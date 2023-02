Eramet accélérera ses investissements en 2023 après une année record

PARIS (Agefi-Dow Jones)--Le groupe minier Eramet a indiqué mercredi s'attendre à une baisse de son excédent brut d'exploitation (Ebitda) en 2023 après que cet indicateur a atteint un niveau record en 2022, porté par la hausse des prix des métaux et une progression des volumes.

Compte tenu de la baisse des cours des métaux au second semestre et du maintien de prix de l'énergie à des niveaux élevés, le groupe prévoit un Ebitda ajusté de 1,2 milliard d'euros en 2023, contre 1,9 milliard d'euros sur l'ensemble de l'exercice écoulé.

Eramet a par ailleurs indiqué avoir reçu une offre unilatérale d'achat de la part du fonds Syntagma Capital pour sa filiale Erasteel spécialisée dans les aciers rapides. Le montant de l'offre n'a pas été communiqué.

Avec la cession d'Erasteel et celle prévue d'ici à la fin mars d'Aubert & Duval, une autre filiale, Eramet achève son recentrage stratégique, a indiqué la directrice générale du groupe, Christel Bories, lors d'une conférence téléphonique.

"Eramet dispose désormais d'actifs opérationnels solides et de moyens financiers permettant de développer ses projets ambitieux et prometteurs dans le lithium, en Argentine et en France, dans le nickel-cobalt en Indonésie et dans le recyclage de batteries en France", a-t-elle souligné.

Le groupe prévoit d'investir 600 millions d'euros dans ses actifs miniers en 2023, dont la moitié seront des investissements "de croissance", après avoir déjà investi 436 millions d'euros en 2022. Il vise en outre de nouveaux "records miniers" sur ses deux principaux sites, la mine de nickel de Weda Bay en Indonésie et sa mine de manganèse au Gabon.

Bénéfice net en hausse de 150%

Le groupe a fait ces annonces après avoir enregistré des résultats financiers en très forte hausse en 2022.

Pour l'ensemble de l'année dernière, l'excédent brut d'exploitation (Ebitda) d'Eramet s'est établi à 1,9 milliard d'euros, contre 1,2 milliard l'année précédente, soit une hausse de 58%.

Le chiffre d'affaires d'Eramet a atteint 5,01 milliards d'euros, en hausse 37% en données publiées et de 25% à taux de change constants. "Cette croissance a été tirée par un environnement de prix et de change très favorable principalement au premier semestre, ainsi que par les très bonnes performances opérationnelles de l'activité minerai de manganèse (+13% de volumes vendus)", a souligné Eramet.

Le résultat net part du groupe de l'exercice 2022 s'est établi à 740 millions d'euros, contre 298 millions d'euros un an plus tôt.

Selon le consensus réalisé par FactSet, les analystes tablaient en moyenne sur un résultat net de 855 millions d'euros et sur un Ebitda ajusté de 1,5 milliard d'euros.

La dette nette du groupe a été ramenée à 344 millions d'euros au 31 décembre 2022, contre 936 millions d'euros un an plus tôt, grâce notamment à une génération de trésorerie disponible de 824 millions d'euros sur l'année écoulée.

Le conseil d'administration proposera à l'assemblée générale le versement d'un dividende de 3,5 euros par action au titre de l'exercice écoulé, soit une hausse de 40% par rapport à l'exercice précédent.

