Eramet annonce avoir signé un protocole d'accord pour la cession d'Aubert et Duval 

22 février (Reuters) - Eramet annonce mardi dans
un communiqué:
* AVOIR SIGNE UN PROTOCOLE D'ACCORD AVEC LE CONSORTIUM
AIRBUS,
SAFRAN ET TIKEHAU ACE CAPITAL POUR LA CESSION D'AUBERT ET DUVAL
* DIT QUE L'OPÉRATION EST UNE ETAPE MAJEURE DE SON
RECENTRAGE SUR
SES ACTIVITÉS MINIÈRES ET MÉTALLURGIQUES
* DIT QUE SELON LES TERMES ENVISAGÉS, LA CESSION DA&D
SEFFECTUERAIT SUR LA BASE DUNE VALEUR DENTREPRISE DE 95 M
* DIT QUE LIMPACT COMPTABLE DE LA TRANSACTION, ESTIMÉ À
-340 M
1, SERA CONSTATÉ DANS LE RÉSULTAT DE LEXERCICE 2021
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(Rédaction de Paris)