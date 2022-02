Eramet : Excellente année avec un EBITDA supérieur à 1 Md€ et une accélération du repositionnement vers les activités porteuses de croissance 23/02/2022 | 18:34 Envoyer par e-mail :

Nom : Prénom : Votre adresse e-mail * : Adresses e-mail des destinataires * : (Vous pouvez saisir plusieurs adresses mails en les séparant par des points virgules) Message personnel : * Champs obligatoires Paris, le 23 février 2022, 18h30 COMMUNIQUE DE PRESSE Eramet : Excellente année avec un EBITDA supérieur à 1 Md€1 et une accélération du repositionnement vers les activités porteuses de croissance Nouvelle étape pour le Groupe qui se recentre sur ses activités Mines et Métaux, suite à l’annonce de la signature d’un protocole d’accord en vue de la cession d’Aubert & Duval2 Confirmation du positionnement d’entreprise responsable et contributive . Engagements 2021 atteints ou dépassés, en particulier concernant le climat et la sécurité, avec un taux d’accident parmi les plus bas de l’industrie

. Engagements 2021 atteints ou dépassés, en particulier concernant le climat et la sécurité, avec un taux d’accident parmi les plus bas de l’industrie Excellente performance opérationnelle dans le manganèse, le nickel et les sables minéralisés , et résilience de l’activité minière en Nouvelle-Calédonie : Forte croissance organique de la production de minerai au Gabon à 7 Mt (+ 21 % par rapport à 2020) Augmentation de la production d’alliages de manganèse (747 kt, + 7 %), avec une amélioration du mix et des niveaux de prix record Progression des exports de minerai de nickel en Nouvelle-Calédonie à près de 3 Mth (+17 %) Forte croissance de la production de minerai de nickel à Weda Bay multipliée par 4 à 14 Mth

dans , et résilience de l’activité minière en Nouvelle-Calédonie : C onstruction de l’usine de lithium en Argentine relancée pour répondre à l’accélération de la demande en métaux de la transition énergétique

pour répondre à l’accélération de la demande en métaux de la transition énergétique Au nouveau périmètre d’Eramet, excluant les activités cédées ou en cours de cession 1 : EBITDA du Groupe multiplié par 2 à 1 05 1 M€ en 2021, avec une contribution très significative des alliages de manganèse, dans un environnement de prix très favorable compensé en partie par la forte hausse des coûts du fret et de l’énergie Free cash-flow de 526 M€ , y compris une contribution de l’activité Nickel à Weda Bay à hauteur de 146 M€

: Incluant les activités cédées ou en cours de cession : R ésultat net part du Groupe de 298 M€ Forte réduction de l’endettement net de 388 M€ , avec un leverage 3 inférieur à 1

Proposition d’un dividende de 2,5 € par action

par action Sur les deux dernières années, la progression de 64 % de l’EBITDA du Groupe vient pour l’essentiel de gains intrinsèques de près de 450 M€4 Perspectives 2022 : Objectifs de production en hausse, dont 7,5 Mt de minerai de manganèse au Gabon , environ 15 Mth de minerai de nickel en Indonésie 5 et plus de 4 Mth d ’ e xports de minerai de nickel en Nouvelle-Calédonie Les prix de vente facturés des alliages de manganèse devraient rester en moyenne sur l’année légèrement supérieurs à 2021 ; consensus de prix moyen du minerai de manganèse à 5, 2 $/dmtu et de cours du nickel au LME à 1 9 800 $/ t Les prix de l’énergie et du fret devraient continuer à peser sur les coûts d’Eramet, de même que ceux du coke Sur la base des consensus de prévisions de prix mentionnés ci-dessus, l’ EBITDA du Groupe serait d’environ 1, 2 M d € 6 en 2022

: Christel BORIES, Présidente-Directrice Générale du Groupe :





"Nous avons réalisé d’excellents résultats en 2021. Ils reflètent l’engagement et l’agilité des équipes qui ont su saisir les opportunités dans un environnement mouvant. Ces très bonnes performances démontrent la pertinence de notre modèle opérationnel, fortement générateur d’améliorations intrinsèques et de cash-flow sur la durée. Nous avons accéléré le déploiement de notre stratégie pour nous recentrer sur nos activités minières et métallurgiques porteuses de croissance. La relance du projet Lithium ainsi que la signature du protocole d’accord en vue de la cession d’Aubert & Duval ont été des étapes significatives. Les évolutions récentes du marché marquées par la très forte croissance de la demande de métaux critiques pour la transition énergétique et le renforcement des exigences environnementales et sociétales, confortent par ailleurs pleinement nos choix stratégiques. C’est donc plus forts que nous abordons cette nouvelle étape de l’histoire du Groupe avec l’ambition de devenir une référence de la transformation responsable des ressources minérales de la Terre, pour le bien vivre ensemble." Le Conseil d’Administration d’Eramet, réuni le 23 février 2022 sous la présidence de Christel Bories, a arrêté les comptes de l’exercice 20217 qui seront soumis à l’Assemblée Générale du 31 mai 2022. Engagements RSE La responsabilité sociétale d’entreprise est au cœur du projet d’Eramet. Cette ambition est désormais traduite dans sa Raison d’être, inscrite dans les statuts du Groupe depuis mai 2021 : Devenir une référence de la transformation responsable des ressources minérales de la Terre, pour le bien-vivre ensemble. Depuis 2018, la feuille de route RSE du Groupe enregistre une progression constante et régulière de ses objectifs dont la performance globale atteint 104 % sur l’année. La performance RSE du Groupe en 2021 est illustrée notamment par : L'amélioration exceptionnelle de la sécurité avec une baisse du nombre d’accidents de 46% vs 2020 (TF2 8 à 2.2 en 2021)

avec une baisse du nombre d’accidents de vs 2020 (TF2 à 2.2 en 2021) La réduction de 39% de l’intensité carbone du Groupe depuis 2018, et la v alidation de la trajectoire climat du Groupe à 2035 et 2050 par le Science Based Targets initiative ( SBTi )

de l’intensité carbone du Groupe depuis 2018, et la La reconnaissance des engagements volontaires d’Eramet pour la biodiversité par act4nature international au travers d’actions d’évitements, de réduction d’impacts, ainsi que de sensibilisation et de promotion de sa préservation.



En complément de ses objectifs internes de performance, le Groupe a poursuivi en 2021 ses travaux sur la maîtrise de la performance ESG en réalisant deux auto-évaluations de sites miniers en Nouvelle-Calédonie selon le standard international mine responsable Initiative for Responsible Mining Assurance (IRMA). Les notations de performance extra-financière ont par ailleurs été maintenues, notamment celle attribuée par le Carbon Disclosure Project (climat 2021, note B), celle de VigeoEiris (Advanced). La note d’appréciation des risques ESG de Sustainalytics s’est améliorée, passant de 38,8 en 2020 à 26,2 en 2021. Chiffres clés du groupe Eramet ( en application de la norme IFRS 5, excluant les activités cédées ou en cours de cession ) (Millions d’euros)1 20213 2020

Retraité3 Var. (M€) Var.2 (%) Chiffre d’affaires 3 668 2 792 +876 + 31 % EBITDA 1 051 516 +535 + 104 % Résultat opérationnel courant (ROC) 784 257 +527 + 205 % Résultat net des activités poursuivies 791 (160) +951 n.a. Résultat net des activités en cours de cession (426) (516) +90 n.a. Résultat net part du Groupe 298 (675) +972 n.a. Free Cash-Flow du Groupe 526 116 +410 + 353 % 31/12/213 31/12/206 Var. (M€) Var.2 (%) Endettement net (936) (1 378) - 442 - 32 % Capitaux propres 1 335 958 +377 +39% Leverage (Endettement net / EBITDA) 0,9 2,7 -1,8pts n.a. Gearing (Endettement net / capitaux propres) 70 % 144 % -74pts n.a. Gearing au sens des covenants bancaires4 51 % 115 % -64pts n.a. ROCE (ROC / capitaux employés5 de l’année n-1) 30 % 8 % +22pts n.a. 1 Données arrondies au million le plus proche

2 Données arrondies au % supérieur ou inférieur

3 Hors Aubert & Duval, Sandouville, et Erasteel, qui, en application de la norme IFRS 5 – "Actifs non courants détenus en vue de la vente et activités abandonnées", sont présentées comme des activités en cours de cession sur 2021 et 2020. Cf. tableaux de passage en annexe 1. Les impacts au bilan sont uniquement retraités sur 2021.

4 Ratio endettement net sur capitaux propres, hors impact IFRS 16 et hors prêt de l’Etat français à la SLN

5 Somme des capitaux propres, de l’endettement financier net, des provisions pour remise en état des sites, pour restructuration et autres risques sociaux, diminuée des immobilisations financières, hors capitaux employés Weda Bay Nickel.

