Eramet : brochure "Essentiel Sénégal"

À l'origine de Grande Côte Opérations en 2014, il y a l'ambition du groupe Eramet de valoriser les ressources de sables minéralisés du Sénégal.

En près de sept ans, GCO a réussi une succession de défis humains, techniques et sociétaux ayant permis de valoriser ces ressources naturelles, en partenariat avec les autorités du pays et les communautés locales.

Cinquième producteur mondial de matières premières titanifères ; quatrième producteur mondial de zircon… GCO est d'ores et déjà un acteur majeur dans les sables minéralisés, et se donne tous les moyens pour devenir la référence du secteur et ainsi contribuer de manière responsable au développement économique du Sénégal.

Christel Bories

Président-Directeur général

du groupe Eramet

Aujourd'hui, l'entreprise s'est hissée au rang d'acteur économique majeur au Sénégal et a pour objectif de devenir un acteur mondial de référence, exemplaire et responsable, dans la valorisation des sables minéralisés.

L'autre ambition de GCO est d'être un acteur contributif au développement du pays et au bien-être des populations locales. Son droit d'opérer repose sur un dialogue constructif avec l'ensemble de ses parties prenantes, qu'il s'agisse de ses salariés, de ses partenaires ou de ses communautés hôtes. Éducation, santé, emploi font l'objet d'actions concrètes de la part de GCO. L'entreprise mène également une politique environnementale volontariste dans le but de réduire et maîtriser les impacts de ses activités sur les dunes et plus particulièrement sur les terres maraîchères.

Extraire et commercialiser C'est le long de la côte atlantique du Sénégal, à une centaine de kilomètres au nord de Dakar, que Grande Côte Opérations (GCO) produit dans sa mine de sables minéralisés de l'ilménite, du zircon, du rutile et du leucoxène.

L'usine de séparation des minéraux lourds (MSP).

De l'extraction du sable à l'exportation des produits, en passant par le traitement du minerai et le transport, les équipes de GCO s'appuient sur des installations industrielles de pointe pour fournir à leurs clients internationaux des produits essentiels aux secteurs du bâtiment et de la décoration, ainsi qu'à de multiples applications industrielles (aéronautique, automobile, secteur médical, encre, plastique, papier).

Une chaîne de valeurs complète…

… de la mine

La mine de GCO est située dans les dunes, près de Diogo au nord de Dakar. C'est sur un bassin artificiel de 600 mètres de long et 300 mètres de large qu'évolue « Yeene » (« espoir » en wolof), la plus grosse drague minière du monde (cinquante mètres de long pour dix-sept mètres de large), en activité vingt-quatre heures sur vingt-quatre. Comment fonctionne la drague ? Elle aspire le sable sur les bords du bassin grâce à une lame rotative et l'envoie dans un tuyau de près de deux mètres de diamètre. Il est enrichi naturellement par de l'ilménite et du zircon (ou silicate de zirconium, à ne pas confondre avec le diamant) - les deux principaux produits de GCO -, mais aussi du rutile et du leucoxène.

… à l'usine de concentration

Le sable aspiré est ensuite envoyé à l'usine de concentration flottante (Wet Concentration Plant), située à l'arrière de la drague, reliée par un tuyau long de 320 mètres. C'est à la WCP que l'on sépare physiquement l'eau, les sables minéralisés - plus lourds - et le sable ordinaire qui est plus léger. Le sable y fait l'objet d'une série d'opérations par des procédés physiques - sans aucun composant chimique - au sein d'un pré-concentrateur flottant à cribles rotatifs, d'hydro-cyclones et de spirales. Le sable restant et l'eau qu'il contient sont rejetés à l'arrière du bassin. Il sert à remodeler la dune au plus près de son état d'origine et l'eau est reversée dans le bassin pour assurer un niveau constant à la drague et à l'usine. Ainsi, la drague se déplace d'environ trente mètres par jour - entre sept et treize kilomètres par an -, vers l'avant et en ligne droite le long de la côte.

D'où viennent les sables minéralisés ?

Du sable noir sur la façade atlantique du Sénégal ? Il y a deux milliards d'années, des volcans rejettent du magma à l'est du pays. Ces roches riches en minéraux sont transportées et lessivées par le fleuve Sénégal jusqu'à l'océan. Altérés et érodés par les courants, ces petits minéraux s'échouent sur les plages, où se fixent les grains les plus lourds, tandis que les plus légers repartent vers le large. Le vent qui forme les dunes permet de concentrer les minéraux lourds sur les pentes et dans les cuvettes, créant ainsi le gisement exploité par GCO.

± 25 ans

de réserves