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Eramet : Le résultat net part du groupe accuse une perte de 675 mlns en 2020

16/02/2021 | 18:30
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16 février (Reuters) - Eramet SA :

* IL SERA PROPOSÉ À LAG DU 28 MAI 2021 DE NE PAS VERSER DE DIVIDENDE AU TITRE DE LEXERCICE 2020

* EBITDA EN 2020 À EUR 398 MLNS CONTRE EUR 630 MLNS IL Y A UN AN

* LE RÉSULTAT NET PART DU GROUPE EN 2020 ACCUSE UNE PERTE DE EUR 675 MLNS CONTRE UNE PERTE DE EUR 184 MLNS IL Y A UN AN

* CHIFFRE D'AFFAIRES EN 2020 À EUR 3,55 MDS CONTRE EUR 3,67 MDS IL Y A UN AN

* ENDETTEMENT NET AU 31 DÉCEMBRE 2020 DE EUR 1,33 MILLIARD, STABLE PAR RAPPORT À FIN 2019

* LEBITDA PRÉVISIONNEL EST ATTENDU DE LORDRE DE EUR 600 MLNS EN 2021, AVEC UNE SAISONNALITÉ SIGNIFICATIVEMENT PLUS FAVORABLEAU S2

* PERSPECTIVES 2021: ACCROISSEMENT DE LA PRODUCTION À 7 MT DE MINERAI DE MANGANÈSE DÈS 2021, GRÂCE À LOUVERTURE DUNOUVEAU PLATEAU MINIER AU GABON FIN 2020 (PLUS DE +20 % VERSUS 2020)

* EN 2021, LES INVESTISSEMENTS DU GROUPE POURRAIENT SÉLEVER À ENVIRON EUR 300 MLNS DE CAPEX COURANTS ET À ENVIRONEUR 200 MLNS DE CAPEX DE CROISSANCE

* AUBERT & DUVAL: PROJET DE PLAN D'ADAPTATION DE LORGANISATION ET DE L'EMPLOI EN COURS DE NÉGOCIATION

* AUBERT & DUVAL: LE PLAN VISE DES SUPPRESSIONS DE POSTES PAR LE BIAIS DUN PLAN DE DÉPARTS VOLONTAIRES

* AUBERT & DUVAL: CONCERNANT UNE ÉVENTUELLE CESSION, LE GROUPE ÉTUDIE LES MEILLEURES SOLUTIONS POUR FAIRE ÉMERGER UNE OFFRE SATISFAISANTE ET ASSURER LAVENIR DE CETTE ACTIVITÉ STRATÉGIQUE DE LA FILIÈRE AÉRONAUTIQUE Texte original sur Eikon Pour plus de détails, cliquez sur (Rédaction de Gdansk)


© Reuters 2021
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Données financières
CA 2020 3 532 M 4 278 M -
Résultat net 2020 -413 M -500 M -
Dette nette 2020 1 390 M 1 684 M -
PER 2020 -3,30x
Rendement 2020 -
Capitalisation 1 350 M 1 639 M -
VE / CA 2020 0,78x
VE / CA 2021 0,71x
Nbr Employés 13 000
Flottant 30,5%
Graphique ERAMET
Durée : Période :
Eramet : Graphique analyse technique Eramet | Zone bourse
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TendancesHaussièreHaussièreHaussière
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Consensus
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Nombre d'Analystes 6
Objectif de cours Moyen 46,62 €
Dernier Cours de Cloture 51,04 €
Ecart / Objectif Haut 33,2%
Ecart / Objectif Moyen -8,67%
Ecart / Objectif Bas -47,1%
Révisions de BNA
Dirigeants et Administrateurs
Nom Titre
Christel Bories Chairman & Chief Executive Officer
Thomas Devedjian Chief Financial Officer
Manoelle Lepoutre Independent Director
Claude Tendil Independent Director
Miriam Maes Independent Director
Secteur et Concurrence
Var. 1janvCapitalisation (M$)
ERAMET18.92%1 639
BHP GROUP10.77%170 399
RIO TINTO PLC13.09%141 775
ANGLO AMERICAN PLC15.20%52 961
GRUPO MÉXICO, S.A.B. DE C.V.6.32%34 891
POLYMETAL INTERNATIONAL PLC-2.91%10 734
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