6 Conformément à la norme IAS 8 – Méthodes comptables, changements d’estimations et erreurs, les comptes consolidés ont été retraités au 1er janvier 2020 de l’impact de la fraude financière au siège du Groupe. Les impacts, notamment sur la dette nette et les capitaux propres sont présentés dans le tableau en annexe 7. Nota 1 : l’ensemble des chiffres de l’exercice 2021 et de l’exercice 2020 commentés correspondent aux chiffres en application de la norme IFRS 5 tels que présentés dans les états financiers consolidés du Groupe, sauf mention contraire. Nota 2 : l’ensemble des variations de l’exercice 2021 sont commentées par rapport à l’exercice 2020, sauf mention contraire. « S1 » correspond au 1er semestre de l’année, « S2 » au 2nd semestre. Le chiffre d’affaires du Groupe s’élève à 3 668 M€ en 2021, en forte hausse de 31 % (+ 35 % à périmètre et change constants9). Cette croissance a été principalement tirée par l’activité alliages de manganèse (environnement de prix très favorable conjugué à une amélioration du mix produits), ainsi que par les très bonnes performances opérationnelles de l’activité minerai de manganèse (+ 21 % de volumes produits, + 9 % de volumes vendus) et de l’activité de négoce du ferroalliage de nickel produit à Weda Bay. L’EBITDA du Groupe affiche 1 051 M€, en très forte progression (x2) par rapport à 2020 reflétant notamment : Un impact des facteurs externes de + 437 M€, dont des effets prix positifs de + 394 M€ pour les alliages de manganèse et + 227 M€ pour le nickel, partiellement compensés par – 278 M€ de hausses de coûts, notamment liées au fret,

Une performance intrinsèque de + 164 M€ pour les activités du nouveau périmètre, dont + 111 M€ liés à la croissance des ventes externes de minerai de manganèse

Un impact négatif de -66 M€ lié à la SLN, dont la performance a été affectée par des perturbations externes exceptionnelles en Nouvelle-Calédonie



Le Résultat opérationnel courant affiche 784 M€, après prise en compte d’une charge d’amortissement des immobilisations de -259 M€. La perte nette des activités en cours de cession s’élève à - 426 M€ et reflète principalement l’impact négatif de la cession annoncée d'Aubert & Duval (-340 M€), sans impact sur l’endettement net du Groupe au 31 décembre 2021. Le résultat net part du Groupe s’établit en conséquence à 298 M€ sur l’année. Il inclut également la quote-part de résultat de Weda Bay (+ 121 M€) ainsi que les reprise d’impairment du projet lithium (+117 M€). Le free cash-flow (« FCF ») s’élève à 526 M€ au nouveau périmètre du Groupe. La division Mines & Métaux, hors coûts de holding, a généré un FCF d’environ 700 M€, y compris une contribution de Weda Bay à hauteur de 146 M€, reflétant les excellentes performances opérationnelles des activités. Les investissements décaissés sont restés stables à 312 M€. Ils comprennent les investissements de croissance qui se sont élevés à 151 M€ au Gabon, y compris le plan de modernisation du Transgabonais, afin d’accompagner le développement organique de la production de minerai de manganèse, fortement créatrice de valeur avec un temps de retour très court. Les investissements courants ont été maitrisés, notamment à la SLN en attendant le déblocage des autorisations sur les exports de minerai de nickel, obtenues en février 2022. La dette nette s’établit à 936 M€ au 31 décembre 2021, en réduction de plus de 440 M€10 du fait de la forte génération de trésorerie du Groupe, malgré un FCF négatif de -125 M€ des activités cédées ou en cours de cession. La variation de l’endettement net comprend également l’apport de Meridiam suite à son entrée au capital de Setrag en novembre (+31 M€). Par ailleurs, il sera proposé à l’Assemblée Générale du 31 mai 2022 de verser un dividende de 2,5 € par action au titre de l’exercice 2021. Une fraude financière a été découverte en fin d’année au sein de la gestion de la Trésorerie au siège du Groupe comme annoncé dans le communiqué de presse publié le 21 décembre 2021. Les conclusions des enquêtes immédiatement diligentées ont établi que cette fraude avait été initiée par un employé du Groupe. Cette fraude a visé à falsifier les véritables caractéristiques d’un placement réalisé, puis à dissimuler la perte financière subie en 2019 suite à la baisse de valeur de ce placement. L’employé a été licencié pour faute grave et des poursuites judiciaires ont été engagées. Il est confirmé que l’impact financier est circonscrit à 45 M€. Il a été comptabilisé dans les capitaux propres et la trésorerie du Groupe au bilan d’ouverture du 1er janvier 2020. Cet impact n'intègre pas les éventuels remboursements futurs de la part des assurances, les actions légales en cours et d’éventuels recouvrements.

Un plan d’action a été défini afin de renforcer les contrôles internes et les mesures de sécurité au niveau de la trésorerie du Groupe, avec en particulier une refonte de ses procédures. La liquidité du Groupe reste élevée à 2 Md€ au 31 décembre 2021. Au S2, Eramet a remboursé par anticipation la totalité des obligations émises par TiZir encore en circulation ainsi que la majeure partie de la ligne de crédit tirée du RCF (à hauteur de 901 M€). Ce dernier a été intégralement remboursé en janvier 2022. Chiffres clés par activité ( en application de la norme IFRS 5) (Millions d’euros)1 20213 2020

Retraité3 Variation (M€) Variation2 (%) ACTIVITES POURSUIVIES BU Manganèse Chiffre d’affaires 2 267 1 699 568 + 33 % EBITDA 910 442 468 + 106 % BU Nickel4 Chiffre d’affaires 1 046 802 244 + 30 % EBITDA 113 52 61 + 116 % BU Sables Minéralisés Chiffre d’affaires 349 276 73 + 26 % EBITDA 137 91 46 + 51 % BU Lithium Chiffre d’affaires 0 0 0 n.a. EBITDA (5) (5) 0 n.a. Total Division Mines & Métaux Chiffre d’affaires 3 662 2 777 885 + 32 % EBITDA 1 154 580 574 + 99 % ACTIVITES CEDEES OU EN COURS DE CESSION Aubert & Duval Chiffre d’affaires 493 523 (30) - 6 % EBITDA (44) (90) 46 n.a. Erasteel Chiffre d’affaires 184 136 48 + 35 % EBITDA 13 (33) 46 n.a. Sandouville Chiffre d’affaires 154 103 51 + 50 % EBITDA (27) (31) 4 n.a. 1 Données arrondies au million le plus proche

2 Données arrondies au % supérieur ou inférieur

3 Hors Aubert & Duval, Sandouville, et Erasteel, qui, en application de la norme IFRS 5 – "Actifs non courants détenus en vue de la vente et activités abandonnées", sont présentées comme des activités en cours de cession sur 2021 et 2020. Cf. tableaux de passage en Annexe 1

4 BU Nickel excluant Sandouville (activité cédée) Division Mines et Métaux BU Manganèse En 2021, Moanda devient la 1ère mine de manganèse au monde avec une production de minerai haute teneur de 7 Mt (+ 21 %), un positionnement sur le 1er quartile de la cash cost curve, et un rythme annualisé proche de 8 Mt au S2 2021. La BU Manganèse affiche un chiffre d’affaires en croissance à 2 267 M€ et un EBITDA en très forte hausse à 910 M€ (+ 106 %). Cette progression reflète notamment la forte augmentation des prix de ventes des alliages de manganèse conjuguée à un mix produits plus favorable. Les prix CIF du minerai de manganèse ont également progressé, mais cet impact positif a été intégralement absorbé par la très forte hausse du coût du fret. Tendances de marché & prix La production mondiale d’acier au carbone, principal débouché du manganèse, est en hausse de

