Paris, le 22 juin 2023, 8h30

Eramet développesa contribution économique dans sesprincipaux territoires d’implantation

En 202 2 , Eramet augmente significativement sa c ontribution à l’économie de ses territoires hôtes pour un montant de 3, 3 Md€ , contre 1 ,8 Md € en 2021.

Les achats locaux et la masse salariale sont également en hausse et représentent respectivement un total de plus de 2 M d € et 0,6 Md € .

Plus de 127 940personnesont bénéficié des actions sociétales du Groupe au sein de ses territoires hôtes grâce à un investissement total de l’ordre de 11M€.





Eramet publie son rapport annuel sur les paiements aux gouvernements dans les territoires où le Groupe possède des activités dans l’industrie extractive. Ce « Rapport sur la transparence financière du Groupe au 31 Décembre 2022 » est disponible sur le site internetdu Groupe.

Ce bilan, établi selon les méthodes de l’ITIE (Initiative pour la Transparence des Industries Extractives), concerne principalement les taxes et redevances versées aux Etats et Territoires ainsi que les dividendes versés aux actionnaires publics présents au capital de la société mère et des filiales.

En cohérence avec son ambition d’être un catalyseur du développement économique des zones dans lesquelles il opère, le Groupe publie également les données spécifiques de sa contribution dans ses principales implantations (Argentine, Cameroun, Etats-Unis, France, Gabon, Indonésie, Norvège, Nouvelle-Calédonie, Sénégal) en matière d’investissement communautaire, de masse salariale, d’achats et de sous-traitance. Le détail de ces contributions est disponible sur le site internetdu Groupe.

Sur l’ensemble de ses territoires d’implantation, la contribution économique du Groupe a significativement augmenté en 2022 pour atteindre 3,3 Md€ (vs 1,8 Md€ en 2021).

Les achats locaux et la masse salariale ont également augmenté et atteignent respectivement 2,3 Md€ (vs 1,1 Md€ en 2021) et 598 M€ (vs 456 M€ en 2021).

Les impôts, taxes et dividendes acquittés dans les différents territoires d’implantation du Groupe ont atteint 480 M€ en 2022.

L’investissement communautaire et le mécénat au profit des communautés locales a atteint près de 11 M€ en 2022 et a bénéficié à plus de 127 940 personnes, en particulier les jeunes et les femmes qui constituent les deux publics cibles prioritaires des actions sociétales du Groupe. Ce montant inclut l’ensemble des dépenses communautaires des sites dont Eramet est l’actionnaire majoritaire ainsi qu’un don exceptionnel à la Croix Rouge Internationale dans le cadre du soutien à l’aide humanitaire en Ukraine et les dépenses communautaires de PT Weda Bay Nickel (Indonésie). Il n’inclut pas les dépenses liées à la gestion des impacts environnementaux et sociétaux de nos opérations.

Au Gabon, la filiale du groupe, Comilog, produit, traite et transforme du minerai de manganèse. L’investissement communautaire dans le pays a atteint plus de 5 M€. Comilog poursuit en 2022 ses actions de soutien aux populations locales dans le cadre du Fonds RSE cogéré avec l’Etat gabonais, notamment en matière d’infrastructures (éclairage et accès à l’eau) et d’accès aux soins médicaux (avec plus de 43 000 consultations dans les alentours de Moanda). La Société d’exploitation du Transgabonais (Setrag), concessionnaire du chemin de fer reliant Franceville à l’est du Gabon et Owendo sur la côte ouest du pays a poursuivi sa sensibilisation à la sécurité ferroviaire auprès de 3 484 élèves. Dans le domaine de la santé, plus de 1000 patients ont bénéficié d’une campagne de consultations gratuites en ophtalmologie, ainsi que de la distribution de 500 paires de lunettes correctives et 800 médicaments. Cette opération s’est déroulée dans les principales gares du Transgabonais. Le Groupe poursuit également sa volonté de soutenir la diversification économique au Gabon. Ainsi, en 2022, en partenariat avec Women in Africa et le soutien de l’État gabonais, Eramet a créé à Libreville le hub « Femmes d’Avenir » qui est un centre d’accélération de l’entrepreneuriat féminin. Dans le cadre de ce programme, 130 femmes entrepreneuses gabonaises bénéficient pendant trois ans d’un accompagnement dédié incluant formation, mentorat, mise en réseau et accès au financement. En 2022, grâce au Fonds RSE, un fonds d’amorçage a été créé. Avec le soutien de trois établissements de microfinance, le fonds d’amorçage a vocation à soutenir la diversification économique locale de la région de Moanda auprès des PME et TPE locales. Ce fonds complète le FabLab lancé en 2022, qui a permis à une première promotion de 22 jeunes de Moanda de bénéficier d’une formation aux métiers du numérique avec près de 256 heures de formation.

