuels à des niveaux de volumes plancher, afin d’augmenter leur flexibilité d’achat aux prix spots. En conséquence, les prix facturés en moyenne au T3 devraient être largement décorrélés des niveaux des indices de prix moyen du T2 en affichant de fortes décotes, en particulier pour les alliages affinés (principalement destinés aux aciers pour l’industrie automobile). Activités Au Gabon, grâce au programme d’expansion de la mine conjugué à de constants progrès opérationnels, la production de minerai de manganèse est en forte hausse à près de 3,6 Mt au S1 2022 (+ 17 %). L’amélioration de la performance logistique de Setrag a permis de transporter près de 3,4 Mt de minerai (+ 16 %) par rapport à un S1 2021 impacté par des incidents sur la voie. Les volumes de ventes externes s’établissent à 2,9 Mt (+ 17 %). Le cash cost FOB11 de l’activité minerai de manganèse s’établit à 2,22 $/dmtu, en légère baisse par rapport au S1 2021. Les effets favorables liés à la croissance des volumes et au change ont été partiellement compensés par une augmentation des redevances sur le chiffre d’affaires12 ainsi que des frais fixes destinés à accompagner la montée en puissance de la production. Une solution de transport du minerai de manganèse par navire de plus grande capacité a été mise en place en début d’année, avec le chargement de 6 Capesize sur le S1. Cette solution, qui a engendré des coûts de mise en place au S1, doit contribuer à réduire significativement les coûts de transport maritime du minerai de manganèse sur l’année. La production d’alliages de manganèse a atteint 381 kt au S1 2022 (+ 4 %). Les ventes sont en baisse de 4 % à 342 kt, traduisant le déstockage des clients dans un contexte de recul de la demande et de prix élevés. Le mix, favorable aux produits affinés au T1 2022, s’est inversé au T2 2022 compte tenu du déficit d‘offre d’alliages standards en Europe liée à la guerre en Ukraine et d’une moindre demande pour les affinés. La marge des alliages de manganèse s’améliore au S1 2022. Elle a cependant commencé à reculer au T2 par rapport au T1, sous l’effet de la stabilité des prix de vente, conjuguée à une poursuite de l’augmentation du coût des intrants, notamment le coke métallurgique (dont le prix spot13 est en hausse en moyenne de près de 80 % par rapport au S1 2021 et de 40 % par rapport à 2021) et à un mix moins favorable (plus d’alliages standard). Perspectives La production mondiale d’acier carbone devrait légèrement baisser en 2022, se normalisant après une année 2021 exceptionnelle, notamment du fait du recul de la production en Chine, en raison du ralentissement économique, et des incertitudes macroéconomiques dans le reste du monde. Seuls l’Inde et le Vietnam devraient afficher une croissance. La demande pour les alliages de manganèse devrait s’inscrire en baisse, notamment en Europe, alors que les incertitudes sur le marché automobile devraient continuer de peser sur la demande pour les alliages de manganèse affinés. Le marché des alliages devrait ainsi basculer en surplus au H2, poussant les prix à la baisse. Des ajustements de l’offre sont à anticiper sur les mois à venir. Compte tenu de l’inflexion attendue sur les prix et de la poursuite de la hausse du coût des intrants et du minerai de manganèse consommé14, la marge des alliages de manganèse devrait se détériorer significativement au S2 par rapport au S1. La production d’alliages de manganèse pourrait ainsi être ajustée en baisse au S2, avec un mix moins favorable. Le marché du minerai de manganèse devrait lui aussi basculer en léger surplus avec la baisse anticipée de la demande. Les prix devraient connaitre un léger ajustement sur les prochains mois. L’objectif de production de minerai est maintenu à 7,5 Mt en 2022, en hausse de 7 % par rapport à 2021. BU Nickel Le chiffre d’affaires de la BU Nickel progresse pour atteindre 762 M€ au S1 2022, dont 604 M€ pour la SLN15 et 158 M€ liés à l’activité de négoce du ferroalliage de nickel produit à Weda Bay (contrat d’off-take). L’EBITDA de la BU est en très forte progression à 118 M€ (x 5 par rapport au S1 2021), reflétant principalement l’augmentation des prix sur la période, conjuguée à un effet change €/$ favorable, toutefois compensée en partie par la forte hausse des coûts de l’énergie et du fret. La contribution de l’activité de Weda Bay au FCF du Groupe est très significative au S1 2022, à hauteur de 121 M€. La co-entreprise a réalisé une très bonne performance opérationnelle reflétant notamment la croissance des volumes de minerai vendus, dans un environnement de prix favorable, partiellement compensée par la hausse du coût des intrants (en particulier l’énergie). Tendances de marché & prix La production mondiale d’acier inoxydable, principal débouché du nickel, est en recul de plus de 3,5 % à 28,2 Mt16 au S1 2022. Ce ralentissement est attribuable à la baisse de la production en Chine (- 6,8 %16). Le reste de la production mondiale reste toutefois en hausse (+ 0,9 %16), notamment sous l’impulsion de l’Indonésie (+ 5,6 %16). La demande mondiale de nickel primaire a également progressé de plus de 3 %16 à 1,4 Mt16, tirée par la forte croissance du secteur des batteries (+ 29,4 %16), alors que la demande de nickel primaire dans l’acier inox est en légère baisse (- 0,8 %16). En parallèle, la production mondiale de nickel primaire a progressé de plus de 14,5 %16 pour atteindre 1,5 Mt16. Le recul des volumes de NPI17 chinois (- 10,5 %16) a ainsi été plus que compensé par la progression de l’offre de NPI en Indonésie (+ 25,5 %16), ainsi que par la progression des volumes issus des producteurs traditionnels (+ 4,4 %16). Le bilan offre/demande du nickel (classe I et II18) affiche ainsi un léger excédent au S1 2022 (+ 79 kt16). En revanche, les stocks de nickel au LME19 et SHFE19 (classe I uniquement), ont très fortement diminué par rapport à fin 2021, en raison de la demande soutenue pour les batteries. A fin juin, ces stocks s’élèvent à 69 kt et ne représentent plus qu’environ 3 semaines de consommation20 (vs. 4 semaines à fin 2021). Au S1 2022, la moyenne des cours au LME, qui représente la cotation du nickel métal pur (nickel de classe I), s’est établie à 27 575 $/t, en très forte hausse par rapport au S1 2021 (+ 58 %) et par rapport au S2 2022 (+ 42 %). Mi-juillet, les prix sont redescendus en dessous de 20 000 $/t, plus en ligne avec les fondamentaux du marché. Le prix spot du ferronickel tel que vendu par la SLN (nickel de classe II) a quant à lui augmenté de 47 % par rapport au S1 2021, montrant ainsi une décote par rapport au LME. Compte tenu du ralentissement des marchés de l’inox, le prix du ferronickel sur le reste de l’année devrait se situer à un niveau très sensiblement en dessous du LME et se rapprocher du prix du NPI (nickel de classe II également). Celui-ci s’élève à date à environ 17 000 $/t21. Les prix du minerai de nickel 1,8 % CIF Chine ont continué d’évoluer à des niveaux élevés et progressent en moyenne de + 31 % à 125 $/th22 au S1 2022, avec toutefois une décote pour les minerais à moindre teneur. Le marché du minerai de nickel est resté tendu sur la période, du fait de l’offre de minerai réduite, notamment en provenance de Nouvelle-Calédonie et des Philippines, en raison d’intempéries et de saisons des pluies plus longues qu’à l’accoutumée. La hausse des prix a cependant continué à être absorbée en grande partie par les niveaux élevés des coûts du fret. En Indonésie, l’indice officiel pour les prix domestiques du minerai de nickel (« HPM Nickel ») s’est établi en moyenne à environ 56 $/th au S1 2022, pour un minerai à 1,8 % de contenu nickel et 35 % de taux d’humidité. Les prix indonésiens sont définis en fonction des conditions du marché domestique, mais avec un prix plancher mensuel basé sur le LME, conformément à une réglementation gouvernementale publiée en avril 2020. Activités En Indonésie, l’exploitation de la mine a permis de produire près de 8,1 Mth23 de minerai de nickel commercialisable au S1 2022, une progression de plus de 33 %. Les volumes de ventes externes de minerai se sont élevés à plus de 7,5 Mth23, en progression de 79 % par rapport au S1 2021. En parallèle, l’usine de ferroalliages de nickel, alimentée par la mine, a produit 19,6 kt-Ni23 sur le semestre. Les volumes vendus par Eramet dans le cadre du contrat d’off-take ont représenté 8,5 kt-Ni. La contribution de Weda Bay au FCF du Groupe sur la période s’élève à 121 M€, y compris 107 M€ liés au versement de dividendes et au remboursement de prêt d’actionnaire.



