Eramet : affiche une perte nette semestrielle

Le chiffre d'affaires ajusté d'Eramet (en intégrant la contribution proportionnelle de PT Weda Bay Nickel) s'élève à 1,67 milliard d'euros au premier semestre 2024, en baisse de 12%. Il a reculé de 10% à périmètre et change constants, avec un effet change négligeable. Cette baisse reflète principalement un effet prix négatif (-16%) dans un environnement de marché toujours difficile, notamment pour le nickel.



L'effet volume positif reste limité à 5% sur le semestre : la croissance des ventes de manganèse et de sables minéralisés a été en grande partie compensée par le recul des ventes de nickel, en particulier à la SLN.



L'Ebitda du groupe s'élève à 102 millions d'euros en hausse de 10%. L'Ebitda ajusté (y compris la contribution proportionnelle de PT WBN) s'élève à 247 millions d'euros, en baisse de 27% par rapport au premier semestre 2023.



Sa perte nette s'élève à 41 millions d'euros sur le semestre, incluant la quote-part de résultat de PT WBN (98 millions d'euros) ainsi que les pertes liées à la SLN (72 millions d'euros). Au premier semestre 2023, Eramet affichait un bénéfice net de 98 millions d'euros.



Le free cash-flow s'élève à - 521 millions d'euros dont les dividendes reçus de Weda Bay, limités à 35 millions d'euros, en raison du faible niveau de ventes externes de minerai sur le semestre.



"La conjoncture économique reste atone en ce début de second semestre. En Chine, la croissance de 4,7% au deuxième trimestre, inférieure aux prévisions, montre que l'objectif de 5% de croissance pour l'année 2024 sera plus difficile à atteindre que prévu", explique Eramet.



Si la production industrielle et les exports continuent de surprendre à la hausse, le niveau de la consommation des ménages révèle la faiblesse de la demande interne et les marchés du groupe continuent de souffrir de la profonde crise de l'immobilier. Aucune mesure significative de soutien à l'économie n'a par ailleurs été annoncée à date par le gouvernement.



Au deuxième semestre 2024, les prix du fret maritime devraient se stabiliser légèrement au-dessus du premier semestre à des niveaux plus élevés qu'en 2023, sous réserve de l'évolution de la situation en Mer Rouge. Les prix des réducteurs devraient s'inscrire en hausse sur le deuxième semestre 2024 par rapport au premier semestre, bien qu'à des niveaux inférieurs à 2023.



Les fourchettes d'objectifs de croissance de volumes sur l'année, qui intègrent la saisonnalité plus favorable du second semestre, sont révisées à la baisse par rapport à la guidance communiquée précédemment : entre 7,0 et 7,5 Mt de minerai de manganèse transporté au Gabon (contre entre 7,0 et 7,7 Mt) ; entre 40 et 42 Mth de minerai de nickel commercialisé à Weda Bay, dont deux tiers de saprolites haute teneur et un tiers de latérites (contre entre 40 et 50 Mth, y compris 10 Mth de saprolites basse teneur) ; environ 1 kt-LCE de carbonate de lithium produit à Centenario (contre entre 5 et 7 kt-LCE).



Calculé à partir de la fourchette d'objectifs de volume du Groupe, et sur la base indicative des consensus de prix à date, l'Ebitda ajusté se situerait, " à titre illustratif ", entre 1,2 milliard et 1,3 milliard d'euros en 2024, traduisant une performance financière au second semestre " très nettement supérieure " à celle du premier semestre.