+ 3,6 %11 en 2021 à 1 935 Mt11. La production en Chine, qui représente plus de 50 %11 de la production mondiale, a diminué de - 3,1 %11, avec un recul de - 16 %11 au second semestre en raison principalement des restrictions sur la consommation d’énergie. A l’inverse, la production d’acier est en hausse dans le reste du monde (+ 12,5 %11), notamment en Amérique du Nord (+ 18,3 %11), en Inde (+ 17,6 %11), et en Europe (+ 13,5 %11), dépassant ainsi les niveaux pré-crise sanitaire. La consommation de minerai de manganèse s’établit à 21,4 Mt11 à fin 2021, en hausse de 5,8 %11 alors que la production mondiale de minerai a progressé dans une moindre mesure (+ 1,3 %11) et s’établit à 20,6 Mt11 à fin 2021. Cela est principalement lié à la chute de la production au Brésil (de près de 40 %11) du fait notamment de la fermeture d’une importante mine de manganèse en 2020. Dans ce contexte, le bilan offre/demande reste déficitaire sur l’année 2021 et les stocks de minerai aux ports chinois s’établissent à 5,4 Mt12, en recul par rapport à fin 2020, représentant désormais 9 semaines de consommation (par rapport à 12 semaines à fin 2020). Le prix moyen du minerai de manganèse CIF Chine 44 % s’élève à 5,3 USD/dmtu13 en 2021, en hausse de + 15 %13 par rapport à 2020, reflétant la progression du coût du fret sur le trajet Gabon-Chine qui a presque doublé sur la période. Tirés par la forte demande du marché de l’acier en Europe et aux Etats-Unis, les prix des alliages de manganèse ont atteint en novembre un sommet historique sur les 10 dernières années en Europe et aux Etats-Unis. L’indice de prix (CRU) des alliages affinés en Europe (MC Ferromanganèse) a progressé de + 79 %13 sur l’année et celui des alliages standards de + 54 %13. Compte tenu du décalage d’un trimestre en moyenne entre l’évolution des prix de marché et celle des contrats de ventes, la hausse des prix au T4 impactera très favorablement le chiffre d’affaires de l’activité alliages de manganèse au T1 2022. Activités Au Gabon, l’objectif de production de minerai de manganèse a été atteint avec 7 Mt produites en 2021 (+ 21 %), grâce au programme d’expansion de la mine conjugué à de constants progrès opérationnels. L’amélioration de la performance logistique de Setrag a permis d’atteindre l’objectif de plus de 6,5 Mt de volumes de minerai transportés et expédiés (+ 9 % vs. 2020), malgré un début d’année difficile. Cela reflète la saisonnalité plus favorable au S2 (+ 24 % de volumes transportés et expédiés par rapport au S1) ainsi que les progrès réalisés sur la ligne de chemin de fer. Compte tenu de la forte consommation des usines d’alliages du Groupe au cours de l’année, les volumes de ventes externes s’établissent à 5,8 Mt en 2021 (+ 9 %). Le cash cost FOB14 de l’activité minerai de manganèse s’établit à 2,24 $/dmtu, stable par rapport à 2020 compte tenu d’un effet change défavorable. Le coût du fret a par ailleurs augmenté très significativement sur l’année. La production d’alliages de manganèse a atteint 747 kt sur 2021 (+ 7 %). Les ventes sont restées stables à hauteur de 716 kt, avec une évolution très favorable du mix vers des produits affinés à plus forte marge. La marge des alliages de manganèse a augmenté très significativement en 2021, sous l’effet de la forte hausse des prix de vente, qui représente un impact positif d’environ 350 M€, net du coût des entrants, et de l’évolution favorable du mix. Le coût du minerai de manganèse consommé par les usines est resté stable en moyenne sur l’année, compte tenu du décalage moyen de 4 à 6 mois entre l’entrée du minerai en stock et la vente des alliages. Perspectives La production mondiale d’acier carbone devrait croître modérément en 2022, affectée par le plafonnement de production imposé par les autorités chinoises d’une part, et la pénurie de semi-conducteurs ralentissant la demande du secteur automobile d’autre part. Les prix devraient progressivement baisser, tout en restant à des niveaux élevés en début d’année, compte tenu des contraintes multiples et persistantes pesant sur l’approvisionnement de matières premières (taux de fret, prix de l’énergie, mesures sanitaires). En particulier, les prix de ventes facturés des alliages de manganèse devraient commencer à baisser à partir du T2. En moyenne sur l’année, ils devraient rester supérieurs à 2021. Les taux de fret maritime devraient rester élevés, compte tenu d’une croissance robuste de la demande et une disponibilité des navires limitée par les congestions portuaires. Dans le cadre du programme de croissance modulaire et optimisée de la mine de Moanda, l’objectif de production de minerai est fixé à 7,5 Mt en 2022, en hausse de 7 % par rapport à 2021. BU Nickel Le chiffre d’affaires de la BU Nickel progresse pour atteindre 1 046 M€ sur 2021, dont 817 M€ pour la SLN15 et 229 M€ liés à l’activité de négoce du ferroalliage de nickel produit à Weda Bay (contrat d’off-take). L’EBITDA de la BU a plus que doublé et s’élève à 113 M€. La contribution de l’activité de Weda Bay au FCF du Groupe est très significative sur 2021, à hauteur de 146 M€. La reprise des marchés de l’inox et des batteries s’est traduite par une forte augmentation des prix sur la période, compensée en partie par la hausse des coûts du fret qui a notamment pesé sur les exports de minerai de Nouvelle-Calédonie. La SLN n’en a toutefois que partiellement profité en raison de nombreuses perturbations qui ont contraint la production et les ventes de ferronickel, en fort recul sur la période, tandis que la progression des volumes d’export de minerai a été limitée à 3 Mth16. Tendances de marché & prix La production mondiale d’acier inoxydable, principal débouché du nickel, est en forte hausse à 57,7 Mt17 (+ 14,7 %17) en 2021, malgré une baisse de - 2,9 %17 au S2 2021 par rapport au S1 2021 particulièrement élevé. Ce ralentissement est attribuable à la baisse de la production en Chine sur le S2 2021 (- 8,2 %17 vs. S1 2021), en lien avec les restrictions gouvernementales sur la consommation d’énergie. La production en Chine reste néanmoins en progression de 7,2%17 sur l’année 2021. Le reste de la production mondiale est également en hausse (+ 26,2 %17), notamment sous l’impulsion de l’Indonésie (+ 85,8 %17). La demande mondiale de nickel primaire a ainsi progressé de +17,4 %17 en 2021 à 2,8 Mt17. Cette croissance a été tirée sur 2021 par la demande de nickel primaire dans l’inox (+ 16,0 %17) ainsi que par la très forte croissance du secteur des batteries (+ 63,8 %17). En parallèle, la production mondiale de nickel primaire a progressé de + 9,6 %17 en 2021 pour atteindre 2,7 Mt17. La légère baisse des volumes issus des producteurs traditionnels (- 0,9 %17) ainsi que la chute des volumes de NPI18 chinois (- 14,8 %17) ont été plus que compensées par la forte progression de l’offre de NPI en Indonésie (+ 55,1 %17). A noter que pour la première fois, le NPI représente près de 50 %17 de la production mondiale de nickel primaire en 2021. Le bilan offre/demande du nickel affiche ainsi un déficit en 2021 (estimé à plus de 100 kt). Les stocks de nickel au LME19 et SHFE19 ont très fortement diminué par rapport à fin 2020 pour s’élever à 106 kt en fin d’année, ne représentant plus qu’environ 4 semaines de consommation20 (vs. 9 semaines à fin 2020). En 2021, la moyenne des cours au LME s’est établie à 18 478 $/t, en forte hausse par rapport à 2020 (+ 34 %), confirmant la très bonne dynamique observée tout au long de l’exercice. Le cours au LME a ainsi atteint son plus haut niveau sur les 7 dernières années en novembre avec un cours de 21 135 $/t. Il s’établit actuellement à plus de 24 000 $/t. Les prix de vente du ferronickel sont également en forte hausse sur la période (+ 41 %), avec une moindre décote par rapport au LME. Les prix de minerai de nickel 1,8 % CIF Chine ont continué d’évoluer à des niveaux élevés et progressent en moyenne de + 32 % à 105 $/th21 en 2021, avec toutefois une décote pour les minerais à moindre teneur. Le marché du minerai de nickel est resté tendu sur la période, du fait de la demande soutenue ainsi que de l’offre de minerai réduite, notamment en provenance de Nouvelle-Calédonie. La hausse des prix a cependant été absorbée en grande partie par la hausse des coûts du fret. En Indonésie, l’indice officiel pour les prix domestiques du minerai de nickel (« HPM Nickel ») s’est établi en moyenne à environ 40 $/th en 2021, pour un minerai à 1,8 % de contenu nickel et 35 % de taux d’humidité. Activités En Indonésie, la mine de Weda Bay a produit 14 Mth en 2021 (vs 3,4 Mth en 2020), dont 10 Mth ont été soit transférées à l’usine de la joint-venture, soit vendues aux usines de production de ferroalliages de nickel situées sur le parc industriel près de la mine, qui connaît un fort développement. Le solde actuellement non commercialisable et non valorisé, dont la majorité sont des latérites, pourra être utilisé pour les besoins futurs. Les ventes externes de minerai, qui se sont élevées à plus de 6 Mth (vs 0,4 Mth en 2020), ont été contraintes au T4 2021, car elles étaient conditionnées par l’obtention d’autorisations administratives (relatives à l’augmentation de la capacité) dont