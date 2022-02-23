Eramet a doublé son EBITDA en 2021

PARIS, 23 février (Reuters) -
* ERAMET-RÉSULTAT NET PART DU GROUPE DE 298 MILLIONS D'EUROS
À
PÉRIMÈTRE CONSTANT EN 2021
* ERAMET-EBITDA MULTIPLIÉ PAR 2 À 1,051 MILLIARD D'EUROS EN
2021
AU NOUVEAU PÉRIMÈTRE
* ERAMET-RÉDUCTION DE LENDETTEMENT NET DE 388 MILLIONS
D'EUROS
* ERAMET-PROPOSITION DE DIVIDENDE DE 2,5 EUROS PAR ACTION
* ERAMET PRÉVOIT UN EBITDA D'ENVIRON 1,2 MILLIARD D'EUROS EN
2022
* ERAMET-FREE CASH-FLOW DE 526 MILLIONS D'EUROS EN 2021 AU
NOUVEAU
PÉRIMÈTRE
* ERAMET-IL EST CONFIRMÉ QUE L'IMPACT FINANCIER DE LA FRAUDE
DÉCOUVERTE FIN 2021 EST CIRCONSCRIT À 45 MILLIONS D'EUROS
* ERAMET-CET IMPACT FINANCIER DE LA FRAUDE N'INTÈGRE PAS LES
ÉVENTUELS REMBOURSEMENTS FUTURS DE LA PART DES ASSURANCES, LES
ACTIONS LÉGALES EN COURS ET DÉVENTUELS RECOUVREMENTS
(Rédaction de Paris)