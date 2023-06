Eramet bien orienté après le suivi à l'Achat de Stifel

Figurant parmi les plus fortes hausses du SBF 120, Eramet (3,08% à 91,95 euros) prolonge sa hausse de fin de semaine. Le groupe minier est soutenu par une note de Stifel qui a initié le suivi de la valeur à l'"Achat" avec un objectif de cours de 140 euros. "Mal géré pendant des années, le groupe bénéficie aujourd'hui d'une forte dynamique de croissance", estime le broker, ajoutant qu'au cours des dernières années, Eramet a doublé sa production de minerai de manganèse et a participé au développement du gisement mondial de minerai de manganèse.



Eramet prévoit de lancer l'année prochaine un important projet de production de lithium en Argentine.

Dans le manganèse (55% du chiffre d'affaires), Eramet exploite au Gabon la plus grande mine à haute teneur du monde.



Dans le nickel (35 % du chiffre d'affaires), le groupe est l'opérateur historique de l'usine de ferronickel en Nouvelle-Calédonie, territoire français d'outre-mer. Surtout, Eramet détient un intérêt économique de 38,7% dans la mine de Weda Bay en Indonésie.



Le groupe a opéré un redressement spectaculaire sous l'impulsion de son nouveau PDG arrivé en 2017. Désormais rentable (ROCE de 30% en 2022) et peu endetté (Gearing de 15%), Eramet est sur une trajectoire de très forte croissance depuis le début des années 2020.



"La croissance du groupe devrait également se poursuivre au-delà de 2025, grâce notamment au démarrage d'un projet de lithium en Argentine", ajoute Stifel.