l’instruction, ralentie par les contraintes et fermetures liées à la crise Covid, est toujours en cours. Ces autorisations devraient être finalisées dans les prochaines semaines. L’usine de ferroalliages de nickel, également alimentée par la mine, a continué d’opérer à capacité maximale, atteignant 39 kt-Ni produites sur l’année. L’activité de négoce (contrat d’off-take) a contribué à hauteur de 229 M€ au chiffre d’affaires du Groupe. L’excellente performance opérationnelle de Weda Bay s’est en conséquence traduite par une contribution significative au FCF du Groupe sur la période, à hauteur de 146 M€, dont 130 M€ de dividendes reçus. En parallèle, Eramet et BASF ont poursuivi les études de faisabilité de leur projet commun hydro métallurgique de nickel-cobalt à partir de minerai extrait de la mine de Weda Bay. Une décision concernant la poursuite du projet sera prise à l’issue de la première étape d’études qui devrait s’achever courant 2022. En Nouvelle-Calédonie, les activités ont été perturbées tout au long de l’année (blocages liés à Vale, intempéries, perte d’une tranche de la centrale électrique et forte hausse des cas de Covid-19 sur le territoire à partir de septembre). Malgré ces perturbations et du fait de la montée en puissance des mines, la production minière de la SLN est restée stable en 2021, atteignant 5,4 Mth. La progression des exports de minerai de nickel à faible teneur, a progressé de + 17 % à 3 Mth, avec un rythme annualisé d’environ 4 Mth atteint sur le T4 2021. En revanche, la production de ferronickel est en fort recul (de - 18 % à 39 kt-Ni) du fait d’une mauvaise alimentation des fours, de même que les volumes vendus (- 22 % à 39 kt-Ni). Le cash cost22 s’est élevé à 7 $/lb en moyenne sur 2021, reflétant principalement la contraction des volumes produits de ferronickel, mais également l’augmentation du coût de l’énergie et des intrants, ainsi qu’un impact change défavorable. Le free cash-flow de la SLN en local est à l’équilibre sur 2021. En février 2022, le gouvernement de Nouvelle-Calédonie et la SLN se sont engagés sur une nouvelle trajectoire pour la filiale. A ce titre, un 1er jalon a été franchi avec le vote, à l’unanimité du gouvernement, de l’autorisation d’export de 2 Mth supplémentaires pour atteindre 6 Mth de minerai de nickel d’export par an. La montée en puissance s’effectuera jusqu’en 2024. Cette trajectoire repose également sur la réduction significative du coût de l’énergie de l’usine de Doniambo. La réflexion sur l’accès à une électricité compétitive ainsi que le projet de centrale électrique pour alimenter Doniambo devront être accélérés en 2022. Perspectives En 2022, la consommation de nickel primaire devrait rester soutenue avec un secteur des batteries dynamique représentant la moitié de la croissance de la consommation. Le 1er trimestre devrait toutefois connaitre un ralentissement par rapport au 4ème trimestre 2021 avec une production d’acier inoxydable en recul du fait du Nouvel An chinois et des Jeux Olympiques d’hiver à Beijing. Par ailleurs, la production de nickel primaire devrait connaitre un fort développement cette année avec une croissance significative du NPI indonésien au détriment du NPI chinois, et une reprise de l’offre traditionnelle qui devrait renouer avec des niveaux pré-Covid. A Weda Bay en Indonésie, l’objectif de production commercialisable de la mine est d’environ 15 Mth en 2022, sous réserve de l’obtention des autorisations nécessaires pour l’augmentation de capacité qui sont en cours de finalisation. La production de ferroalliages de nickel devrait s’élever à près de 40 kt Ni. En Nouvelle Calédonie, sous réserve d’un fonctionnement normal des opérations, l’objectif d’exportation de minerai de nickel de la SLN est de plus de 4 Mth en 2022 et la production de ferronickel de l’usine de Doniambo devrait s’établir à plus de 45 kt Ni. BU Sables Minéralisés La BU Sables Minéralisés affiche un chiffre d’affaires en hausse à 349 M€. L’EBITDA progresse de + 51 % à 137 M€, reflétant une très bonne performance opérationnelle ainsi qu’un environnement de prix favorable, partiellement compensés par l’augmentation du coût de l’énergie, ainsi qu’un effet devise défavorable. Tendances de marché & prix La demande mondiale de zircon a rebondi de + 18 % en 2021, grâce à la reprise de l’économie mondiale. Cette hausse provient principalement du secteur de la céramique (environ 50 % des débouchés du zircon), à la fois en Chine et dans le reste du monde. En parallèle, la production de zircon a progressé à un rythme nettement moins élevé (+ 12 %), compte tenu des difficultés opérationnelles et logistiques rencontrées par plusieurs producteurs, notamment en Afrique du Sud. Le bilan offre/demande est ainsi déficitaire sur 2021. Le prix de marché du zircon s’est ainsi établi à 1 496 $/t FOB23 en 2021, en progression de + 12 %. La demande mondiale de produits titanifères24 a atteint des records en 2021, grâce à la croissance économique mondiale, et en particulier au rebond du marché des pigments25. En revanche, les limitations énergétiques en Chine ont impacté à la fois les producteurs de pigments et ceux de produits titanifères au S2 2021. De plus, des perturbations chez de nombreux producteurs ont impacté négativement l’offre de produits titanifères. Un déficit d’offre marqué s’est ainsi matérialisé en 2021 et la tension s’est accrue sur le marché, en particulier au S2, notamment pour le laitier de titane de qualité CP (« CP slag »), tel que produit par Eramet en Norvège. Le prix moyen du laitier de titane de qualité CP, produit à forte valeur ajoutée, a ainsi fortement augmenté sur le S2 2021 (+ 8 %), effaçant le recul observé sur le S1 2021 et retrouvant les niveaux de 2020 en moyenne sur l’année. Le prix moyen s’est ainsi établi à 781 $/t en 2021. Il continue de progresser en ce début d’année (à environ 900 $/t actuellement), reflétant la tension du marché. Activités Au Sénégal, la production de sables minéralisés a continué à progresser en 2021 pour atteindre un niveau record de 804 kt (+ 6 %), grâce à une bonne performance opérationnelle ainsi qu’à une teneur moyenne plus importante sur la zone d’exploitation pendant l’année. La production de zircon a augmenté de + 8 % à 64 kt, et les volumes de vente ont progressé de + 2 % pour atteindre 63 kt. En Norvège, la production de laitier de titane s’élève à 209 kt en 2021, en hausse de + 5 %, ce qui représente la meilleure performance annuelle de production de l’usine depuis son démarrage. Les volumes de vente ont progressé de + 13 % à 220 kt, de très fortes expéditions ayant été effectuées en toute fin d’année. Perspectives La demande de zircon devrait rester soutenue en 2022, avec néanmoins certaines incertitudes (logistique, prix de l’énergie en Europe, marché de la construction en Chine). Le marché devrait toutefois rester en déficit, ce qui devrait permettre une bonne tenue des prix en 2022. La demande de produits titanifères devrait continuer à progresser en 2022, en particulier pour les produits à haute teneur tels que le laitier de titane et le rutile. Le marché devrait là aussi rester en déficit en 2022, ce qui devrait permettre de soutenir les prix sur l’année. En 2022, le volume annuel de production de sables minéralisés devrait être supérieur à 750 kt compte tenu de la baisse attendue de la teneur moyenne de la zone exploitée du gisement. BU Lithium En novembre 2021, Eramet a engagé la construction de l’usine de lithium en Argentine, dans un contexte de très forte croissance de la demande de ce métal critique pour la transition énergétique. Les prix du carbonate de lithium ont fortement augmenté en 2021 et s’élèvent aujourd’hui à plus de 60 000 $/t26. Cette évolution traduit la forte accélération du développement de la voiture électrique, dont la demande en lithium ne peut pas être suffisamment alimentée par les capacités de production existantes. Eramet contrôle le projet, avec une participation de 50,1 %, et assumera la responsabilité de la gestion opérationnelle, au sein d’un partenariat avec le groupe Tsingshan. Ce dernier apportera jusqu’à 375 M$ au projet au travers du financement de la construction de l’usine, qui aura une capacité nominale de production de 24 kt LCE27. La production sera commercialisée par chacun des deux actionnaires à hauteur de leur quote-part de capital, sur la base d’un contrat d’off-take (négoce). L’EBITDA estimé (à 100%), après ramp-up, devrait s’élever à environ 200 M$ par an28 sur la base du dernier consensus de prix long terme 29. La taille du gisement permet d’envisager des extensions ultérieures via la construction d’autres usines similaires par les deux partenaires. Activités cédées ou en cours de cession En application de la norme IFRS 5 – « Actifs non courants détenus en vue de la vente et activités abandonnées », les entités Aubert & Duval, Erasteel et Sandouville sont présentées dans les états financiers consolidés du Groupe comme des activités en cours de cession pour les exercices 2020 et 2021 : La cession de l’usine de Sandouville à Sibanye-Stillwater a été finalisée le 4 février 2022, pour un prix net de cession d’environ 85 M€,