Au Gabon, le Groupe s’est acquitté de plus de 132 M€ d’impôts, taxes et dividendes et a réalisé plus de 407 M€ d’achats locaux et de sous-traitance. La masse salariale a atteint 128 M€ en 2022 dont 8 767 emplois directs1.

Au total, la contribution économique d’Eramet au Gabon s’établit à 673 M€.

Au Sénégal, où le Groupe produit des sables minéralisés, principalement de l’ilménite et du zircon, à travers sa filiale Grande Côte Opérations (GCO), l’investissement communautaire s’élève à 412 K€. Afin d’améliorer les conditions d’accès à l’eau des populations locales, désormais 7 quartiers supplémentaires de la ville de Meckhé sont alimentés en eau potable et 1800 personnes bénéficient d’un accès à l’eau par forage à Darou Beye. Dans le domaine de la santé, plus de 13 000 consultations ont été donnés dans les postes de santé soutenus par le site. En parallèle, GCO soutient le développement économique et social du Sénégal, notamment au travers de la création de plusieurs Groupements d’Intérêt Economique locaux (GIE), et de la réhabilitation d’établissements scolaires. 1200 femmes sont actuellement actives au sein des quatre GIE créés en 2022.

GCO s’est également acquitté de 17 M€ d’impôts, taxes et dividendes et a réalisé 55 M€ d’achats locaux et de sous-traitance. La masse salariale a atteint 33 M€ en 2022. Les emplois directs représentaient 1881 personnes.

Au total, la contribution économique d’Eramet au Sénégal s’établit à 106 M€.

En Nouvelle-Calédonie, la Société Le Nickel (SLN) est l’un des principaux producteurs mondiaux de ferronickel, un produit destiné au marché de l’acier inoxydable. L’investissement communautaire a atteint presque 2 M€ pour permettre la mise en œuvre de projets sportifs en faveur de plus de 300 jeunes dans la commune de Kouaoua, de l’alimentation en eau potable de trois communes de Thio pour plus de 100 résidents et la formation de 72 jeunes éloignés de l’emploi.

La SLN s’est acquittée de 20 M€ d’impôts, taxes et dividendes et a réalisé 392 M€ d’achats locaux et de sous-traitance. La masse salariale a atteint 153 M€ en 2022. Le nombre d’emplois directs s’élèvent à 3 392.

Au total, la contribution économique d’Eramet en Nouvelle-Calédonie s’établit à 568 M€.

En Argentine, Eramet se positionne comme un acteur de 1er plan pour la production de lithium, indispensable à la transition énergétique, à travers ses activités sur le site de Centenario Ratones. L’investissement communautaire constitue une composante essentielle de ce projet relancé en 2021. Ainsi, cette année, 137 K€ ont été alloués à la mise en œuvre de projets en faveur de la population locale dans une région où les opérations du Groupe vont s’intensifier dans les années à venir. Tournées vers la jeunesse et le soutien à l’emploi, les actions mises en place ont permis à 215 jeunes de la région de Salta à bénéficier de formations professionnelles et à 30 micro-entrepreneurs de la région de la Puna d’être formés et de développer leur écosystème. De plus, 70 habitants des communautés autochtones de la Puna bénéficient désormais d’installation de chauffe-eau solaires améliorant leurs conditions de vie en haute altitude.

En 2022, Eramine, filiale du Groupe en Argentine, s’est acquitté de 29,5 M€ en impôts, taxes et dividendes. Les achats locaux et la sous-traitance ont atteint 175 M€ et la masse salariale 6 M€. Au total, la construction de l’usine mobilise 331 emplois directs.

Au total, la contribution économique d’Eramet en Argentine s’élève à près de 210 M€.

En Norvège, la filiale Eramet Norway (ENO) produit des alliages de manganèse à destination du marché de l’acier, tandis que Eramet Titanium and Iron (ETI) transforme les sables minéralisés produits au Sénégal en laitier de dioxyde de titane et en fonte de haute pureté, principalement destinés à l’industrie des pigments et du titane métal. Les deux entreprises ont alloué un total de 177 K€ à l’investissement communautaire. Ainsi, ENO soutient l’association « Growth in Sauda » qui œuvre au développement d’entreprises locales et de plusieurs associations sportives locales à destination de la jeunesse. ETI participe également au soutien d’associations sportives locales et d’évènements culturels.

