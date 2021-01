Eramet : L'Autorité de la Concurrence et du Marché du Royaume Uni formule des objections au processus de cession de l'usine norvégienne de TiZir

Paris, le 4 Janvier 2021, 8h45

COMMUNIQUE DE PRESSE

L’Autorité de la Concurrence et du Marché du Royaume Uni formule des objections au processus de cession de l’usine norvégienne de TiZir

Eramet et Tronox Holdings plc (« Tronox ») ont signé un accord le 14 mai 2020 pour la cession de 100% des actions de TTI (TiZir Titanium & Iron AS, "TTI"), l'usine norvégienne de TiZir, à Tronox. Comme annoncé au marché, la conclusion de cette transaction était soumise à certaines autorisations réglementaires.

A date, les autorisations règlementaires en matière de concurrence et de concentration de marché, au Royaume-Uni et aux Etats-Unis, sont toujours en cours. Eramet a appris aujourd’hui que l’Autorité de de la Concurrence et du Marché du Royaume Uni (« CMA ») a décidé de soumettre le projet d'acquisition par Tronox à une enquête de Phase 2 en l'absence d'une offre de mesures correctives satisfaisantes de la part de Tronox dans les prochains jours.

En conséquence le processus de levée des conditions requises par le CMA se poursuivra en 2021.

Eramet tiendra le marché informé de l’avancement de l’opération.

Calendrier

16/02/2021 : Publication des résultats annuels 2020

26/04/2021 : Publication du chiffre d’affaires du 1er trimestre 2021





À PROPOS D’ERAMET

Eramet, groupe minier et métallurgique mondial, est un acteur clé de l’extraction et de la valorisation de métaux (manganèse, nickel, sables minéralisés) et de l’élaboration et la transformation d’alliages à forte valeur ajoutée (aciers rapides, aciers à hautes performances, superalliages, alliages d’aluminium ou de titane).

Le groupe accompagne la transition énergétique en développant des activités à fort potentiel de croissance, telles que l’extraction et le raffinage du lithium, et le recyclage.

Eramet se positionne comme le partenaire privilégié de ses clients des secteurs de la sidérurgie, l’aciérie inox, l’aéronautique, l’industrie des pigments, l’énergie, et les nouvelles générations de batteries.

En s’appuyant sur l’excellence opérationnelle, la qualité de ses investissements et le savoir-faire de ses collaborateurs, le groupe déploie un modèle industriel, managérial et sociétal vertueux et créateur de valeur. Entreprise citoyenne et contributive, Eramet œuvre pour une industrie durable et responsable.

Eramet compte près de 13 000 collaborateurs dans une vingtaine de pays et a réalisé en 2019 un chiffre d’affaires d’environ 4 milliards d’euros.

Pour plus d’information, rendez-vous sur www.eramet.com



À PROPOS DE TRONOX

Tronox Holdings plc est l’un des leaders mondiaux de produits hauts de gamme à base de titane, notamment des pigments, des dioxydes de titane de spécialité et des dérivés chimiques de haute pureté, ainsi que du zircon. Tronox exploite des mines de sables titanifères et des installations de valorisation qui produisent des matières premières de qualité supérieure pour l’industrie du titane, de la fonte brute et d’autres minéraux. Avec plus de 7 000 employés sur six continents, une grande diversité, un modèle d’intégration verticale sans égal et une remarquable expertise technique et opérationnelle de la chaine de valeur, Tronox se positionne comme le producteur de dioxyde de titane de référence dans le monde.

Pour plus d’informations sur la manière dont les produits de Tronox rendent les peintures, les plastiques, les papiers et les autres produits de la vie quotidienne plus éclatants et plus durables, rendez-vous sur Tronox.com .

