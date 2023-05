Eramet : Mise a disposition des documents pour l'Assemblée Générale Ordinaire du 23 mai 2023

Paris, le 2 mai 2023, 17h45

COMMUNIQUE DE PRESSE

Eramet : Mise à disposition des documents pour l’Assemblée Générale Ordinaire du 23 mai 2023

Les actionnaires de la société sont invités à participer à l’Assemblée Générale Ordinaire d’Eramet qui se tiendra le :

Mardi 23 mai 2023 à 10h00, au siège social d’Eramet, 10 boulevard de Grenelle 75015 Paris.

Les modalités détaillées de participation figurent notamment dans la brochure de convocation et seront précisées dans l’avis de convocation.

L’avis de réunion comportant l’ordre du jour et les projets de résolutions a été publié au BALO le 17 avril 2023 et l’avis de convocation sera publié au BALO le 5 mai 2023.

Les actionnaires nominatifs recevront directement leur convocation.

Les actionnaires pourront demander l’envoi des documents préparatoires à cette Assemblée prévus par l’article R.225‐83 du code de commerce en adressant une demande dans les conditions prévues par la réglementation en vigueur. Tout actionnaire peut également en prendre connaissance au siège de la société pendant un délai de 15 jours précédant la date de l’Assemblée.

Les documents et renseignements relatifs à cette Assemblée sont tenus à la disposition des actionnaires sur le site internet www.eramet.com conformément aux dispositions réglementaires applicables.

L’Assemblée Générale Ordinaire sera retransmise en direct par webcast et en différé, accessible sur le site internet du Groupe à l’adresse suivante : Assemblée Générale des actionnaires 2023 | Eramet

Calendrier

23.05.2023 : Assemblée Générale des actionnaires

26.07.2023 : Publication des résultats semestriels 2023

26.10.2023 : Publication du chiffre d’affaires Groupe du 3ème trimestre 2023

À PROPOS D’ERAMET

Eramet transforme les ressources minérales de la Terre pour apporter des solutions durables et responsables à la croissance de l’industrie et aux défis de la transition énergétique.

Ses collaborateurs s’y engagent par leur démarche citoyenne et contributive dans l’ensemble des pays où le groupe minier et métallurgique est présent.

Manganèse, nickel, sables minéralisés, lithium et cobalt : Eramet valorise et développe les métaux indispensables à la construction d’un monde plus durable.

Partenaire privilégié de ses clients industriels, le Groupe contribue à rendre les infrastructures et les constructions robustes et résistantes, les moyens de mobilité plus performants, les outils de santé plus sûrs, les appareils de télécommunications plus efficaces.

Pleinement engagé dans l’ère des métaux, Eramet ambitionne de devenir une référence de la transformation responsable des ressources minérales de la Terre, pour le bien vivre ensemble.

www. eramet .com

