Eramet développe sa contribution économique dans ses principaux territoires d'implantation

Eramet publie son rapport annuel sur les paiements aux gouvernements dans les territoires où le Groupe possède des activités dans l'industrie extractive. Ce " Rapport sur la transparence financière du Groupe au 31 Décembre 2022 " est disponible sur le site internet du Groupe. Ce bilan, établi selon les méthodes de l'ITIE (Initiative pour la Transparence des Industries Extractives), concerne principalement les taxes et redevances versées aux Etats et Territoires ainsi que les dividendes versés aux actionnaires publics présents au capital de la société mère et des filiales.



Sur l'ensemble de ses territoires d'implantation, la contribution économique du Groupe a significativement augmenté en 2022 pour atteindre 3,3 milliards d'euros (vs 1,8 milliard d'euro en 2021).



Les achats locaux et la masse salariale ont également augmenté et atteignent respectivement 2,3 milliards d'euros (vs 1,1 milliard d'euros en 2021) et 598 millions d'euros (vs 456 millions d'euros en 2021).



Les impôts, taxes et dividendes acquittés dans les différents territoires d'implantation du Groupe ont atteint 480 millions d'euros en 2022.



L'investissement communautaire et le mécénat au profit des communautés locales a atteint près de 11 millions d'euros en 2022 et a bénéficié à plus de 127 940 personnes, en particulier les jeunes et les femmes qui constituent les deux publics cibles prioritaires des actions sociétales du Groupe.



Ce montant inclut l'ensemble des dépenses communautaires des sites dont Eramet est l'actionnaire majoritaire ainsi qu'un don exceptionnel à la Croix Rouge Internationale dans le cadre du soutien à l'aide humanitaire en Ukraine et les dépenses communautaires de PT Weda Bay Nickel (Indonésie). Il n'inclut pas les dépenses liées à la gestion des impacts environnementaux et sociétaux de ses opérations.