Un protocole d’accord non engageant a été signé le 22 février 2022 avec le consortium composé de Airbus, Safran et Tikehau ACE Capital en vue de la cession d’Aubert & Duval 30 . Cette opération, dont la réalisation devrait se concrétiser avant la fin d’année, s’effectuerait sur la base d’une valeur d’entreprise de 95 M€ et serait assortie d’un ensemble de garanties spécifiques en complément des garanties usuelles. L’impact comptable sur le résultat net du Groupe est d’environ -340 M€ en 2021. Cet impact reste sujet aux ajustements de closing,

. Cette opération, dont la réalisation devrait se concrétiser avant la fin d’année, s’effectuerait sur la base d’une valeur d’entreprise de 95 M€ et serait assortie d’un ensemble de garanties spécifiques en complément des garanties usuelles. L’impact comptable sur le résultat net du Groupe est d’environ -340 M€ en 2021. Cet impact reste sujet aux ajustements de closing, Le Groupe prévoit de poursuivre en 2022 le processus de projet de cession d’Erasteel, suite à la revue stratégique menée en 2021. Aubert & Duval Le secteur aéronautique, qui représente environ 70 % du chiffre d’affaires d’A&D (niveau pré-crise), reste encore très significativement en retrait, notamment sur les long-courriers. Si le transport aérien a renoué avec la croissance en 2021, le trafic mondial est encore loin d’avoir retrouvé son niveau d’avant-crise. Les marchés de la souveraineté nationale (défense et nucléaire), ainsi que ceux de l’énergie restent sur les bonnes tendances de début d’année. Ils ont en effet peu subi les effets de la crise sanitaire, notamment grâce à de vastes programmes d’investissements publics qui soutiennent la demande. Dans ce contexte, le chiffre d’affaires d’A&D31 s’est établi à 493 M€33 en 2021, en recul de - 6 %, avec une baisse de - 22 % pour le secteur aéronautique qui affiche 287 M€. En particulier, l’incendie de l’atelier de traitement de surface de l’usine de Pamiers en septembre, a fortement perturbé la production, et les ventes (à hauteur de - 35 M€). Des solutions de sous-traitance ont été mises en œuvre jusqu’à la reconstruction d’un nouvel atelier. En revanche, le chiffre d’affaires dans les secteurs Energie & Défense a fortement progressé (+ 43 %) à 146 M€ sur 2021, traduisant principalement la poursuite de la montée en cadence des volumes de livraisons des pièces pour turbines terrestres. Le Plan d'Adaptation de l’Organisation et de l'Emploi32 a été clôturé fin septembre pour un coût global estimé de 27 M€ et les départs s’échelonneront principalement en 2022. Ce plan a donné lieu à la constitution d’une provision de 23 M€ à fin décembre. La perte d’EBITDA a été réduite de moitié à – 44 M€33, reflétant la réduction des coûts et l’amélioration de la productivité. L’impact de l’incendie de l’usine de Pamiers sur le Free cash-flow d’A&D a été limité à 28 M€ en 2021. Au total la consommation de cash de la filiale s’est élevée à 124 M€33 sur l’année. Le trafic passager ne devrait revenir aux niveaux de 2019 qu’en 2023, avec une reprise des vols domestiques plus rapide que celle des vols long-courriers. Après avoir fortement ralenti pendant la crise sanitaire, le trafic passagers a démontré sa résilience et devrait renouer avec une croissance annuelle de près de 4 %. Étroitement liés au trafic international, les longs courriers ne devraient pas retrouver leur niveau pré-crise avant 2027. Erasteel L’industrie automobile, qui représente près de la moitié des ventes d’Erasteel, poursuit sa reprise. Les ventes n’ont toutefois pas atteint le niveau attendu en 2021, compte tenu de la pénurie mondiale de semi-conducteurs. Le chiffre d’affaires d’Erasteel a progressé de + 35 % par rapport à 2020 et s’élève à 184 M€33 sur 2021, avec notamment des gains de parts de marché en Asie et aux USA pour les produits issus de la métallurgie des poudres. La croissance des volumes vendus s’accompagne également de l’effet positif de la refacturation aux clients de la hausse des prix des matières premières. L’activité de recyclage poursuit sa montée en puissance (+ 71 % à 20 M€). L’EBITDA s’est établi à 13 M€33, en progression de près de 50 M€ traduisant la très bonne dynamique des ventes ainsi qu’une amélioration de la productivité. En 2022, les prises de commandes devraient continuer à bénéficier d’une demande robuste des différents segments de l’industrie, en dépit des difficultés persistantes du secteur automobile. La pénurie de composants électroniques devrait persister jusqu’au 2ème trimestre 2022. Sandouville A Sandouville, la production de sels de nickel et de métal à haute pureté a atteint 8,9 kt en 2021, en hausse de + 22 % et les volumes de ventes progressent de + 20 % à 8,9 kt. Le chiffre d’affaires s’établit ainsi à 154 M€33 sur 2021 (+ 50 % par rapport à 2020) et la perte d’EBITDA se réduit à - 27 M€33.



Perspectives Les marchés de la division Mines et Métaux restent dans l’ensemble bien orientés en ce début d’année 2022 et devraient continuer à croître sur l’année. Par ailleurs, les prix devraient rester à des niveaux globalement élevés. Les coûts élevés de fret et les problématiques de logistique devraient perdurer en 2022. Le Groupe a cependant mis en œuvre au Gabon en ce début d’année une solution de transport du minerai de manganèse par navires de plus grande capacité qui devrait permettre de réduire les coûts de transport maritime. L’évolution des coûts de l’énergie, en particulier ceux du gaz et de l’électricité, reste incertaine pour 2022. Une augmentation continue des prix pourrait avoir des impacts sur les profits du Groupe. En Norvège, les usines electro-intensives du Groupe bénéficient toutefois de contrats d’approvisionnement long terme d’origine hydraulique et éolienne permettant de couvrir une partie significative de leur besoin. En parallèle, les usines du Groupe pourraient également être impactées par une augmentation des cours du coke métallurgique, compte tenu d’une tension sur ce marché. Le Groupe devrait réaliser environ 550 M€ d’investissements en 2022, y compris les activités en cours de cession mais hors projet lithium financé par Tsingshan. Ces investissements comprennent d’une part, environ 300 M€ de capex courants et d’autre part, des capex de croissance organique dont environ 200 M€ destinés à accompagner et pérenniser la croissance au Gabon. En 2022, dans le cadre de sa nouvelle feuille de route stratégique, Eramet devrait réaliser de nouveaux progrès intrinsèques significatifs, et vise de nouveaux records de production :



7,5 Mt de minerai de manganèse produits, Plus de 4 Mth de minerai de nickel exportés, Environ 15 Mth34 de minerai de nickel produits à Weda Bay. Les prix de vente facturés des alliages de manganèse devraient rester en moyenne sur l’année légèrement supérieurs à 2021, notamment en Europe, tandis que le consensus de prix moyen du minerai de manganèse et de cours du nickel au LME sont à respectivement 5,2 $/dmtu à 19 800 $/t pour 2022. Sur la base des objectifs de production et des consensus de prévisions de prix mentionnés ci-dessus, l’EBITDA du Groupe serait d’environ 1,2 Md€ en 2022. Fort de son recentrage en cours sur son activité Mines et Métaux fortement génératrice de cash, Eramet accélère la mise en œuvre de sa stratégie de croissance. Le Groupe dispose d’un portefeuille d’actifs très compétitif, en exploitation et en développement, pour accompagner la croissance durable de l’économie et produire les métaux nécessaires à la transition énergétique. Présentation des résultats annuels 2021 (à distance uniquement) Une retransmission en direct sur Internet de la présentation des résultats annuels 2021 aura lieu le jeudi 24 février 2022 à 10h30 (heure de Paris), sur le site www.eramet.com. Le support de présentation sera disponible sur le site internet du Groupe lors de la retransmission. Pour s’inscrire, cliquer sur le lien affiché sur le site internet du Groupe (www.eramet.com). Calendrier 28.04.2022 : Publication du chiffre d’affaires du Groupe au 1er trimestre 2022 31.05.2022 : Assemblée Générale des actionnaires

À PROPOS D’ERAMET Eramet transforme les ressources minérales de la Terre pour apporter des solutions durables et responsables à la croissance de l’industrie et aux défis de la transition énergétique. Ses collaborateurs s’y engagent par leur démarche citoyenne et contributive dans l’ensemble des pays où le groupe minier et métallurgique est présent. Manganèse, nickel, sables minéralisés, lithium et cobalt : Eramet valorise et développe les métaux indispensables à la construction d’un monde plus durable. Partenaire privilégié de ses clients industriels, le Groupe contribue à rendre les infrastructures et les constructions robustes et résistantes, les moyens de mobilité plus performants, les outils de santé plus sûrs, les appareils de télécommunications plus efficaces. Pleinement engagé dans l’ère des métaux, Eramet ambitionne de devenir une référence de la transformation responsable des ressources minérales de la Terre, pour le bien vivre ensemble. www . eramet .com CONTACT INVESTISSEURS



