Eramet : acteur majeur du recyclage des batteries en Europe ?

La Commission Européenne a annoncé la révision de la Directive 2006/66/CE. Cela ne vous dit rien ? Et si on vous dit 'recyclage des batteries au lithium' ? Focus sur un sujet-clé de la stratégie du Groupe.

Actualité du 10 décembre 2020

Après avoir annoncé au printemps dernier la révision de la Directive 2006/66/EC, la Commission Européenne vient de publier sa proposition d'un nouveau texte, qu'elle va maintenant présenter au Parlement et au Conseil européen. Quel rapport avec Eramet ? Cette directive vise notamment à définir le cadre légal permettant le recyclage en Europe des batteries li-ion, que l'on trouve par exemple dans les véhicules électriques. Un sujet important pour le Groupe, qui se positionne à la fois comme potentiel fournisseur de métaux (lithium, cobalt, nickel) de qualité batterie et comme acteur de la chaîne du recyclage en Europe.

En 2017, une nouvelle dynamique est impulsée : Eramet intègre la transition énergétique dans sa vision d'entreprise et identifie les marchés du lithium, du nickel et du cobalt pour batteries comme des marchés porteurs et cohérents avec son portefeuille d'actifs.

Le Groupe se positionne à deux endroits stratégiques de la chaîne de valeur : l'approvisionnement à partir de gisements primaires (activités minières) et le recyclage des batteries Li-ion en aval pour valoriser les métaux contenus dans les filières de fabrication de batteries neuves.

C'est pourquoi Eramet a d'ores et déjà sécurisé un des gisements de lithium les plus prometteurs au monde à Centenario-Ratones en Argentine. Concernant le recyclage, le Groupe s'est associé à Suez et BASF pour créer le projet collaboratif ReLieVe ('Recycling of Li-ion batteries for electric Vehicle'), lancé début 2020 : 'L'objectif est de développer un procédé innovant pour permettre de recycler les batteries lithium-ion des véhicules électriques. Chaque partenaire a son rôle : Suez collecte et démantèle les batteries usées, et Eramet met au point le procédé de recyclage pour récupérer la 'black mass', la poudre noire qui contient des métaux comme le lithium mais aussi le nickel, le manganèse et le cobalt et raffiner cette blackmass pour produire des précurseurs de matériaux d'électrode. Enfin, BASF utilise ces précurseurs pour produire des nouveaux matériaux de cathode, que l'on retrouve dans les batteries ', raconte Sophie Lebouil, Manager de Programme R&D chez Eramet Ideas.

Le recyclage des batteries en fin de vie, actuellement partiellement réalisé à l'étranger, pourrait ainsi être intégralement réalisé sur sol européen, sans passer par la case export. Compte tenu de la croissance significative des ventes de véhicules électriques, c'est une activité importante de recyclage des batteries Li-ion qui pourrait voir le jour en Europe - une façon de sécuriser l'approvisionnement en métaux pour la fabrication des batteries en Europe, et de soutenir l'économie circulaire.