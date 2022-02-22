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Eramet annonce avoir signé un protocole d'accord pour la cession d'Aubert et Duval 

22/02/2022 | 08:36
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22 février (Reuters) - Eramet annonce mardi dans un communiqué:

* AVOIR SIGNE UN PROTOCOLE D'ACCORD AVEC LE CONSORTIUM AIRBUS, SAFRAN ET TIKEHAU ACE CAPITAL POUR LA CESSION D'AUBERT ET DUVAL

* DIT QUE L'OPÉRATION EST UNE ETAPE MAJEURE DE SON RECENTRAGE SUR SES ACTIVITÉS MINIÈRES ET MÉTALLURGIQUES

* DIT QUE SELON LES TERMES ENVISAGÉS, LA CESSION DA&D SEFFECTUERAIT SUR LA BASE DUNE VALEUR DENTREPRISE DE 95 M

* DIT QUE LIMPACT COMPTABLE DE LA TRANSACTION, ESTIMÉ À -340 M 1, SERA CONSTATÉ DANS LE RÉSULTAT DE LEXERCICE 2021 Pour plus de détails, cliquez sur

(Rédaction de Paris)


© Reuters 2022
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