Directrice des Relations Investisseurs



Sandrine Nourry-Dabi



T. +33 1 45 38 37 02



sandrine.nourrydabi@eramet.com











CONTACT PRESSE



Directrice de la Communication



Pauline Briand



pauline.briand@eramet.com







Image 7



Marie Artzner



T. +33 1 53 70 74 31 | M. +33 6 75 74 31 73



martzner@image7.fr Annexe 1 : Tableaux de passage Tableau de passage 2021 avant IFRS 5 à publier (en millions d'euros) 2021 Aubert Erasteel Sandouville Intragroupes Total 2021 Avant IFRS 5 & Duval IFRS 5 Publié Chiffre d'affaires 4 499 493 184 154 831 3 668 Autres revenus 60 16 3 (0) 18 42 Matières premières et achats consommés (1 390) (205) (80) (144) (428) (962) Charges externes (1 305) (104) (36) (16) (156) (1 149) Coût du personnel (816) (209) (55) (16) (280) (536) Impôt et taxes (15) (3) (0) (0) (4) (11) Dotation aux amortissements d'exploitation (273) (11) (1) (1) (13) (259) Variation nette des provisions et dépréciations d'exploitation (9) 0 (0) 0 0 (10) Opérations d'exploitation intragroupes (0) (33) (3) (4) 40 - (0) Résultat opérationnel courant 751 (57) 12 (27) 40 (32) 784 Autres éléments du résultat opérationnel (206) (351) 5 46 (300) 95 Autres éléments du résultat intragroupes 0 14 (0) - (14) - 0 Résultat opérationnel 545 (394) 17 19 26 (332) 879 Coût de l'endettement net (119) (1) (1) (0) (3) (116) Autres charges et produits financiers (43) (47) (1) (0) (48) 5 Opérations financières intragroupes (2) (1) (10) 13 - - Résultat financier (162) (50) (4) (10) 13 (50) (111) Quote-part dans les résultats des co-entreprises et entreprises associées 121 (0) - - (0) 121 Impôts sur les résultats (141) (45) 2 0 (43) (98) - Résultat net des activités continuées 365 (488) 15 9 39 (426) 791 Résultat net des activivés en cours de cession 426 (426) Résultat net de la période 365 (488) 15 9 39 - 365 Tableau de passage 2020 publié à retraiter (en millions d'euros) 2020 Aubert Erasteel Sandouville Intragroupes Total 2020 Publié & Duval IFRS 5 Retraité Chiffre d'affaires 3 553 523 136 103 761 2 792 Autres revenus 37 15 1 1 16 22 Matières premières et achats consommés (1 306) (258) (81) (100) (439) (867) Charges externes (1 110) (119) (30) (16) (165) (945) Coût du personnel (757) (217) (52) (14) (283) (475) Impôt et taxes (19) (6) (0) (1) (8) (12) Dotation aux amortissements d'exploitation (281) (25) (4) (2) (31) (250) Variation nette des provisions et dépréciations d'exploitation (11) (4) (0) (0) (4) (8) Opérations d'exploitation intragroupes (27) (6) (4) 37 - - - - Résultat opérationnel courant 106 (119) (36) (33) 37 (152) 257 - - Autres éléments du résultat opérationnel (561) (225) (49) (55) (328) (233) - - Résultat opérationnel (455) (344) (85) (88) 37 (480) 24 - - Coût de l'endettement net (120) 0 (0) (0) (0) (119) Autres charges et produits financiers (66) (32) (1) (0) (33) (33) Opérations financières intragroupes (11) (7) (8) 26 - - Résultat financier (186) (43) (8) (9) 26 (33) (152) Quote-part dans les résultats des co-entreprises et entreprises associées 86 7 - - 7 79 Impôts sur les résultats (121) (9) (1) (0) (10) (111) - - Résultat net des activités continuées (676) (389) (93) (97) 63 (516) (160) Résultat net des activivés en cours de cession 516 (516) Résultat net de la période (676) (389) (93) (97) 63 - (676) Annexe 2 : Chiffre d’affaires (IFRS 5) En Millions d’euros1 T4 2021 T3 2021 T2 2021 T1 2021 FY 20212 FY 2020

Retraité2 BU Manganèse 782 598 498 389 2 267 1 699 BU Nickel3 348 260 237 201 1 046 802 BU Sables Minéralisés 118 93 82 56 349 276 BU Lithium 0 0 0 0 0 0 Holding, éliminations & autres -2 1 4 3 6 15 Groupe Eramet

comptes publiés IFRS 5 2 1 246 951 821 650 3 668 2 792 1 Données arrondies au million le plus proche

2 Hors Aubert & Duval, Sandouville, et Erasteel, qui, en application de la norme IFRS 5 – "Actifs non courants détenus en vue de la vente et activités abandonnées", sont présentées comme des activités en cours de cession sur 2021 et 2020. Cf. tableaux de passage en Annexe 1

3 BU Nickel excluant Sandouville (activité cédée) Annexe 3 : Productions et ventes



En milliers de tonnes S2 2021 T4 2021 T3 2021 S1 2021 T2 2021 T1 2021 FY 2021 FY 2020 BU MANGANESE Production de minerai et aggloméré de manganèse 3 915 1 964 1 951 3 109 1 597 1 512 7 024 5 803 Transport de minerai et aggloméré de manganèse1 3 625 1 793 1 832 2 919 1 542 1 377 6 544 6 013 Ventes externes de minerai de manganèse 3 239 1 637 1 602 2 526 1 314 1 212 5 765 5 303 Production d’alliages de manganèse 380 191 189 367 173 194 747 698 Ventes d’alliages de manganèse 359 201 158 357 183 174 716 716 BU NICKEL Production de minerai de nickel (en milliers de tonnes humides) SLN 3 074 1 392 1 682 2 304 1 254 1 050 5 378 5 405 Weda Bay Nickel (100%) – production commercialisable2 3 798 605 3 193 6 101 3 486 2 615 9 899 3 409



Production de ferronickel – SLN



20,5



10,1



10,4



18,5



8,5



10,0



39,0



47,8



Production de ferroalliages de nickel basse teneur - Weda Bay Nickel (en kt de Ni contenu – 100%) 18,9 9,5 9,4 20,1 10,0 10,1 39,0 23,5



Ventes de minerai de nickel

(en milliers de tonnes humides) SLN 1 832 957 875 1 117 684 433 2 949 2 512 Weda Bay Nickel (100%) 2 386 0 2 386 4 172 2 967 1 205 6 559 418



Ventes de ferronickel – SLN



20,4



10,6



9,8



18,8



10,0



8,8



39,2



50,2



Ventes de ferroalliages de nickel basse teneur - Weda Bay Nickel / Off-take Eramet (en kt de Ni contenu) 7,3 4,3 3,0 8,4 4,1 4,3 15,7 6,2



Production de sels de nickel et nickel métal haute pureté 4,0 1,6 2,4 4,9 2,6 2,3 8,9 7,3



Ventes de sels de nickel et nickel métal haute pureté 4,2 1,9 2,3 4,7 2,6 2,1 8,9 7,4 BU SABLES MINERALISES Production de sables minéralisés 442 238 204 362 191 171 804 762 Production de zircon 36 19 17 28 15 13 64 59 Production de laitier de titane 106 54 52 103 55 48 209 199 Ventes de zircon 33 16 17 30 16 14 63 62 Ventes de laitier de titane 107 62 45 113 71 42 220 195 1 Produit et transporté

2 Les chiffres du T1 au T3 2021 présentés dans le tableau ci-dessus n’incluent pas 1 705 kth de latérites, minerai non valorisable dans les conditions actuelles, qui avaient été reportées dans le CP du chiffre d’affaires du Groupe sur les trois premiers trimestre 2021.



Annexe 4 : Prix et index T4 2021 S2 2021 S1 2021 FY 2021 T4 2020 S2 2020 S1 2020 FY 2020 Var S2 2021 – S1 20216 Var 2021 – 20206 BU MANGANESE Mn CIF China 44% (USD/dmtu)1 5,61 5,49 5,06 5,27 4,18 4,19 4,98 4,58 + 8 % + 15 % Ferromanganèse MC - Europe (EUR/t) 1 3 480 2 996 1 886 2 441 1 316 1 311 1 422 1 366 + 59 % + 79 % Silico-manganèse - Europe (EUR/t) 1 1 709 1 607 1 191 1 399 877 870 949 910 + 35 % + 54 % BU NICKEL Ni LME (USD/lb)2 8,99 8,83 7,93 8,38 7,24 6,85 5,65 6,25 + 11 % + 34 % Ni LME (USD/t) 2 19 818 19 472 17 485 18 478 15 961 15 092 12 455 13 783 + 11 % + 34 % Ni ore CIF China 1,8% (USD/wmt)3 121,1 115,4 95,4 105,4 100,9 91,0 68,5 79,9 + 21 % + 32 % BU SABLES MINERALISES Zircon (USD/t) 4 1 780 1 655 1 338 1 496 1 300 1 310 1 355 1 333 + 24 % +12 % CP grade titanium dioxyde (USD/t) 5 820 810 753 781 780 775 798 786 + 8 % - 1 % 1 Moyenne trimestrielle des prix de marché, calcul et analyse Eramet

2 Prix LME (London Metal Exchange)

3 CNFEOL (China FerroAlloy Online), “Autres pays miniers” en S2 2020 et SMM (Shanghai Metals Market) “Philippines” au S1 2020

4 TZMI, analyse Eramet (zircon premium)

5 Analyse marché et Eramet

6 Calcul Eramet (sur la base de l’index de prix mensuel CRU pour le minerai de manganèse et les alliages de manganèse uniquement), arrondi à la décimale la plus proche Annexe 5 : indicateurs de performance des activités poursuivies

(IFRS 5) En millions d’euros1 FY 20213 FY 2020

Retraité3 Variation 2021/2020 (M€) Variation2 (%) BU Manganèse CA 2 267 1 699 568 + 33 % EBITDA 910 442 468 + 106 % ROC4 769 339 430 + 127 % FCF 490 285 205 + 72 % BU Nickel5 CA 1 046 802 244 + 30 % EBITDA 113 52 61 + 116 % ROC 37 -46 83 n.a. FCF 111 39 72 + 185 % BU Sables

Minéralisés CA 349 276 73 + 26 % EBITDA 137 91 46 + 51 % ROC 94 44 50 + 114 % FCF 108 43 65 + 151 % BU Lithium CA 0 0 0 n.a. EBITDA -5 -5 0 n.a. ROC -5 -5 0 n.a. FCF -24 -109 85 n.a. Holding, élim. CA 6 15 -9 - 60 % et autres EBITDA -103 -64 -39 n.a. ROC -112 -75 -37 n.a. FCF -159 -143 -16 n.a. Total GROUPE CA 3 668 2 792 876 + 31 % (IFRS5)3 EBITDA 1 051 516 535 + 104 % ROC 784 257 527 + 205 % FCF 526 116 410 + 353 % 1 Données arrondies au million le plus proche.