En Nouvelle-Calédonie, la production minière de la SLN s’est élevée à 2,4 Mth, en progression de 6 % par rapport au S1 2021, malgré de très fortes intempéries (avec un volume de précipitation supérieur de près de 50 % par rapport à la moyenne des 6 dernières années et un nombre de jours de pluies en hausse de 13 % par rapport au S1 2021) et des difficultés d’opérer sur certaines mines. Les exports de minerai de nickel à faible teneur ont progressé de 31 % à près de 1,5 Mth. La production de ferronickel est en hausse (de + 10 % à 20,4 kt-Ni), de même que les volumes vendus (+ 6 % à 20 kt-Ni). Le fonctionnement de l’usine de Doniambo a été cependant fortement perturbé par des difficultés d’alimentation électrique qui persistent. Le cash cost24 s’est élevé à 8,06 $/lb en moyenne au S1 2022, reflétant l’augmentation du coût des intrants, principalement l’énergie, le charbon (dont le prix a plus que triplé) et le fret (augmentation d’environ 43 % pour le minerai de nickel), tout en étant partiellement compensée par des impacts change et prix du minerai favorables. L’endettement de la SLN s’élève à 427 M€ au 30 juin, avec un free cash-flow à l’équilibre au S1. Perspectives Au T3 2022, la demande de nickel pour le secteur de l’acier inoxydable devrait continuer à être ralentie par la hausse du prix de matières premières ainsi que par les incertitudes macro-économiques à l’échelle mondiale. Au S2 2022, la production mondiale de nickel primaire devrait continuer de croitre, toujours largement supportée par le développement de la production Indonésienne (NPI, matte et HPAL25). A Weda Bay en Indonésie, la production de ferroalliages de nickel est confirmée à près de 40 kt-Ni sur l’année. L’objectif de production commercialisable de la mine reste d’environ 15 Mth en 202226. En Nouvelle-Calédonie, suite notamment aux difficultés d’alimentation du réseau électrique calédonien qui persistent et ne seront pas résolues avant l’arrivée de la CAT (« Centrale Accostée Temporaire ») prévue début septembre, les objectifs sont révisés à la baisse à plus de 40 kt-Ni pour la production de ferronickel de l’usine de Doniambo en 2022 et à plus de 3,5 Mth pour l’exportation de minerai de nickel. Projet de production de Nickel / Cobalt de qualité batterie Dans le cadre de la feuille de route stratégique du Groupe, qui vise notamment à développer la production de métaux critiques pour la transition énergétique et à se positionner comme un acteur européen clé de la chaîne de valeur des batteries pour les véhicules électriques, Eramet poursuit, en partenariat avec BASF, les études relatives au projet hydro métallurgique de production de nickel-cobalt de qualité batterie à partir de minerai latéritique extrait de la mine de Weda Bay en Indonésie. Le complexe hydro métallurgique, situé à proximité de la mine, comprendrait une unité de lixiviation par acide à haute pression (« HPAL25 »). La production envisagée serait d’environ 67 kt-Ni et de 7 kt-Co par an (en contenu MHP27), en hausse par rapport aux estimations initiales. Le projet considéré serait détenu à 51 % par Eramet et 49 % par BASF. Une décision d’investissement est potentiellement attendue fin 2022 ou début 2023. Dans ce cas, le projet pourrait entrer en production début 2026. BU Sables Minéralisés La BU Sables Minéralisés affiche un chiffre d’affaires en hausse à 224 M€. L’EBITDA a plus que doublé, à 97 M€, reflétant une très bonne performance opérationnelle ainsi qu’un environnement de prix favorable, partiellement compensés par l’augmentation du coût de l’énergie et des agents réducteurs. Tendances de marché & prix La demande mondiale de zircon est restée soutenue tout au long du S1 2022 tirée par le secteur de la céramique (environ 50 % des débouchés du zircon). En parallèle, la production de zircon a aussi légèrement progressé, sans pour autant pouvoir répondre à la demande. Le prix de marché du zircon s’est ainsi établi à 2 085 $/t FOB28 au S1 2022, en progression de + 56 %, dans un contexte de fortes tensions au niveau de l’offre. La demande mondiale de pigments TiO 2 29, principal débouché des produits titanifères30, affiche une hausse plus faible qu’anticipée sur la période en raison de la guerre en Ukraine et de la situation sanitaire en Chine. L’offre a continué de progresser, sans pour autant pouvoir couvrir totalement la demande de pigments TiO 2 . Le prix de vente du laitier de titane de qualité CP (« CP slag ») tel que produit par TiZir en Norvège et établi sur la base de contrats trimestriels conclus fin mars 2022 reste à des niveaux très élevés. Il a ainsi augmenté de 13 % à environ 850 $/t31 au S1 2022. Activités Au Sénégal, la production de sables minéralisés a continué à progresser au S1 2022 pour atteindre 386 kt (+ 7 %), grâce à une teneur moyenne plus importante sur la zone d’exploitation par rapport au S1 2021. La production de zircon a augmenté de 7 % à 30 kt, tandis que les volumes de vente sont en hausse de 3 % à 31 kt. En Norvège, la production de laitier de titane s’élève à 100 kt au S1 2022, en baisse de 3 %, en raison d’opérations de maintenance en mai. Les volumes de vente sont en recul de 19 % à 92 kt, du fait d’un niveau de stocks extrêmement bas fin 2021. Au cours du semestre, le coût des intrants de l’usine de TTI a poursuivi sa forte progression (notamment le coût du charbon thermique, dont le prix spot a plus que triplé en moyenne sur la période par rapport au S1 2021 et plus que doublé par rapport à 202132) mais devrait être intégralement compensé par la hausse des prix de vente au S2. Perspectives La consommation de zircon pourrait ralentir au S2, mais la demande devrait rester en légère croissance sur l’ensemble de l’année. Le marché devrait rester en déficit d’offre, ce qui devrait permettre de maintenir les prix à des niveaux élevés. La demande pour le marché des pigments en Chine pourrait également ralentir au S2, mais la demande de produits titanifères devrait rester en hausse sur l’ensemble de l’année. L’offre ukrainienne étant fortement réduite, le marché devrait se maintenir en déficit en 2022, permettant de soutenir les prix. En 2022, le volume annuel de production de sables minéralisés devrait être supérieur à 750 kt compte tenu de la baisse attendue de la teneur moyenne de la zone exploitée du gisement amorcée en mai et qui devrait se poursuivre au S2. Par ailleurs, suite à l’obtention du permis environnemental d’expansion auprès des autorités sénégalaises début juillet, le programme de croissance organique des sables minéralisés par traitement à sec devrait démarrer début du T4. Il vise une augmentation d’environ 10 % de la capacité d‘extraction minière d’ici fin 2024 avec un investissement limité de l’ordre de 30 M€. BU Lithium Les prix du carbonate de lithium ont continué de fortement augmenter au S1 2022, dans un contexte de croissance très significative de la demande de ce métal critique pour la transition énergétique. Ils s’élèvent aujourd’hui à plus de 70 000 $/t33. La construction de l’usine de lithium a démarré en Argentine au T2. Le montant des investissements réalisés sur la période s’est élevé à 33 M€, intégralement financés par augmentation de capital par Tsingshan. Compte tenu de la poursuite de la hausse des prix des matières et du fret, le montant global de Capex du projet a été réévalué de 150 M€. Conformément à l’accord signé en novembre, ces capex supplémentaires seront supportés à 50,1 % par Eramet et 49,9 % par Tsingshan. Compte tenu de l’évolution des prix long terme, le TRI très élevé du projet est confirmé. Activités cédées ou en cours de cession En application de la norme IFRS 5 – « Actifs non courants détenus en vue de la vente et activités abandonnées », les entités Aubert & Duval, Erasteel et Sandouville sont présentées dans les états financiers consolidés du Groupe comme des activités en cours de cession pour les exercices 2021 et 2022 : La cession de l’usine de Sandouville à Sibanye-Stillwater a été finalisée début février, pour un prix net de cession de 86 M€, Le contrat de cession d’Aubert & Duval a été signé en juin avec le consortium composé d’Airbus, Safran et Tikehau ACE Capital ; l’opération devrait être finalisée d’ici la fin d’année, sous réserve de la levée de conditions suspensives, dont l’obtention d’autorisations règlementaires 34 ,

