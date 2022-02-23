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Eramet a doublé son EBITDA en 2021

23/02/2022 | 18:34
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PARIS, 23 février (Reuters) -

* ERAMET-RÉSULTAT NET PART DU GROUPE DE 298 MILLIONS D'EUROS À PÉRIMÈTRE CONSTANT EN 2021

* ERAMET-EBITDA MULTIPLIÉ PAR 2 À 1,051 MILLIARD D'EUROS EN 2021 AU NOUVEAU PÉRIMÈTRE

* ERAMET-RÉDUCTION DE LENDETTEMENT NET DE 388 MILLIONS D'EUROS

* ERAMET-PROPOSITION DE DIVIDENDE DE 2,5 EUROS PAR ACTION

* ERAMET PRÉVOIT UN EBITDA D'ENVIRON 1,2 MILLIARD D'EUROS EN 2022

* ERAMET-FREE CASH-FLOW DE 526 MILLIONS D'EUROS EN 2021 AU NOUVEAU PÉRIMÈTRE

* ERAMET-IL EST CONFIRMÉ QUE L'IMPACT FINANCIER DE LA FRAUDE DÉCOUVERTE FIN 2021 EST CIRCONSCRIT À 45 MILLIONS D'EUROS

* ERAMET-CET IMPACT FINANCIER DE LA FRAUDE N'INTÈGRE PAS LES ÉVENTUELS REMBOURSEMENTS FUTURS DE LA PART DES ASSURANCES, LES ACTIONS LÉGALES EN COURS ET DÉVENTUELS RECOUVREMENTS (Rédaction de Paris)


© Reuters 2022
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Résultat net 2021 317 M 359 M -
Dette nette 2021 1 134 M 1 286 M -
PER 2021 9,76x
Rendement 2021 1,04%
Capitalisation 3 144 M 3 565 M -
VE / CA 2021 0,98x
VE / CA 2022 0,85x
Nbr Employés 13 000
Flottant 30,2%
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Claude Tendil Independent Director
Miriam Maes Independent Director
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ANGLO AMERICAN PLC18.58%59 005
GRUPO MÉXICO, S.A.B. DE C.V.10.59%37 875