2 Données arrondies au % supérieur ou inférieur.

3 En application de la norme IFRS 5 – "Actifs non courants détenus en vue de la vente et activités abandonnées", les entités Sandouville, Erasteel et Aubert & Duval sont présentées comme des activités en cours de cession.

4 Résultat Opérationnel Courant

5 BU Nickel excluant Sandouville (activité cédée) Annexe 5 bis : indicateurs de performance des activités en cours de cession (IFRS 5) En millions d’euros1 FY 2021 FY 2020

Retraité Variation 2021/2020 (M€) Variation2 (%) Aubert & Duval CA 493 523 -30 - 6 % EBITDA -44 -90 46 n.a. ROC -57 -119 62 n.a. FCF -124 -158 34 n.a. Erasteel CA 184 136 48 + 35 % EBITDA 13 -33 46 n.a. ROC 12 -36 48 n.a. FCF -11 -21 10 n.a. Sandouville CA 154 103 51 + 50 % EBITDA -27 -31 4 n.a. ROC -27 -33 6 n.a. FCF -48 -41 -7 n.a. 1 Données arrondies au million le plus proche.

2 Données arrondies au % supérieur ou inférieur. Annexe 6 : Sensibilités de l’EBITDA Groupe Sensibilités Variation Impact EBITDA



Prix du minerai de manganèse

(CIF Chine 44%) +$1/dmtu c.€230m1 Prix des alliages de manganèse +$100/t c.€65m1 Prix du nickel (LME) +$1/lb c.€95m1 Prix du minerai de nickel (CIF Chine 1,8%) +$10/th c.€35m1 Taux de change -$/€0,1 c.€195m Prix du baril de pétrole (brent) +$10/bbl c.€(15)m1 1 Pour un taux de change $/€ de 1,18 Annexe 7 : Indicateurs de performance Performance opérationnelle des divisions (en millions d'euros) Mines et métaux Holding et Total Alliages Total Activité

poursuivies et abandonnées







Manganèse Nickel Sables Lithium éliminations des activités haute Sandouville Eliminations Minéralisés et autres poursuivies performance Exercice 2021 Chiffre d'affaires 2 267 1 046 349 - 6 3 668 677 154 4 499 EBITDA 910 113 137 (5) (103) 1 051 (32) (27) 38 1 031 Résultat opérationnel courant 769 37 94 (5) (112) 784 (45) (27) 38 751 Flux net de trésorerie généré par l'activité 728 39 129 (20) (164) 713 (84) (42) 58 644 Investissements industriels (incorporels et corporels) 244 35 21 5 7 312 46 6 364 Exercice 2020 Chiffre d'affaires 1 699 802 276 - 15 2 792 658 103 3 553 EBITDA 442 52 91 (5) (64) 516 (124) (31) 37 398 Résultat opérationnel courant 339 (46) 44 (5) (75) 257 (155) (33) 37 106 Flux net de trésorerie généré par l'activité 472 53 60 (52) (135) 398 (123) (36) 70 309 Investissements industriels (incorporels et corporels) 195 39 16 34 15 299 38 5 342 Chiffre d’affaires et investissements par zone géographique (en millions d'euros) France Europe Amérique Chine Autres Océanie Afrique Amérique Total du Nord Asie du Sud Chiffre d'affaires (destination des ventes) Exercice 2021 253 966 657 604 985 57 115 31 3 668 Exercice 2020 26 560 562 834 654 24 102 30 2 792 Investissements industriels (incorporels et corporels) Exercice 2021 9 42 2 - - 35 219 5 312 Exercice 2020 16 28 2 - - 39 180 34 299 Indicateurs de performance consolidés – Compte de résultat (en millions d'euros) Exercice Exercice 2021 2020 Chiffre d'affaires 3 668 2 792 EBITDA 1 051 516 Amortissement sur actif immobilisé (259) (250) Provisions pour risques et charges (8) (8) Résultat opérationnel courant 784 257 Dépréciations d'actifs 117 (209) Autres produits et charges opérationnels (22) (24) Résultat opérationnel 879 24 Résultat financier (111) (152) Quote-part dans les résultats des entreprises associées 121 79 Impôts sur les résultats (98) (111) Résultat net des activités poursuivies 791 (160) Résultat net des activités en cours de cession (1) (426) (516) Résultat net de la période 365 (676) - part des minoritaires 67 (1) - part du Groupe 298 (675) Résultat de base par action (en euros) 10,42 (25,46) (1) En application de la norme IFRS 5 – "Actifs non courants détenus en vue de la vente et activités abandonnées", les UGT Sandouville, Erasteel et Aubert & Duval sont présentées comme des activités en cours de cession. Indicateurs de performance consolidés – Tableau de flux de l’endettement financier net (en millions d'euros) Exercice Exercice 2021 2020 Activités opérationnelles EBITDA 1 051 516 Impact trésorerie des éléments sous l'EBITDA (258) (322) Marge brute d'autofinancement 793 194 Variation de BFR (80) 204 Flux de trésorerie net généré par l'activité (A) 713 398 Opérations d'investissement Investissements industriels (312) (299) Autres flux d'investissements 125 17 Flux net de trésorerie lié aux opérations d'investissement (B) (187) (282) Flux net de trésorerie lié aux opérations sur fonds propres 21 (15) Incidence des variations de cours des devises et autres (25) 29 Acquisition de droits d'utilisation IFRS16 (10) (8) Variation de l'endettement financier net des activités détenues en vue de la vente (1) (125) (151) (Augmentation) / Diminution de l'endettement financier net 388 (29) (Endettement financier net) d'ouverture (1 378) (1 349) (Endettement financier net) de clôture des activités continuées (936) (1 378) (Endettement financier net) des activités en cours de cession (54) Free Cash Flow (A) + (B) 526 116 (1) En application de la norme IFRS 5 – "Actifs non courants détenus en vue de la vente et activités abandonnées", les UGT Sandouville, Erasteel et Aubert & Duval sont présentées comme des activités en cours de cession. Indicateurs de performance consolidés – Bilan (en millions d'euros) 31 décembre 31 décembre 2021 2020 Retraité (2) Actif immobilisé 3 083 3 003 Stocks 577 906 Clients 375 348 Fournisseurs (403) (541) BFR simplifié 549 713 Autres éléments de BFR (233) (238) BFR total 316 475 Instruments financiers dérivés - 7 Actifs détenus en vue de la vente (1) 651 - TOTAL ACTIF 4 050 3 485 (en millions d'euros) 31 décembre 31 décembre 2021 2020 Retraité (2) Capitaux propres - part du Groupe 1 012 725 Minoritaires 323 233 Capitaux propres 1 335 958 Trésorerie et équivalents de trésorerie et autres actifs financiers courants (1 176) (1 811) Emprunts 2 112 3 189 Endettement financier net 936 1 378 Ratio endettement financier net / capitaux propres (gearing) 70% 144% Provisions et engagements liés au personnel 899 936 Impôts différés nets 184 213 Instruments financiers dérivés 11 - Passifs associés aux actifs détenus en vue de la vente (1) 685 - TOTAL PASSIF 4 050 3 485 (1) Conformément à IFRS 5 – Actifs non courants détenus en vue de la vente et activités abandonnées, les actifs et les passifs des UGTs Aubert et Duval, Erasteel et Eramet Sandouville sont présentés dans le bilan consolidé au 31 décembre 2021 comme des "actifs détenus en vue de la vente". Impacts de l’application de la norme IAS 8 (en millions d'euros) 31 décembre 31 décembre Correction 2020 publié 2020 retraité IAS8 Impôts différés actifs 2 8 6 Actifs non courants 3 006 3 012 6 - Actifs financiers courants 395 350 (45) Actifs courants 3 476 3 431 (45) TOTAL ACTIF 6 482 6 443 (39) (en millions d'euros) 31 décembre 31 décembre Correction 2020 publié 2020 retraité IAS8 Autres réserves 508 469 (39) Capitaux propres 997 958 (39) TOTAL PASSIF 6 482 6 443 (39) Annexe 8 : Glossaire financier Indicateurs de performance consolidés Les indicateurs de performance consolidés utilisés pour la communication financière des résultats et de la performance économique du Groupe et présentés dans ce document sont des données retraitées issues du Reporting du Groupe et suivies par le Comex. Chiffre d‘affaires à périmètre et change constants Le chiffre d’affaires à périmètre et change constants correspond au chiffre d’affaires corrigé de l’effet des changements de périmètre et de variation de taux de change d’un exercice à l’autre. L’effet périmètre se calcule : pour les sociétés acquises au cours de l’exercice, en éliminant le chiffre d’affaires sur la période en cours et pour les sociétés acquises au cours de la période précédente, en intégrant, sur la période précédente, le chiffre d’affaires en année pleine ; pour les sociétés cédées, en éliminant le chiffre d’affaires sur la période considérée et sur la période comparable antérieure. L’effet de change se calcule en appliquant au chiffre d’affaires de l’exercice considéré les taux de change de l’exercice précédent. EBITDA (« Earnings before interest, taxes, depreciation and amortisation”) Résultat avant charges et produits financiers et autres charges et produits opérationnels, impôts sur les résultats, provision pour risques et charges et amortissements et dépréciations des immobilisations corporelles et incorporelles. Cash-cost FOB du minerai de manganèse Le cash-cost FOB (« Free On Board ») du minerai de manganèse est défini comme l’ensemble des coûts de production et de structure (R&D y compris la géologie d’exploration, frais administratifs, frais sur vente, frais de transport terrestres) qui couvrent toutes les étapes de l’extraction du minerai jusqu’à son acheminement au port d’embarquement et à son chargement et qui impactent l’EBITDA dans les comptes sociaux de cette société, rapporté au tonnage vendu pour une période donnée. Ce cash cost n’inclut ni les coûts du transport maritime, ni les coûts de marketing. Il intègre en revanche les taxes et redevances minières dont bénéficie l’Etat gabonais. Cash-cost de la SLN Le cash-cost de la SLN est défini comme l’ensemble des coûts de production et de structure (R&D y compris la géologie d’exploration, frais administratifs, frais logistiques et commerciaux), net des crédits des sous-produits (dont exports de minerai de nickel) et prestations locales, qui couvrent toutes les étapes d’élaboration industrielle du produit fini jusqu’à la livraison au client final et qui impactent l’EBITDA dans les comptes sociaux de cette société, rapporté au tonnage vendu. Break-even cost de la SLN Le break-even cost de la SLN est défini comme le cash cost de la SLN tel que défini ci-dessus, auquel s’ajoutent les investissements (investissements réalisés rapportés au tonnage de l’année pour les comptes annuels ; investissements prévisionnels et tonnage prévisionnels en cours d’année), les produits et charges non courantes et les frais financiers (comptabilisés dans les comptes sociaux de la SLN). 1 Hors Aubert & Duval, Sandouville et Erasteel, qui, en application de la norme IFRS 5 – "Actifs non courants détenus en vue de la vente et activités abandonnées", sont présentées comme des activités en cours de cession sur 2021 et 2020. Cf. tableaux de passage en Annexe 1