, Concernant le projet de cession d’Erasteel, le Groupe prévoit de lancer un appel d’offres dans les prochaines semaines. Aubert & Duval Après une baisse historique du trafic sur les deux dernières années, le secteur aéronautique mondial, qui représente environ 60 % du chiffre d’affaires d’A&D, confirme la reprise progressive engagée depuis mi-2021, essentiellement portée par les vols régionaux et moyen-courriers. En conséquence, les commandes de pièces pour monocouloirs, marché sur lequel A&D est moins exposé, sont reparties à la hausse depuis le début d’année, en lien avec l’accélération des cadences prévue par les avionneurs. Le marché doit cependant faire face à l’accroissement des tensions dans la chaîne d’approvisionnement (matières premières et composants électroniques) dans un contexte de forte inflation, de flambée du coût de l’énergie et de pénurie de main d’œuvre. Le chiffre d’affaires d’A&D35 s’est établi à 278 M€36 au S1 2022, en hausse de 14 %, dont une progression de 21 % des ventes du secteur aéronautique qui affichent 174 M€. Les ventes des secteurs Energie & Défense sont en léger recul (- 9 %) à 66 M€. A noter toutefois que les livraisons restent perturbées sur le S1 2022 par des goulots d’étranglements en fin de flux et au stade des contrôles, notamment du fait d’un manque de main d’œuvre. Un plan d’actions spécifique a été mis en place. L’activité est fortement affectée par les très fortes hausses de l’électricité (dont le coût a triplé en moyenne sur le S1) et des matières premières avec un impact à la fois sur l’EBITDA et le FCF, en l’absence de répercussion automatique dans les contrats commerciaux. La perte d’EBITDA s’élève ainsi à - 30 M€36, malgré l’accroissement des volumes. Sur le semestre, la consommation de cash de la filiale s’est élevée à 107 M€36, compte tenu notamment du niveau élevé des achats de matières premières constitués afin de répondre à la hausse du carnet de commandes, du prix de l’énergie et du prix des matières premières (impact net de 37 M€ au S1). Elle comprend également 38 M€ de décaissements liés à l’apurement des dossiers Qualité et au plan de restructuration, dans le cadre du contrat de cession de la filiale. L’inflation des coûts et le manque de main d’œuvre devraient continuer de peser sur l’activité au S2 2022. Erasteel Le chiffre d’affaires d’Erasteel a progressé de 61 % par rapport au S1 2021 et s’élève à 138 M€36 au S1 2022. Cette croissance reflète la stratégie de conquêtes de parts de marchés sur de nouvelles géographies et de nouvelles applications, ainsi que la très forte dynamique commerciale au T1, tirée par l’augmentation du nombre de nouvelles plateformes dans l’automobile (EV notamment), et la forte accélération de ses autres marchés sous-jacents (aéronautique, électronique). Les ventes ont également été tirées par l’impact positif de la refacturation aux clients de la hausse des prix des matières premières et de l’énergie. L’activité de recyclage poursuit sa montée en puissance (+ 30 % à 12 M€). L’EBITDA a ainsi quadruplé par rapport au S1 2021 et s’est établi à 12 M€36. L’augmentation du BFR, induite par la très forte croissance des prix des matières, est à l’origine de la consommation de cash de 20 M€ sur la période. Cette tendance devrait s’inverser au S2. Perspectives Dans un climat d’incertitudes géopolitiques et macro-économiques, des signes de ralentissement s’observent sur tous les marchés du Groupe : craintes d’une récession en Europe et aux Etats-Unis, inflation élevée, et reprise lente en Chine suite à la levée des restrictions liées au Covid. En conséquence, un fléchissement de la demande est attendu, plus ou moins fort selon les marchés et les zones géographiques, de même que la poursuite de l’ajustement des prix déjà entamé au T2 pour certaines commodités. Le niveau d’incertitude augmente aussi sur la capacité de l’offre à poursuivre sa croissance ou à résister à la forte hausse des coûts énergétiques. Dans ce contexte, l’objectif de capex sur l’année est légèrement revu à la baisse à 500 M€ en 2022, y compris les activités en cours de cession mais hors projet lithium financé par Tsingshan. Ces investissements comprennent d’une part, environ 250 M€ de capex courants et d’autre part, des capex de croissance organique dont environ 200 M€ destinés à accompagner et pérenniser la croissance au Gabon. Les objectifs de volumes de production sont confirmés, excepté pour la SLN : 7,5 Mt de production de minerai de manganèse au Gabon,

