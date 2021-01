Eramet : Sisprobe remporte le challenge Open Innovation 2020 d'Eramet

Partager

Actualité du 28 janvier 2021

Pour cette deuxième édition de son challenge Open Innovation, Eramet a sélectionné un nouveau thème : le suivi en temps réel, applicable à n'importe quelle activité ou domaine du Groupe. La motivation derrière cette initiative du Groupe : son désir de faire grandir son réseau de partenaires de façon à découvrir et à inclure plus de start-ups et de PME innovantes.

Sisprobe, le gagnant de 2020, est une entreprise de services internationale basée à Grenoble, spécialisée dans la sismologie. Leur solution ? Une nouvelle façon de suivre la structure et la stabilité des verses à résidus d'Eramet, que ce soit à la SLN en Nouvelle-Calédonie ou à Comilog au Gabon, en utilisant le bruit sismique ambiant, c'est-à-dire les vibrations de la terre.

'Le Real-Time Monitoring Challenge est le fruit d'un partenariat avec l'EIT RawMaterials. C'est un franc succès, qui a permis de faire ressortir beaucoup d'excellentes propositions. Le projet de Sisprobe, sur lequel le choix de la communauté Innovation d'Eramet s'est porté, est en phase avec les thèmes actuels autour de la mine responsable, et répond à une problématique majeure : la stabilité des résidus. La mise en place d'un tel challenge nous a également montré que l'innovation peut être une contribution majeure à la mine responsable', a déclaré Marie-Axelle Gautier, Directrice des Affaires Publiques d'Eramet et membre du comité de l'EIT RawMaterials.

Le challenge a été lancé en ligne en juillet 2020, et 42 projets ont été soumis jusqu'en septembre. Après une pré-sélection, 20 projets ont été évalués par un jury composé d'experts d'Eramet et de l'EIT RawMaterials. Trois finalistes ont ensuite été sélectionnés, et ont reçu des conseils et un coaching sur-mesure de la part d'une équipe de mentors Eramet avant la finale le 21 janvier.

'Sisprobe est très heureuse et honorée de recevoir le premier prix de ce challenge. Nous apprécions énormément le soutien enthousiaste que nous avons reçu de nos mentors Eramet et nous avons hâte de pouvoir nous lancer dans ces projets si intéressants et stimulants dont nous avons discuté durant la préparation pour le challenge. Notre entreprise a été créée à la suite d'un Booster Award de l'EIT RawMaterials que nous avons remporté en 2017, et nous avons hâte de renouveler ce succès à travers notre partenariat avec Eramet', conclut Nick Arndt, Président de Sisprobe.