2 L’opération est soumise à l’obtention de l’avis des instances représentatives du personnel et aux autorisations règlementaires nécessaires

3 Ratio Endettement Net / EBITDA

4 Activités cédées ou en cours de cession incluses

5 Sous réserve de l’obtention des autorisations administratives

6 Sur la base d’un taux de change à 1,18$/€ 7 Les procédures d’audit sur les comptes consolidés 2021 ont été effectuées. Le rapport de certification sera émis à l’issue du Conseil d’Administration du 10 mars 2022 qui arrêtera les projets de résolution

8 TF2 = nombre d’accidents avec et sans arrêt pour 1 million d’heures travaillées (employés et sous-traitants)

9 Cf. Glossaire financier en Annexe 8

10 Réduction de la dette nette de 388 M€, avant application de la norme IFRS 5

11 Estimations Eramet sur la base des données de production World Steel Association

12 Source : CNFEOL (China FerroAlloy Online)

13 Moyenne des prix de marché, calcul et analyse Eramet ; minerai de manganèse : CRU CIF Chine 44% spot price ; alliages de manganèse : CRU Western Europe spot price

14 Cf. Glossaire financier en Annexe 8. Cash cost calculé hors coût du transport maritime et coûts marketing (280 M€ en 2021 vs 151 M€ en 2020, correspondant principalement au coût du transport maritime)

15 Société SLN, ENI et autres

16 Mth : millions de tonnes humides ; kth : milliers de tonnes humides

17 Estimations Eramet

18 Nickel Pig Iron (“NPI”), fonte de nickel

19 LME : London Metal Exchange ; SHFE : Shanghai Futures Exchange

20 Y compris les stocks chez les producteurs

21 Source : CNFEOL (China FerroAlloy Online)

22 Cf. Glossaire financier en Annexe 8

23 Source Zircon premium : analyse Eramet

24 Laitier de titane, ilménite, leucoxène et rutile

25 Environ 90 % des débouchés des produits titanifères

26 Source : Fastmarkets – Prix Carbonate de Lithium Qualité Batterie CIF Asie

27 LCE : Lithium Carbonate Equivalent

28 Y compris les royalties et coûts de logistiques

29 Consensus de prix LT CIF de 12 900 $/t LCE

30 Opération soumise à l’obtention de l’avis des instances représentatives du personnel et aux autorisations règlementaires nécessaires.

31 Société Aubert & Duval et autres, hors EHA

32 Ce plan comprend également la prolongation du dispositif d’Activité Partielle de Longue Durée (« APLD ») jusqu’à fin 2022

33 Hors Aubert & Duval, Sandouville, et Erasteel, qui, en application de la norme IFRS 5 – "Actifs non courants détenus en vue de la vente et activités abandonnées", sont présentées comme des activités en cours de cession sur 2021 et 2020. Cf. tableaux de passage en Annexe 1

34 Sous réserve de l’obtention des autorisations administratives Pièce jointe Eramet CP FY2021 FR VF

Réagir à cet article Modifier la valeur Réagir le premier RAPIDE Votre image est trops volumineuse. Max 1Mo X Opinion : - Haussier Baissier Objectif : Stop : Publier Je déclare être actionnaire de la société concernée Votre réponse a été ajoutée Une erreur est survenue Toute l'actualité sur ERAMET 18:49 ERAMET : Chiffres clés 2012 -2021 PU 18:49 ERAMET : Données boursières et dividendes 1995-2021 PU 18:48 ERAMET : résultat net pdg de 298 ME sur l'année CF 18:34 Eramet a doublé son EBITDA en 2021 RE 18:34 Eramet-il est confirmé que l'impact financier de la fraude décou… RE 18:34 Eramet-cet impact financier de la fraude n'intègre pas les évent… RE 18:34 Eramet-free cash-flow de 526 millions d'euros en 2021 au nouveau… RE 18:34 Eramet prévoit un ebitda d'environ 1,2 milliard d'euros en 2022… RE 18:34 Eramet-proposition de dividende de 2,5 euros par action… RE 18:34 Eramet-réduction de l’endettement net de 388 millions d'euros… RE Recommandations des analystes sur ERAMET 15/02 ERAMET : Oddo relève son objectif de cours sur le titre CF 20/01 ERAMET : Oddo BHF relève son opinion CF 20/01 AVIS D'ANALYSTES DU JOUR : Bouygues, Danone, LVMH, FDJ, Eramet, Nestlé, Richemont, Thulé....

Données financières EUR USD CA 2021 4 366 M 4 951 M - Résultat net 2021 317 M 359 M - Dette nette 2021 1 134 M 1 286 M - PER 2021 9,76x Rendement 2021 1,04% Capitalisation 3 144 M 3 565 M - VE / CA 2021 0,98x VE / CA 2022 0,85x Nbr Employés 13 000 Flottant 30,2% Graphique ERAMET Durée : Auto. 2 mois 3 mois 6 mois 9 mois 1 an 2 ans 5 ans 10 ans Max. Période : Jour Semaine Tendances analyse technique ERAMET Court Terme Moyen Terme Long Terme Tendances Haussière Haussière Haussière Evolution du Compte de Résultat Merci d'autoriser JavaScript dans les préférences de votre navigateur pour utiliser les graphiques dynamiques. Consensus Vente Achat Recommandation moyenne ACHETER Nombre d'Analystes 5 Dernier Cours de Cloture 109,60 € Objectif de cours Moyen 118,20 € Ecart / Objectif Moyen 7,85% Révisions de BNA Merci d'autoriser JavaScript dans les préférences de votre navigateur pour utiliser les graphiques dynamiques. Dirigeants et Administrateurs Christel Bories Chairman & Chief Executive Officer Thomas Devedjian Deputy Chief Executive Officer-Finance & Digital Manoelle Lepoutre Independent Director Claude Tendil Independent Director Miriam Maes Independent Director Secteur et Concurrence Var. 1janv Capi. (M$) ERAMET 52.33% 3 565 BHP GROUP LIMITED 15.20% 174 836 RIO TINTO PLC 16.33% 128 322 GLENCORE PLC 12.60% 75 121 ANGLO AMERICAN PLC 18.58% 59 005 GRUPO MÉXICO, S.A.B. DE C.V. 10.59% 37 875