Environ 15 Mth de production de minerai de nickel commercialisable en Indonésie37. Les exports de minerai de nickel en Nouvelle-Calédonie sont revus à plus de 3,5 Mth sur l’année. Compte tenu de ces objectifs et d’une saisonnalité favorable, la performance intrinsèque des activités aura un impact positif sur l’EBITDA au S2 et pour l’ensemble de l’année. Les prix sont attendus en baisse au S2, avec : Une nette inflexion des prix de vente facturés des alliages de manganèse, comme anticipé ; ceux-ci devraient toutefois rester en moyenne supérieurs à 2021 sur l’année,

ANNEXES Annexe 1 : Tableaux de passage Tableau de passage S1 2022 avant IFRS 5 à publié (en millions d'euros) 1er semestre UGT Aubert & Duval UGT Erasteel







UGT Sandouville Retraitements

et eliminations



Total 1er semestre 2022 Activités cédées / 2022 Avant traitement

IFRS5 en cours de cession Publié Chiffre d'affaires 3 063 278 138 11 427 2 635 Résultat opérationnel courant 843 (36) 11 (2) 17 (10) 853 Résultat opérationnel 845 (14) (21) 13 18 (4) 850 - Résultat net des activités cédées / en cours de cession (18) (27) 13 19 (13) (13) Tableau de passage S1 2021 publié à retraité (en millions d'euros) 1er semestre UGT Aubert & Duval UGT Erasteel UGT Sandouville Retraitements

et eliminations



Total 1er semestre 2021 Activités cédées / 2021 Publié en cours de cession Retraité Chiffre d'affaires 1 878 244 86 77 407 1 471 Résultat opérationnel courant 159 (21) 2 (14) 18 (15) 175 Résultat opérationnel 132 (50) 6 (14) 18 (40) 174 Résultat net des activivés cédées ou en cours de cession (62) 5 (19) 23 (53) (53) Annexe 2 : Chiffre d’affaires trimestriel (IFRS 5) En Millions d’euros1 T2 2022 T1 2022 T4 2021 T3 2021 T2 2021 T1 2021 BU Manganèse 926 722 782 598 498 389 Activité Minerai de Mn2 439 308 329 304 242 189 Activité Alliages de Mn2 487 414 453 294 256 200 BU Nickel3 409 352 348 260 237 201 BU Sables Minéralisés 134 90 118 93 82 56 BU Lithium 0 0 0 0 0 0 Holding, éliminations & autres 1 1 -2 1 4 3 Groupe Eramet

comptes publiés IFRS 54 1 470 1 165 1 246 951 821 650 1 Données arrondies au million le plus proche.