ENO et ETI ont totalisé 17 M€ d’impôts, taxes et dividendes. Les achats locaux ont représenté 354 M€ et la masse salariale 77 M€ avec 982 emplois directs.

Au total, la contribution économique d’Eramet en Norvège s’élève à près de 448 M€.

Aux Etats-Unis, Eramet Marietta est l’un des principaux producteurs américains d’alliages de manganèse. La filiale a alloué 28 K€ pour soutenir des étudiants d’universités locales, des évènements culturels et des initiatives sportives locales et poursuit son soutien en matière de santé auprès du Memorial Health Foundation de Marietta.

La filiale a payé 41 M€ d’impôts, taxes et dividendes et s’est acquittée de 101 M€ d’achats et de sous-traitance. La masse salariale a représenté presque 16 M€. L’usine totalise 221 emplois directs.

Au total, la contribution économique d’Eramet aux Etats-Unis s’élève à près de 158 M€.

Au Cameroun, dans le cadre de son projet d’exploration du bloc rutilifère d’Akonolinga, l’investissement communautaire a permis en 2022 d’installer des panneaux de signalisation à l’entrée de 22 villages voisins du site d’exploration, de procéder à des dons de livres et de fournitures scolaires bénéficiant ainsi à près de 640 élèves et de soutenir l’hôpital d’Akonolinga. Ces actions ont nécessité 80 K€ d’investissements.

Le Groupe a payé 188 K€ d’impôts, taxes et dividendes, et réalisé 6,3 M€ d’achats locaux et de sous-traitance tandis que la masse salariale a représenté 527 K€ avec 74 emplois directs.

Au total, la contribution économique d’Eramet au Cameroun s’élève à 7 M€.

Enfin, en Indonésie, PT Weda Bay Nickel a alloué près de 3 M€ à l’investissement communautaire. Cette somme a notamment permis de soutenir le développement d’infrastructures locales à destination des élèves et des étudiants de Halmahera mais également le soutien d’infrastructures de santé auprès de l’UPTD Puskesmas Kobe. Au total, ces investissements ont bénéficié à près de 11 000 personnes.

PT Weda Bay Nickel a payé 217 M€ d’impôts, taxes et dividendes, et réalisé 645 M€ d’achats et de sous-traitance. La masse salariale a représenté 22 M€. Les activités de Weda Bay génèrent 10 103 emplois directs2.

Au total, la contribution économique d’Eramet en Indonésie s’élève à près de 886 M€.

Virginie de Chassey, Directrice Développement Durable et Engagement d’Entreprise, a déclaré :

«Notreraison d’être – « Devenir une référence de la transformation responsable des ressources minérales de la Terre, pour le bien-vivre ensemble » - se traduit en actions concrètes notammentà travers les investissements réalisés dans nos pays d’implantation.Le renforcement de nos contributions économiques en 2022 reflète la dynamique des activités du Groupe et notre ambition de mettre en œuvre le développement d’une économie durable et diversifiéeau bénéfice des populations qui vivent à côté de nos sites. »

À PROPOS D'ERAMET

Eramet transforme les ressources minérales de la Terre pour apporter des solutions durables et responsables à la croissance de l’industrie et aux défis de la transition énergétique.

Ses collaborateurs s’y engagent par leur démarche citoyenne et contributive dans l’ensemble des pays où le groupe minier et métallurgique est présent.

Manganèse, nickel, sables minéralisés, lithium et cobalt : Eramet valorise et développe les métaux indispensables à la construction d’un monde plus durable.

Partenaire privilégié de ses clients industriels, le Groupe contribue à rendre les infrastructures et les constructions robustes et résistantes, les moyens de mobilité plus performants, les outils de santé plus sûrs, les appareils de télécommunications plus efficaces.

Pleinement engagé dans l’ère des métaux, Eramet ambitionne de devenir une référence de la transformation responsable des ressources minérales de la Terre, pour le bien vivre ensemble.

1 Les emplois directs représentent les effectifs des filiales et des sous-traitants permanents sur site.

2 La production minière est réalisée par plusieurs sous-traitants locaux sous la conduite de PT Weda Bay.

