Eramet : Le résultat net part du groupe accuse une perte de 675 mlns en 2020

16 février (Reuters) - Eramet SA :
* IL SERA PROPOSÉ À LAG DU 28 MAI 2021 DE NE PAS VERSER DE
DIVIDENDE AU TITRE DE LEXERCICE 2020
* EBITDA EN 2020 À EUR 398 MLNS CONTRE EUR 630 MLNS IL Y A
UN AN
* LE RÉSULTAT NET PART DU GROUPE EN 2020 ACCUSE UNE PERTE DE
EUR
675 MLNS CONTRE UNE PERTE DE EUR 184 MLNS IL Y A UN AN
* CHIFFRE D'AFFAIRES EN 2020 À EUR 3,55 MDS CONTRE EUR 3,67
MDS IL
Y A UN AN
* ENDETTEMENT NET AU 31 DÉCEMBRE 2020 DE EUR 1,33 MILLIARD,
STABLE
PAR RAPPORT À FIN 2019
* LEBITDA PRÉVISIONNEL EST ATTENDU DE LORDRE DE EUR 600
MLNS EN
2021, AVEC UNE SAISONNALITÉ SIGNIFICATIVEMENT PLUS FAVORABLEAU
S2
* PERSPECTIVES 2021: ACCROISSEMENT DE LA PRODUCTION À 7 MT
DE
MINERAI DE MANGANÈSE DÈS 2021, GRÂCE À LOUVERTURE DUNOUVEAU
PLATEAU MINIER AU GABON FIN 2020 (PLUS DE +20 % VERSUS 2020)
* EN 2021, LES INVESTISSEMENTS DU GROUPE POURRAIENT SÉLEVER
À
ENVIRON EUR 300 MLNS DE CAPEX COURANTS ET À ENVIRONEUR 200 MLNS
DE CAPEX DE CROISSANCE
* AUBERT & DUVAL: PROJET DE PLAN D'ADAPTATION DE
LORGANISATION ET
DE L'EMPLOI EN COURS DE NÉGOCIATION
* AUBERT & DUVAL: LE PLAN VISE DES SUPPRESSIONS DE POSTES
PAR LE
BIAIS DUN PLAN DE DÉPARTS VOLONTAIRES
* AUBERT & DUVAL: CONCERNANT UNE ÉVENTUELLE CESSION, LE
GROUPE
ÉTUDIE LES MEILLEURES SOLUTIONS POUR FAIRE ÉMERGER UNE OFFRE
SATISFAISANTE ET ASSURER LAVENIR DE CETTE ACTIVITÉ STRATÉGIQUE
DE LA FILIÈRE AÉRONAUTIQUE
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(Rédaction de Gdansk)