2 Cf. définition en Glossaire financier en Annexe 8.

3 BU Nickel excluant Sandouville (activité cédée).

4 Hors Aubert & Duval, Sandouville, et Erasteel, qui, en application de la norme IFRS 5 – "Actifs non courants détenus en vue de la vente et activités abandonnées", sont présentées comme des activités en cours de cession sur 2022 et 2021. Cf. tableaux de passage en Annexe 1. Annexe 2b : Réconciliation du chiffre d’affaires trimestriel En Millions d’euros1 T2 2022 T1 2022 T4 2021 T3 2021 T2 2021 T1 2021 Groupe Eramet

comptes publiés IFRS 52 1 470 1 165 1 246 951 821 650 Aubert & Duval 137 141 142 107 131 113 Erasteel 74 64 55 44 47 39 Sandouville 0 11 36 40 41 36 Groupe Eramet avant IFRS 5 1 682 1 381 1 479 1 142 1 040 838 1 Données arrondies au million le plus proche.

2 Hors Aubert & Duval, Sandouville, et Erasteel, qui, en application de la norme IFRS 5 – "Actifs non courants détenus en vue de la vente et activités abandonnées", sont présentées comme des activités en cours de cession sur 2022 et 2021. Cf. tableaux de passage en Annexe 1. Annexe 3 : Productions et ventes En milliers de tonnes T2 2022 T1 2022 T4 2021 T3 2021 T2 2021 T1 2021 S1 2022 S1 2021 BU MANGANESE Production de minerai et aggloméré de manganèse 1 862 1 762 1 964 1 951 1 597 1 512 3 624 3 109 Transport de minerai et aggloméré de manganèse 1 765 1 620 1 793 1 832 1 542 1 377 3 385 2 919 Ventes externes de minerai de manganèse 1 535 1 409 1 637 1 602 1 314 1 212 2 944 2 526 Production d’alliages de manganèse 193 188 191 189 173 194 381 367 Ventes d’alliages de manganèse 186 156 201 158 183 174 342 357 BU NICKEL Production de minerai de nickel (en milliers de tonnes humides) SLN 1 290 1 154 1 392 1 682 1 254 1 050 2 444 2 304 Weda Bay Nickel (100%) – production commercialisable1 3 552 4 563 605 3 193 3 486 2 615 8 115 6 101



Production de ferronickel – SLN



10,5



9,9



10,1



10,4



8,5



10,0



20,4



18,5



Production de ferroalliages de nickel basse teneur - Weda Bay Nickel (en kt de Ni contenu – 100%) 9,6 10,0 9,5 9,4 10,0 10,1 19,6 20,1



Ventes de minerai de nickel

(en milliers de tonnes humides) SLN 830 632 957 875 684 433 1 462 1 117 Weda Bay Nickel (100%) 3 576 3 875 0 2 386 2 967 1 205 7 451 4 172



Ventes de ferronickel – SLN



10,8



9,2



10,6



9,8



10,0



8,8



20,0



18,8



Ventes de ferroalliages de nickel basse teneur - Weda Bay Nickel / Off-take Eramet (en kt de Ni contenu) 4,2 4,3 4,3 3,0 4,1 4,3 8,5 8,4 BU SABLES MINERALISES Production de sables minéralisés 188 198 238 204 191 171 386 362 Production de zircon 15 15 19 17 15 13 30 28 Production de laitier de titane 48 52 54 52 55 48 100 103 Ventes de zircon 16 15 16 17 16 14 31 30 Ventes de laitier de titane 52 40 62 45 71 42 92 113 1 Les chiffres du T1 au T3 2021 présentés dans le tableau ci-dessus n’incluent pas 1 705 kth de latérites, minerai non valorisable dans les conditions actuelles, qui avaient été reportées dans le CP du chiffre d’affaires du Groupe sur les trois premiers trimestre 2021.



Annexe 4 : Prix et index S1 2022 S2 2021 S1 2021 Var S1 2022 – S1 20216 Var S1 2022 – S2 20216 BU MANGANESE Mn CIF China 44% (USD/dmtu)1 6,79 5,49 5,06 + 34 % + 24 % Ferromanganèse MC - Europe (EUR/t)1 3 254 2 996 1 886 + 73 % + 9 % Silico-manganèse - Europe (EUR/t)1 1 739 1 607 1 191 + 46 % + 8 % BU NICKEL Ni LME (USD/lb)2 12,51 8,83 7,93 + 58 % + 42 % Ni LME (USD/t) 2 27 575 19 472 17 485 + 58 % + 42 % Ni ore CIF China 1,8% (USD/wmt)3 124,8 115,4 95,4 + 31 % + 8 % BU SABLES MINERALISES Zircon (USD/t)4 2 085 1 655 1 338 + 56 % + 26 % CP grade titanium dioxyde (USD/t)5 850 810 753 + 13 % + 5 % 1 Moyenne trimestrielle des prix de marché, calcul et analyse Eramet.

