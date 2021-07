Eramet a reçu une offre pour l'usine de Sandouville de la part de Sibanye-Stillwater

PARIS (Agefi-Dow Jones)--Le groupe minier et métallurgique Eramet a annoncé vendredi avoir reçu de la part du groupe spécialisé dans les métaux précieux Sibanye-Stillwater une promesse unilatérale d'achat pour sa filiale Eramet Sandouville.

"Le produit net de cession, payable à la date de réalisation de l'opération, s'élèverait à environ 65 millions d'euros, sous réserve des ajustements de closing", a indiqué Eramet dans un communiqué.

"Le projet de cession du site de Sandouville à Sibanye-Stillwater sera soumis aux instances représentatives du personnel dans le cadre du processus d'information-consultation habituel pour ce type de transactions, à la suite duquel Eramet pourrait exercer son option de vente. L'opération serait alors sujette à d'ultimes conditions suspensives notamment relatives à l'obtention d'autorisations réglementaires", a expliqué Eramet.

En cas de succès de la transaction, Sibanye-Stillwater, groupe coté à Johannesburg et New York, "envisage de poursuivre le plan de redressement du site de Sandouville et de lancer un programme d'investissement pour diversifier ses activités", a ajouté Eramet.

Le site de Sandouville emploie environ 190 personnes et est spécialisé dans la fabrication de sels de nickel à haute valeur ajoutée et de métal de haute pureté destinés à des applications spécifiques dans la galvanoplastie et dans la conception de super-alliages, de catalyseurs et de composants électroniques, a rappelé Eramet.

Eramet Sandouville a dégagé au premier semestre 2021 un chiffre d'affaires de 77 millions d'euros pour une perte brute d'exploitation de 14 millions d'euros.

