Eramet : Résultats de l’offre de rachat sur les obligations à échéance février 2024

Eramet (la « Société ») annonce aujourd’hui les résultats de son offre de rachat en numéraire lancée le 9 mai 2023 (l’« Offre de Rachat ») portant sur son emprunt obligataire d’un montant de 500 millions d’euros, venant à échéance en février 2024 (ISIN : FR0013284643), émis le 28 septembre 2017 et admis aux négociations sur le marché réglementé d'Euronext à Paris, dont le montant nominal en circulation, avant le lancement de l’Offre de Rachat, était de 429,7 millions d’euros (les « Obligations Existantes »).

Le montant nominal total des Obligations Existantes valablement apportées à l’Offre de Rachat et acceptées par la Société s’élève à 143,3 millions d’euros. Les Obligations Existantes rachetées par la Société dans le cadre de l’Offre de Rachat seront annulées par la Société et le montant nominal total des Obligations Existantes restant en circulation à compter du règlement de l’Offre de Rachat, prévu le 23 mai 2023, sera de 286,4 millions euros.

L’objectif de cette Offre de Rachat, de même que la première émission obligataire liée au développement durable (sustainability-linked bonds) de la Société annoncée le 11 mai 20231, est notamment, de gérer proactivement le profil de dette de la Société et d’étendre sa maturité moyenne.

Calendrier

23.05.2023 : Assemblée Générale des actionnaires

26.07.2023 : Publication des résultats semestriels 2023

26.10.2023 : Publication du chiffre d’affaires Groupe du 3ème trimestre 2023

1 Veuillez-vous référer au communiqué de presse en date du 11 mai 2023 : https://www.eramet.com/sites/default/files/2023-05/Eramet%20-%20CP%20Bond%20Pricing_051123.pdf