2 Prix LME (London Metal Exchange).

3 CNFEOL (China FerroAlloy Online), “Autres pays miniers”.

4 TZMI, analyse Eramet (zircon premium).

5 Analyse marché et Eramet.

6 Calcul Eramet (sur la base de l’index de prix mensuel CRU pour le minerai de manganèse et les alliages de manganèse uniquement), arrondi à la décimale la plus proche. Annexe 5 : indicateurs de performance semestriels des activités poursuivies (IFRS 5) En millions d’euros1 S1 20222 S1 2021 Retraité2 2021

Retraité2 Variation S1 (M€) Variation3 S1 (%) BU Manganèse CA 1 647 887 2 267 760 + 86 % EBITDA 831 280 910 551 + 197 % ROC4 765 219 769 546 + 249 % FCF 395 157 490 239 + 152 % Activité

Minerai de Mn5 CA 747 432 1 063 315 + 73 % EBITDA 343 151 387 192 + 127 % FCF 71 65 126 6 + 9 % Activité

Alliages de Mn5 CA 901 455 1 204 446 + 98 % EBITDA 488 128 522 360 + 281 % FCF 324 92 364 232 + 252 % BU Nickel CA 762 438 1 046 323 + 74 % EBITDA 118 24 113 94 + 395 % ROC 78 (16) 37 94 n.a. FCF 99 22 111 77 + 346 % BU Sables

Minéralisés CA 224 138 349 86 + 62 % EBITDA 97 47 137 50 + 107 % ROC 76 25 94 51 + 201 % FCF 4 51 108 (47) - 92 % BU Lithium CA 0 0 0 0 n.a. EBITDA (8) (2) (5) (6) n.a. ROC (8) (2) (5) (6) n.a. FCF (64) (13) (24) (51) n.a. Holding, élim. CA 2 7 6 (5) - 71 % et autres EBITDA (55) (47) (103) (8) n.a. ROC (58) (52) (112) -7 n.a. FCF (5) (51) (159) 46 n.a. Total GROUPE CA 2 635 1 471 3 668 1 164 + 79 % (IFRS5)3 EBITDA 982 301 1 051 681 + 226 % ROC 853 175 784 677 + 386 % FCF 429 166 526 264 + 159 % 1 Données arrondies au million le plus proche.

2 Hors Aubert & Duval, Sandouville, et Erasteel, qui, en application de la norme IFRS 5 – "Actifs non courants détenus en vue de la vente et activités abandonnées", sont présentées comme des activités en cours de cession sur 2022 et 2021. Cf. tableaux de passage en Annexe 1..

3 Données arrondies au % supérieur ou inférieur.

4 Résultat Opérationnel Courant.

5 Cf. définition en glossaire financier en Annexe 8.

Annexe 5 bis : indicateurs de performance des activités en cours de cession (IFRS 5) En millions d’euros1 S1 2022 S1 2021

Retraité 2021

Retraité Variation (M€) Variation2 (%) Aubert & Duval CA 278 244 493 34 + 14 % EBITDA (30) (15) (44) (15) n.a. ROC4 (36) (21) (57) (15) n.a. FCF (107) (51) (124) (55) n.a. Erasteel CA 138 86 184 52 + 61 % EBITDA 12 3 13 9 + 300 % ROC 11 2 12 9 + 366 % FCF (20) (9) (11) (12) n.a. Sandouville CA 11 77 154 (66) - 85 % EBITDA (2) (14) (27) 11 n.a. ROC (2) (14) (27) 13 n.a. FCF 3 (15) (48) 17 n.a. 1 Données arrondies au million le plus proche.

2 Données arrondies au % supérieur ou inférieur. Annexe 6 : Sensibilités de l’EBITDA Groupe Sensibilités Variation Impact EBITDA



Prix du minerai de manganèse

(CIF Chine 44%) +$1/dmtu c.€250m1 Prix des alliages de manganèse +$100/t c.€70m1 Prix du nickel (LME) +$1/lb c.€80m1 Prix du minerai de nickel (CIF Chine 1,8%) +$10/th c.€35m1 Taux de change -$/€0,1 c.€265m Prix du baril de pétrole (brent) +$10/bbl c.€(15)m1 1 Pour un taux de change $/€ de 1,09 Annexe 7 : Indicateurs de performance Performance opérationnelle des divisions (en millions d'euros) Mines et métaux Holding, Total Erasteel Total Manganèse Nickel Sables Lithium Eliminations, des activités et Sandouville Eliminations des activités Minéralisés Retraitements

et Autres Entités poursuivies Aubert & Duval et Retraitements poursuivies et en cours de cession 1er semestre 2022 Chiffre d'affaires 1 647 762 224 - 2 2 635 416 11 3 063 EBITDA 831 118 97 (8) (55) 982 (18) (2) 17 979 Résultat opérationnel courant 765 78 76 (8) (58) 853 (25) (2) 17 843 Flux net de trésorerie généré par l'activité 548 26 30 (31) (85) 488 (92) 5 (11) 390 Investissements industriels (incorporels et corporels) 144 37 26 28 5 240 22 0 - 262 1er semestre 2021 Retraité Chiffre d'affaires 887 438 138 - 7 1 471 330 77 1 878 EBITDA 280 24 47 (2) (47) 301 (12) (14) 18 293 Résultat opérationnel courant 219 (16) 25 (2) (52) 175 (18) (14) 18 159 Flux net de trésorerie généré par l'activité 222 (17) 59 (11) (59) 194 (45) (13) 20 155 Investissements industriels (incorporels et corporels) 72 9 8 0 4 93 15 2 - 110 Exercice 2021 Chiffre d'affaires 2 267 1 046 349 - 6 3 668 677 154 - 4 499 EBITDA 910 113 137 (5) (103) 1 051 (32) (27) 38 1 031 Résultat opérationnel courant 769 37 94 (5) (112) 784 (45) (27) 38 751 Flux net de trésorerie généré par l'activité 728 39 129 (20) (164) 713 (84) (42) 58 644 Investissements industriels (incorporels et corporels) 244 35 21 5 7 312 46 6 - 364 Chiffre d’affaires et investissements par zone géographique (en millions d'euros) France Europe Amérique Chine Autres Océanie Afrique Amérique Total du Nord Asie du Sud Chiffre d'affaires (destination des ventes) 1er semestre 2022 168 718 138 453 331 372 89 366 2 635 1er semestre 2021 retraité 50 400 318 230 391 13 55 14 1 471 Exercice 2021 253 966 657 604 985 57 115 31 3 668 Investissements industriels (incorporels et corporels) 1er semestre 2022 6 15 4 - - 37 150 28 240 1er semestre 2021 retraité 3 18 1 - - 9 61 0 93 Exercice 2021 9 42 2 - - 35 219 5 312 Indicateurs de performance consolidés – Compte de résultat (en millions d'euros) 1er semestre 1er semestre Exercice 2022 2021 2021 Retraité Chiffre d'affaires 2 635 1 471 3 668 EBITDA 982 301 1 051 Amortissement sur actif immobilisé (130) (123) (259) Provisions pour risques et charges 1 (3) (8) Résultat opérationnel courant 853 175 784 Dépréciations d'actifs (2) (0) 117 Autres produits et charges opérationnels (1) (1) (22) Résultat opérationnel 850 174 879 Résultat financier (56) (71) (111) Quote-part dans les résultats des entreprises associées 147 77 121 Impôts sur les résultats (158) (57) (98) Résultat net des activités poursuivies 783 123 791 Résultat net des activités en cours de cession (1) (13) (53) (426) Résultat net de la période 770 70 365 - part des minoritaires 93 17 67 - part du Groupe 677 53 298 Résultat de base par action (en euros) 23,54 1,98 10,42 (1) En application de la norme IFRS 5 – "Actifs non courants détenus en vue de la vente et activités abandonnées", les UGT Sandouville, Erasteel et Aubert & Duval sont présentées comme des activités en cours de cession. Indicateurs de performance consolidés – Tableau de flux de l’endettement financier net (en millions d'euros) 1er semestre 1er semestre Exercice 2022 2021 2021 Retraité Activités opérationnelles EBITDA 982 300 1 051 Impact trésorerie des éléments sous l'EBITDA (220) (107) (258) Marge brute d'autofinancement 762 193 793 Variation de BFR (273) 1 (80) Flux net de trésorerie générée par l'activité poursuivie (A) 489 194 713 Opérations d'investissement Investissements industriels (240) (93) (312) Autres flux d'investissements 180 65 125 Flux net de trésorerie lié aux opérations d'investissement de l'activité poursuivie (B) (60) (28) (187) Flux net de trésorerie lié aux opérations sur fonds propres de l'activité poursuivie (55) (8) 21 Incidence des variations de cours des devises et autres (10) (9) (25) Acquisition de droits d'utilisation IFRS16 (14) (5) (10) Variation de l'endettement financier net des activités poursuivies avant prise en compte des flux avec les activités cédées / en cours de cession 350 144 512 Flux de trésorerie net des activités poursuivies réalisés avec les activités cédées ou en cours de cession (4) (161) (58) (114) Variation de l'endettement financier net des activités poursuivies 189 86 398 Variation de l'endettement financier net des activités cédées / en cours de cession avant prise en compte des flux avec les activités poursuivies (138) (57) (125) Flux de trésorerie net des activités cédées ou en cours de cession réalisés avec les activités poursuivies (4) 161 58 114 Variation de l'endettement financier net des activités cédées ou en cours de cession 23 1 (11) (Augmentation) / Diminution de l'endettement financier net 212 87 387 (Endettement financier net) d'ouverture des activités poursuivies (936) (1 378) (1 378) (Endettement financier net) d'ouverture des activités cédées ou en cours de cession (54) N/A N/A (Endettement financier net) de clôture des activités poursuivies (748) (1 289) (936) (Endettement financier net) des activités cédées ou en cours de cession (30) N/A (54) Free Cash Flow (A) + (B) 429 166 526 (1) En application de la norme IFRS 5 – "Actifs non courants détenus en vue de la vente et activités abandonnées", les UGT Sandouville, Erasteel et Aubert & Duval sont présentées comme des activités en cours de cession. (4) Les montants se rattachent essentiellement à des flux de financement des activités cédées / en cours de cession par les activités poursuivies Indicateurs de performance consolidés – Bilan (en millions d'euros) 30 juin 31 décembre 2022 2021 Actif immobilisé 3 313 3 083 Stocks 723 577 Clients 605 375 Fournisseurs (456) (403) BFR simplifié 872 549 Autres éléments de BFR (275) (233) BFR total 597 316 Instruments financiers dérivés 43 - Actifs détenus en vue de la vente (1) 671 651 TOTAL ACTIF 4 624 4 050 (en millions d'euros) 30 juin 31 décembre 2022 2021 Capitaux propres - part du Groupe 1 729 1 012 Minoritaires 426 323 Capitaux propres 2 155 1 335 Trésorerie et équivalents de trésorerie et autres actifs financiers courants (1 239) (1 176) Emprunts 1 987 2 112 Endettement financier net 748 936 Provisions et engagements liés au personnel 900 899 Impôts différés nets 200 184 Instruments financiers dérivés - 11 Passifs associés aux actifs détenus en vue de la vente (1) 621 685 TOTAL PASSIF 4 624 4 050 (1) Conformément à IFRS 5 – Actifs non courants détenus en vue de la vente et activités abandonnées, les actifs et les passifs des UGTs Aubert et Duval, Erasteel et Eramet Sandouville sont présentés dans le bilan consolidé au 31 décembre 2021 comme des "actifs détenus en vue de la vente". Annexe 8 : Glossaire financier Indicateurs de performance consolidés Les indicateurs de performance consolidés utilisés pour la communication financière des résultats et de la performance économique du Groupe et présentés dans ce document sont des données retraitées issues du Reporting du Groupe et suivies par le Comex. Chiffre d‘affaires à périmètre et change constants Le chiffre d’affaires à périmètre et change constants correspond au chiffre d’affaires corrigé de l’effet des changements de périmètre et de variation de taux de change d’un exercice à l’autre. L’effet périmètre se calcule : pour les sociétés acquises au cours de l’exercice, en éliminant le chiffre d’affaires sur la période en cours et pour les sociétés acquises au cours de la période précédente, en intégrant, sur la période précédente, le chiffre d’affaires en année pleine ; pour les sociétés cédées, en éliminant le chiffre d’affaires sur la période considérée et sur la période comparable antérieure. L’effet de change se calcule en appliquant au chiffre d’affaires de l’exercice considéré les taux de change de l’exercice précédent. EBITDA (« Earnings before interest, taxes, depreciation and amortisation”) Résultat avant charges et produits financiers et autres charges et produits opérationnels, impôts sur les résultats, provision pour risques et charges et amortissements et dépréciations des immobilisations corporelles et incorporelles. Activité minerai de manganèse L’activité minerai de manganèse correspond aux activités minières de Comilog (hors activité du Complexe Métallurgique de Moanda, « CMM », produisant des alliages de manganèse) et aux activités de transport de Setrag. Activité alliages de manganèse L’activité alliages de manganèse correspond aux usines de transformation du minerai de manganèse en alliages de manganèse, et inclut les 3 usines norvégiennes constituant Eramet Norway (« ENO », soit Porsgrunn, Sauda, Kvinesdal), Eramet Marietta (« EMI ») aux Etats-Unis, Comilog Dunkerque (« CDK ») en France et le Complexe Métallurgique de Moanda (« CMM ») au Gabon. Cash-cost FOB du minerai de manganèse Le cash-cost FOB (« Free On Board ») du minerai de manganèse est défini comme l’ensemble des coûts de production et de structure (R&D y compris la géologie d’exploration, frais administratifs, frais sur vente, frais de transport terrestres) qui couvrent toutes les étapes de l’extraction du minerai jusqu’à son acheminement au port d’embarquement et à son chargement et qui impactent l’EBITDA dans les comptes sociaux de cette société, rapporté au tonnage vendu pour une période donnée. Ce cash cost n’inclut ni les coûts du transport maritime, ni les coûts de marketing. Il intègre en revanche les taxes et redevances minières dont bénéficie l’Etat gabonais. Cash-cost de la SLN Le cash-cost de la SLN est défini comme l’ensemble des coûts de production et de structure (R&D y compris la géologie d’exploration, frais administratifs, frais logistiques et commerciaux), net des crédits des sous-produits (dont exports de minerai de nickel) et prestations locales, qui couvrent toutes les étapes d’élaboration industrielle du produit fini jusqu’à la livraison au client final et qui impactent l’EBITDA dans les comptes sociaux de cette société, rapporté au tonnage vendu. 1 En application de la norme IFRS 5 – "Actifs non courants détenus en vue de la vente et activités abandonnées". Cf. tableaux de passage en Annexe 1

2 Consensus des principaux analystes du marché

3 Sur la base d’un taux de change effectif estimé à 1,09$/€

4 TF2 = nombre d’accidents avec et sans arrêt pour 1 million d’heures travaillées (employés et sous-traitants)

5 Cf. Glossaire financier en Annexe 8

6 Y compris 89 M€ liés à l’application d’IFRS 16

7 Réduction de la dette nette de 213 M€, avant application de la norme IFRS 5

8 Dont 12 M€ liés à l’activité de transport de Setrag autre que celui du minerai de Comilog (21 M€ au S1 2021)

9 Estimations Eramet sur la base des données de production Worldsteel disponibles jusqu’à fin mai 2022

10 Moyenne des prix de marché, calcul et analyse Eramet ; minerai de manganèse : CRU CIF Chine 44% spot price ; alliages de manganèse : CRU Western Europe spot price

11 Cf. Glossaire financier en Annexe 8. Cash cost calculé hors coût du transport maritime et coûts marketing (160 M€ au S1 2022 vs 97 M€ au S1 2021, correspondant principalement au coût du transport maritime)

12 Droits de sortie et redevance minière proportionnelle

13 Source : Resources-net CAMR, Nut coke spot price, Europe

14 Compte tenu du décalage moyen de 4 à 5 mois entre l’entrée du minerai en stock et la vente des alliages

15 Société SLN, ENI et autres

16 Estimations Eramet

17 Nickel Pig Iron (“NPI”), fonte de nickel

18 Classe I : produit avec un contenu nickel supérieur ou égal à 99 % ; classe II : produit avec un contenu nickel inférieur à 99 %

19 LME : London Metal Exchange ; SHFE : Shanghai Futures Exchange

20 Y compris les stocks chez les producteurs

21 Indice SMM NPI 8-12%

22 Source : CNFEOL (China FerroAlloy Online)

23 Sur une base 100 %

24 Cf. Glossaire financier en Annexe 8

25 HPAL : High Pressure leach

26 Sous réserve de la finalisation des autorisations nécessaires pour l’augmentation de capacité

27 MHP : Mixed Hydroxyde Precipitate

28 Source Zircon premium (prix FOB) : analyse Eramet

29 Environ 90% des débouchés des produits titanifères

30 Laitier de titane, ilménite, leucoxène et rutile

31 Source CP slag (prix FOB) : Market consulting, analyse Eramet

32 Source : Argus, thermal coal spot price, ARA, Europe

33 Source : Fastmarkets – Prix Carbonate de Lithium Qualité Batterie CIF Asie

34 Notamment en matière de concurrence et de concentration de marché ; l’ensemble des dossiers ont été déposés et leur instruction est en cours

35 Société Aubert & Duval et autres, hors EHA

36 En application de la norme IFRS 5 – "Actifs non courants détenus en vue de la vente et activités abandonnées"

37 Sous réserve de la finalisation des autorisations nécessaires pour l’augmentation de capacité

38 Consensus des principaux analystes du marché Pièce jointe Eramet CP S12022

